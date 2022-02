Podnikatelé, zjednodušte si podnikání nabídkou od účetní firmy Trivi

Lidský faktor vs. moderní technologie

Velkou pomocí při podnikání jsou dobře fungující účetní služby, a hlavně pak samotné účetní, které vše zastřešují. V účetní firmě Trivi je připraveno několik týmů profesionálních účetních a certifikovaných daňových poradců. I když se svět modernizuje, digitalizuje, prozatím hraje důležitou roli lidský faktor a péče samotné účetní v pozadí, například i v online účetnictví. Kdo vedení účetnictví zpracovává, je rozhodující nejen pro kvalitu samotného výstupu, ale také pro hladký a příjemný průběh celého procesu. A proč nemít v účetní oporu. Ať se zeptáte libovolného podnikatele, je pro něj důležitá kvalita a jistota zpracování účetnictví, ale také empatická a příjemná komunikace. Účetní společnost Trivi již šest let toto vše spojuje do jednoho funkčního celku.

A jaké má Trivi účetní?

Profesionální, empatické a vstřícné. V Trivi pracují desítky a desítky účetních, dalo by se jednoduše říct: „U nás samouky nenajdete!“. Každá účetní je profesionální účetní, která je pravidelně školena, legislativu a povinnosti podnikatele má v malíčku. Trivi by se dalo nazvat velkou rodinou s velkým počtem rodinných příslušníků. Pracují zde skupiny účetních zastřešené super seniorními vedoucími týmů. Celý tým pak může v případě potřeby zaskočit na jednotlivém klientovi pro případ, že kmenová účetní má dovolenou nebo je nemocná. V Trivi je rozhodující lidský faktor a podpora systémů. Samotná účetní při své práci „hlídá“ potřeby a povinnosti klientů, zastřešuje včasné odesílání podkladů úřadům a dodržování termínů.

Co umí online účetnictví Trivi

Prostřednictví portálu a aplikací má podnikatel přístup do svého účetnictví uloženého v cloudu a v bezpečí. Na svém počítači může své doklady, podklady, přijaté faktury nahrávat a ukládat do systému, také se domlouvat se svou přidělenou účetní. Sleduje a zadává pokyny, kdykoliv má prostor a možnost, ať je kdekoliv. Tu samou možnost má i v mobilu, prostřednictvím mobilní aplikace. Oba nástroje jsou propojené do jednoho systému a profilu. Součástí Trivi portálu a mobilní aplikace je originální fakturační systém. Nejdůležitější a jedinečné na Trivi je, že už žádné dodatečné dodání „papírových“ podkladů není třeba. Veškeré aplikace a systémy jsou zdarma, součástí cenově velmi dostupných účetních služeb daňového poradenství nebo zpracování mezd.

V Trivi účetní firmě jsou na vás připraveni

Chcete zjistit více nebo si chcete nechat rovnou připravit nezávaznou nabídku pro potenciální spolupráci, stačí když navštívíte web Trivi a ozvete se obchodnímu oddělení. Anebo rovnou volejte na zákaznický servis účetní online firmy Trivi +420 213 213 126.