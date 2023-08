Podnikání ve fotovoltaice: Džungle nebo ráj?

Podívejme se na to všechno trošku z nadhledu. Fotovoltaický boom nastal v loňském roce. Objem instalací meziročně vzrostl skoro 5násobně. Zvýšený zájem z posledních let dal však za vznik obrovskému množství nových firem. I přesto, že se často jednalo o úplné nováčky bez patřičných zkušeností a stabilního zázemí, které mají vliv na kvalitu odvedené práce, tyto společnosti nalákaly řadu lidí na mnoho často nereálných slibů.

Motivace k pořízení FVE

Jedním z hlavních důvodů všech zákazníků je totiž pochopitelně snaha ušetřit náklady na elektrickou energii. To bylo v roce 2022 ještě umocněno obrovským nárůstem její ceny.

„Prvotní motivací pro pořízení fotovoltaiky byl loni strach. Lidé se prostě báli tak, že by se upsali i čertu, aby tu fotovoltaiku objednali. Výsledkem toho jsou některé průšvihy, protože strach opravdu nepomáhá logickému myšlení a člověk zvažuje trochu méně možná rizika,“ říká Petr Jarošík, majitel a jednatel společnosti JOYCE ČR, která se návrhům a instalacím fotovoltaických elektráren věnuje již od roku 2008.

V důsledku růstu cen se navíc očekávaná návratnost investice do solárních panelů podstatně zkrátila. Kromě toho často stojí za rozhodnutím zákazníků snaha o dílčí soběstačnost, ochrana proti výpadkům sítě nebo ekologický aspekt.

„Těch motivací je spousta, většinou je to mix a záleží, kde kdo má prioritu. Trochu mě mrzí, že u zákazníků většinou převažuje krátkodobý pohled,“ dodává svůj pohled Petr Jarošík v souvislosti aktuálním poklesem cen elektřiny. „Já to vidím tak, že v tom střednědobém výhledu musíme čekat zdražování elektrické energie. Proto zákazníkům říkáme, nefixujte se jenom na číslo návratnosti, zvažujte to v celém komplexu, jestli je to pro vás zajímavé, nebo ne.“

Jak se tedy řídit při výběru kvalitního dodavatele?

Lidé by se při pořizování fotovoltaiky měli mít na pozoru, což dokládají problémy některých společností v posledních měsících. Základem je sice vždy porovnání cenových nabídek, ale to často není to nejdůležitější.

Klient by se měl vždy podrobněji informovat o firmě samotné. Zjistit si její historii, zkušenosti a hlavně jaký servis zákazníkovi poskytují. Důležité je také, jak se firma zajímá o klientovy potřeby, zda se mu snaží maximálně vyhovět, ale zároveň odborně poradit. „Individuální přístup“ by prostě neměl být jenom marketingovým sloganem, ale měl by to být pocit, který zákazník cítí už při prvním kontaktu s dodavatelem.

Fotovoltaická elektrárna je dlouhodobou investicí, která může mít skvělý přínos pro rodinný rozpočet, nebo se také může stát jeho noční můrou.

Pomáháme a radíme lidem tak, aby jejich fotovoltaická elektrárna byla navržená přesně na míru jejich potřebám a spolehlivě jim sloužila co nejdéle. Využíváme nejkvalitnější komponenty s prodlouženou zárukou a zařizujeme také veškeré papírování včetně dotací. Instalací to pro nás nekončí. Naopak, pro naše klienty jsme tu pořád, ať už ve formě servisu nebo poradenství. To jsou za mě důležité věci, které by měla opravdu kvalitní firma na trhu s fotovoltaikou splňovat,“ dodává na závěr Petr Jarošík.

