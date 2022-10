Podnikání v ČR, kterého se krize nedotkne: drogistické franšízy!

Pro takový model se rozhodl třeba zkušený podnikatel David Středa, podle nějž je drogerie lukrativní zboží, které je nezbytné i v krizovém ekonomickém období: „S manželkou podnikáme 10 let v gastronomii, máme tři rychlá občerstvení. Čas pandemie koronaviru jsme s vypětím sil přečkali, ale dnešní vysoká inflace, energetická krize, válka a další nás donutily nespoléhat jen na jeden obor,“ popisuje David Středa, proč se obrátil na Drogeo, které buduje síť značkových prodejen drogerie a do Česka zavádí franšízing bez vstupních poplatků. „Domluvili jsme spolupráci a dnes otevíráme první prodejnu pod značkou Drogeo ve Dvoře Králové,“ říká David stojící před prodejnou v Riegerově ulici 337, Dvůr Králové, kam Drogeo právě zaváží první dodávku zboží a pomáhá s instalací pokladen. „Nemusíme začínat úplně od nuly, Drogeo nám dá potřebné know-how, reklamu i zboží a hlavně poradí, kdykoliv potřebujeme,“ dodává.

Podobně to vidí i Václav Svoboda, který právě chystá otevřít značkovou prodejnu v ulici Havlíčkova 4135 v Havlíčkově Brodě. „Momentálně pracuji v zahraničí v gastronomii, ale chtěl jsem mít něco doma, až tu skončím. Zkušenosti mě táhly k otevření občerstvení. Jenže jak se v tom pohybuji, vím, jak je to náročné a drahé, hlavně co se týče hygieny a zaměstnanců,“ popisuje Václav, proč ho zaujala nabídka na otevření obchodu pod značkou Drogeo.

„Několik týdnů jsem váhal, pak si domluvil schůzku, kde jsme si plácli. Už jsem měl vyhlédnutý prostor, vybavení provozovny není finančně náročné a o rozjezd se Drogeo postará formou startovacího balíčku. Navíc má zboží dlouhou lhůtu spotřeby, což ubere hodně starostí,“ oceňuje, že franšízový model podnikání nevyžaduje předchozí zkušenosti ani ohromné vstupní poplatky.

„Dlouhých 24 let jsem podnikal v čalounictví. Nedostatek zakázek jsem neměl, ale náročná práce za málo peněz mne přestala bavit a začal jsem přemýšlet, že zkusím štěstí v úplně jiném oboru,“ uvádí další franšízant Jaroslav Prošek, který v polovině října s pomocí Drogea otvírá svou prodejnu v ulici Vysoká 84 v Rakovníku. „Odvahu otevřít si prodejnu sám bez podpory silného partnera bych obzvlášť v dnešní době nikdy nesebral. Nabídka vlastní prodejny s drogerií na bázi franšízy pod zavedenou značkou Drogeo, navíc s bezkonkurenčními vstupními náklady a s poskytnutím veškerého know-how, přišla právě včas. Po krátkém váhání jsem se rozhodl, že díky dobrým podmínkám s nimi do toho půjdu.“

„Otevřít si Drogeo obchod je ideální podnikatelskou příležitostí, hlavně v malých městech a obcích, kde sortiment pro každodenní nákup drogistického zboží a kosmetiky chybí. To, že obchod nabízí sortiment drogerie, navíc zaručuje, že se jedná o naprosto nutné a nezbytné zboží pro základní potřebu každé domácnosti v jakékoliv době pro lidi, a tím se obchod ani nikdy nezavře. I během covidu drogerie zůstaly otevřené. Pro individuální osobu je však jinak téměř nemožné do tohoto odvětví vstoupit. My jsme tuto bariéru pro jednotlivce odstranili a nyní nabízíme příležitost podnikat pod naší hlavičkou bez toho, aby do rozjezdu investovali vysoké částky. Pokud tedy zájemci v tomto velice lukrativním odvětví chtějí podnikat, ať se na nás obrátí,“ uvádí Marc Westermann, zakladatel Drogeo.