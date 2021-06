Podle čeho vybrat peřiny a polštáře

Sortiment přikrývek i polštářů zahrnuje materiál, jako je peří, hedvábí, bavlna, vlna i mikrovlákno, které jsou zárukou kvality. Než se rozhodnete, zaměřte se na více parametrů. Lůžkoviny by se měly umět přizpůsobit teplotě v ložnici během roku, měly by odpuzovat vlhkost, důležitá je velikost, objem, hřejivost, hmotnost nebo to, zda je hypoalergenní.