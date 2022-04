Podívejte se, jak žije pět fotbalových hvězd v jednom domě

Vlastně levou zadní a ještě si přitom stačí efektně procvičit techniku vedení míče mezi překážkami a pod tlakem. Svedli byste to taky?

Schválně se podívejte na ochutnávku prvních odtajněných videí. Jsou z nové společné reklamní kampaně Hisense s hráči jednoho z nejprestižnějších fotbalových klubů na světě, klubu Paris Saint-Germain (PSG).

Technologická společnost Hisense je totiž už druhým rokem globálním partnerem tohoto profesionálního fotbalového týmu, v jehož dresech hrají světové hvězdy první velikosti v čele s útočníkem Lionelem Messim. A tak se během roku dočkáme spojení slavných fotbalistů se světem pokročilých technologií Hisense a velkolepých sportovních zážitků, a to jak v online prostředí, tak i v reálném životě.

Neobjeví se v ní nikdo menší, než ofenzivní záložník Ángel Di María a obránce Presnel Kimpembe, kteří si v reklamě zahráli už vloni. A nově i hvězdný útočník první velikosti Leo Messi, stoper a pravé křídlo Marcos Marquinhos a obránce Idrissa Gueye.

Těchto pět hvězd klubu sídlícího v Paříži se sejde v jednom domě se svými každodenními radostmi a starostmi, aby rozehráli své vtipné a rychlé příběhy ve svižném fotbalovém rytmu - a originálně je zvládli díky technologiím a spotřebičům Hisense. Slavné hráče uvidí fotbaloví fanoušci, a nejen oni, i v jiných situacích, než na zelené ploše.

Do akce dostane laserový televizor s futuristickou projekční technologií nebo pračka a sušička s ultra rychlým programem, které se v páru postarají o čisté dresy během fotbalové přestávky. Ledově chladné nápoje zajistí velká luxusní americká chladnička a dobití energie pokrm, připravené snadno a rychle ve vestavné troubě s Wi-Fi a ovládáním na dálku.

Nakonec se všech pět hvězd sejde v jednom pokoji u sledování fotbalového zápasu před jednou velkou obrazovkou, jako by se všechno odehrávalo na stadionu. Obraz je čistý a věrný a díky speciálnímu sportovnímu režimu televizorů Hisense je pohyb dokonale plynulý, a to i při rychlých akcích s nejprudšími zvraty a rychlým střídáním kamer. Sportovní režim totiž využívá jedinečnou technologii Hisense s vyšší vnitřní rychlostí zobrazování snímků a vkládáním dalšího mezisnímku (MEMC). Výsledkem je plynulý a ostřeji ohraničený obraz bez rozmazání nebo problikávání i při velmi rychlém pohybu hlavních aktérů– například zrovna u sportovních přenosů a závodů, ale také při hraní her nebo v akčních filmových scénách.

Právě technologie umožňující plynulý pohyb jsou to, kam Hisense dlouhodobě upírá svou pozornost, aby svými televizory střední a vyšší třídy (A7/U6/U7/U8) zprostředkoval co nejrealističtější zážitek ze sledování. Špičku mezi televizory představují laserové TV, které začal Hisense vyvíjet už v roce 2014. Poslední novinkou je laserová 4K TV Hisense TriChroma s velkou úhlopříčku 100 nebo 120 palců, a tak vás zážitek ze hry i akce doslova pohltí. V pokrytí barevného spektra dosahuje absolutně nejvyšší hodnoty a s podporou zvukové kinotechnologie Dolby Atmos a reproduktory o výkonu 40 W se octnete přímo mezi hrdiny. Když budete sledovat prémiové sportovní kanály, akční filmy nebo hrát streamované hry, pohyb bude tak rychlý a plynulý, jako byste byli na stadionu nebo v akci.

