Podáváte žádost na Pražský voucher? Vyhněte se těmto 5 chybám!

Nyní se blíže podíváme na samotné žádosti. To, že jejich vytváření je jednodušší než kdy dříve, jste asi slyšeli. A aby vám jejich podání šlo opravdu od ruky a bez problémů, ukážeme 5 nejčastějších chyb, které udělal někdo před vámi a z kterých se můžete poučit.

1. Neprošvihněte termín podání

I kdyby váš projekt byl sebevíce kvalitní a splnil veškeré parametry hodnocení, je vám to k ničemu, pokud podáte žádost pozdě. V minulosti tato nepozornost zkazila úspěch hned několika projektům. Poučte se a už teď si do kalendáře napište deadline v aktuální výzvě – 18. dubna 2019 do 16.00. Ani o sekundu déle.

2. Nezapomeňte na kvalifikovaný elektronický podpis

Magistrát hl. m. Prahy si musí být stoprocentně jist, že peníze půjdou opravdu těm, pro které to celé dělá – tedy malým a středním podnikatelům. Kvalifikovaný elektronický podpis statutárního zástupce firmy je důkazem, že ve své žádosti opravdu jednáte ve jménu své společnosti. Bez něj vám to zkrátka nevezmou. Nové elektronické podání na webu Pražského voucheru ani neumožňuje odeslání žádosti, pokud ji nemáte kvalifikovaně podepsanou. Je ale zbytečné to nechávat na poslední chvíli. Pokud elektronický podpis ještě nemáte, získejte ho co nejdříve u kvalifikovaných certifikačních autorit. Však to není naposledy, kdy se vám bude hodit.

3. Uveďte předpokládanou délku realizace vašeho projektu

Pro hodnotitele žádostí je zásadní vědět, že váš projekt není žádný výkřik do tmy, ale strategie propracovaná do nejmenších detailů. S tím souvisí i časové rozplánování, tedy kdy dojde k jeho realizaci a kolik času vše zabere až do zdárného cíle. Konkrétní čas trvání, do kterého byste váš projekt měli vměstnat, tedy 6 nebo 12 měsíců se odvíjí od výše rozpočtu a typu vašeho vyhlédnutého voucheru. Než začnete vytvářet žádost, mrkněte ještě na webové stránky Pražského voucheru pro více informací.

4. Rozepište to

Mnoho podnikatelů si už uvědomilo, že získat dotaci z Pražského voucheru je mimořádná šance. Měšec ale není bezedný a peníze zkrátka mohou dostat jen ti opravdu nejlepší. V první výzvě se stávalo, že někteří žadatelé nedokázali své bezesporu kvalitní projekty dostatečně „prodat“. Nebojte se, webová aplikace prazskyvoucher.cz/podejprojekt vás povede. Ale důkladné rozepsání všech aspektů, které je potřeba znát, aby hodnotitelé poznali potenciál projektu, to je jen na vás.

5. Žádejte dotace jen na aktivity, které jednotlivé vouchery nabízejí

Kreativní voucher vám pomůže zaplatit třeba tvorbu reklamního spotu, ale už ho nepoužijete na nákup mediálního prostoru v televizi. Díky inovačnímu voucheru snadno zafinancujete vývoj nového softwaru, ale nikoliv nákup již hotového… Neopakujte častou chybu z prvních žádostí a než se pustíte do přípravy projektu, pořádně si nastudujte, na co všechno můžete dotace z jednotlivých voucherů použít. Zabere to jen pár minut a vaše žádost díky nim neskončí svoji pouť dříve, než pořádně začala.

Teď už je to na vás! Ode dneška až do 18. dubna Magistrát hl. města Prahy přijímá vaše žádosti. Nezapomeňte, že kompletní informační servis je pro vás kdykoli k dispozici na webových stránkách Pražského voucheru. Osobně jsou vám každý všední den připraveni poradit také pracovníci magistrátu v novém Podnikatelském a inovačním centru hl. m. Prahy.

A sledujte i další články o Pražském voucheru. Už příští týden vám prozradíme 5 kroků, které musíte učinit, aby vaše projekty byly podpořené!