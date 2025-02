Podcast s Petrem Zahradníkem III: Peněz z EU přijde méně

Při ministerstvu pro místní rozvoj, které je Národním orgánem koordinace pro čerpání unijních dotací v tuzemsku, působí nově expertní orgán k budoucí kohezní politice. Jeho členem je i Petr Zahradník. „Je to poradní orgán, to znamená, že nějakým způsobem přispívá svojí expertizou ke konečnému rozhodnutí ministerstva. V současné době se zabýváme prioritami příští kohezní politiky. Identifikujeme regionální rozvojové potřeby, způsoby financování, řešíme, na co se má zaměřit tzv. tematická koncentrace. Jsem členem sekce, která je zaměřena na makroekonomickou a fiskální politiku a na kontext s politikou soudržnosti,“ upřesňuje Zahradník.

Z práce poradního týmu by měl vzejít do poloviny roku dokument, který má identifikovat strategické priority České republiky v oblasti koheze. „Řekněme s jakýmsi širším přesahem na celkový víceletý finanční rámec, protože ve stejném období Evropská komise vlastně zveřejní první návrh legislativy, která má toto období doprovázet,“ upřesňuje Zahradník.

Celý podcast si můžete poslechnout ZDE: Odkaz

Všeobecně se předpokládá, že peněz na politiku soudržnosti bude v letech 2028 až 2034 méně než v současné sedmiletce. Pramení to z toho, že se ekonomická úroveň členských států stále zlepšuje, přičemž se tenčí nárok těch bohatších na finanční pomoc z unie. „Česká republika má vůči evropskému rozpočtu čistou kladnou pozici. Naopak největší plátci do rozpočtu, jako třeba Německo, se musí zpovídat voličům z toho, kam tyto prostředky plynou. Jsou odhady, že Česko by mělo dostat zhruba o 20 procent méně, než má dostat nyní (asi 550 miliard korun). Ale je to opravdu velmi, velmi mlhavý, spíše expertní než politický odhad. Osobně se domnívám, že míra redukce až taková nebude, ale nějaká zřejmě bude,“ očekává Zahradník.

Za zásadní pro budoucnost považuje expert jasně dané priority. „Česká republika musí být spokojena s tím, kolik dostává. Ale neměla by být spokojená s tím, jakým způsobem s těmi prostředky nakládá. Jsem přesvědčen, že nabízené peníze je možné zužitkovat daleko efektivnějším způsobem s daleko větším přínosem. A myslím, že o tom by měla být nastávající debata. Okolnosti v Evropě i v geopolitickém kontextu se změnily a z kohezní politiky nadále nelze financovat chodníčky ve vesnicích, osvětlení a podobné záležitosti. Jsou to užitečné věci, ale nejsou to priority.“

Za sebe Petr Zahradník doporučuje, aby daleko větší důraz ležel na konkurenceschopnosti v kontextu Draghiho zprávy. „I regiony mají velký konkurenceschopný potenciál. Koheze a konkurenceschopnost nejdou proti sobě, jsou velmi silně propojené. Druhá věc je spojená s digitalizací a s pokračováním rozumné zelené transformace. Třetí záležitost je spojena s dokončením nutné dopravní infrastruktury. Ta silniční spěje nějakým způsobem ke konci, navrch získává železniční doprava,“ řekl host pořadu.