Podfukáři 3: Odhalte skutečnou iluzi

Do hry vstupuje nová generace mágů, kteří posouvají hranice iluze, klamu a adrenalinových triků na zcela novou úroveň. Pod vedením oscarového Morgana Freemana si tentokrát vezmou na mušku mafiánskou organizaci, které šéfuje Rosamund Pike. Jedno je tak jisté: uvidíte, co jste ještě neviděli!
Ve třetím pokračování úspěšné série se oblíbení hrdinové spojí s novými tvářemi, aby čelili jedné z největších výzev kariéry. Jejich cílem je získat diamantové srdce, nejvzácnější drahokam, který je v rukou nejhorších světových zločinců. Každý krok Jezdců proto musí být promyšlený, každý jejich trik brilantní a s každou další loupeží musí riskovat víc. Nečekané zvraty přitom prověří nejen jejich schopnosti, ale i vzájemnou důvěru.
Podfukáři 3 navazují na celosvětový divácký úspěch předchozích dílů, které se staly kasovními trháky. Tentokrát se známé hvězdy – Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Mark Ruffalo a Morgan Freeman – setkávají s novými tvářemi v podání Rosamund Pike, Ariany Greenblatt, Justice Smithe a Dominica Sessy.
„Na světě jsou tři věci, které naprosto miluji... Jesse Eisenberg, Woodyho Harrelsona a magii,“ prozrazuje režisér Ruben Fleischer, proč kývl na natáčení, které podle něj posouvá spektakulární podívanou ještě dál. A Jesse Eisenberg jeho slova potvrzuje. „Ve filmu je jeden opravdu brilantní a velmi nečekaný zvrat, který vám vyrazí dech,“ slibuje herec, který se v rámci přípravy na roli učil kouzlit s kartami a mincemi.
Natáčení probíhalo hned v několika městech, mimo jiné v Budapešti, Antverpách nebo Abú Dhabí. Světová premiéra je naplánována na 14. listopadu 2025, ale česká kina uvedou film o den dřív a diváci se můžou těšit na velkolepé triky i dechberoucí podívanou, ve které nic není tak, jak se na první pohled zdá. Podfukáři 3 slibují nejen osvědčenou sestavu hvězd, ale také novou generaci kouzelníků, kteří vnesou svěží vítr do série magických triků, tajemství a velkolepých podvodů.