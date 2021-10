Počet osobních datových schránek se za poslední rok zdvojnásobil

Volný čas namísto osobní návštěvy úřadu si oblíbilo stále více uživatelů. Datová schránka umí lidem v mnoha situacích ulehčit život, ať už jde o běžné povinnosti nebo o vyřízení osobních záležitostí. Zatímco v posledních letech od roku 2009 rostl zájem o datovky postupně v rámci tisíců, od roku 2020 se počet vlastníků téměř zdvojnásobil. Hlavním důvodem je především loňská epidemie covidu-19, kdy se lidé cíleně vyhýbali veřejným místům, a proto místo klasických návštěv úřadů raději dali přednost elektronické komunikaci, rostoucí počet zájemců ovšem podpořila také letošní jarní kampaň Ministerstva vnitra na služby eGovernmentu. Datová schránka kromě svých klasických funkcí totiž nabízí také přístup k eIdentita.cz. Ta vám poskytne možnost přihlášení do Portálu občana, který nabízí přibližně 400 služeb, a dále do Portálu ČSSZ, Finanční správy, Úřadu práce ČR, dostanete se do důchodové kalkulačky, kdykoliv získáte výpisy z rejstříku trestů, bodového konta řidiče nebo živnostenského rejstříku. „Portál občana začínal na 30 tisících uživatelích, dnes jich je čtvrt milionu. Datovky mají dnes o milion víc uživatelů než první rok po spuštění a eIdentitu (prostředek pro elektronickou identifikaci) má přes 4,3 milionu uživatelů. Lidé chtějí se státem komunikovat elektronicky a stát jim nabízí stále lepší služby,“ uvádí náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT Jaroslav Strouhal.

V současnosti je počet zřízených schránek 1,37 milionu a uživatelé za 12 let fungování odeslali přes 915 milionů zpráv. „Zásadní je nárůst počtu občanů, kteří si datovky zřizují dobrovolně. V roce 2019 šlo o 38 tisíc, letos jde už o 110 tisíc jen za devět měsíců,“ dodává Jaroslav Strouhal s tím, že počet uživatelů datových schránek bude i vzhledem k nové legislativě dále růst.



Jak si pořídit datovou schránku?

Datovou schránku si může založit fyzická nebo podnikající fyzická osoba zdarma na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT jako je například pošta nebo městský úřad. Stačí vám občanský průkaz a 5 minut času a rázem budete mít svou datovku k dispozici. Další možností je, že pokud vlastníte eObčanku, kartu STARCOS s identifikačním certifikátem, aktivovaný uživatelský účet NIA ID nebo aktivovaný mobilní klíč eGovernmentu, mojeID nebo vaše banka poskytuje služby bankovní identity na eidentita.cz, můžete si datovou schránku založit přímo v Portálu občana nebo v klientském portálu datových schránek. Tato možnost je plně dálková, nemusíte nikam chodit!