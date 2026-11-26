České firmy se stále častěji potýkají s následky extrémního počasí. Vedle tradičních škod způsobených větrem, krupobitím nebo povodněmi rostou také ztráty související s přerušením provozu. Klimatické změny tak představují stále významnější ekonomické riziko nejen pro zemědělství, ale také pro průmysl, energetiku či logistiku.
Klimatická změna a nová rizika
„Počet škod způsobených vichřicí a krupobitím vzrostl mezi lety 2021 a 2024 z 47 na 522, tedy o více než 1 000 %. Dobré pojištění by přitom mělo podnikatelům pomáhat soustředit se na jejich podnikání, ne na složitý výčet jednotlivých rizik. I proto nabízíme allriskovou variantu pojištění majetku, která kryje všechna rizika, jež nejsou ve smlouvě výslovně vyloučena,“ říká Martin Flajšar, ředitel produktového managementu podnikatelského pojištění v Generali České pojišťovně.
Vedle stále častějších živelných událostí přibývají i nová technologická rizika. Firmy investují do moderních výrobních linek, automatizace, fotovoltaických elektráren nebo bateriových úložišť. Pokud však tyto změny nepromítnou do pojistných smluv, mohou se v případě škody dostat do nepříjemné situace.
„Pokud si podnik pořídí novou výrobní technologii, rozšíří nebo modernizuje výrobní halu nebo instaluje fotovoltaickou elektrárnu, měl by ověřit, zda jsou tato zařízení zahrnuta v pojistné smlouvě a zda odpovídají nastaveným limitům pojistného krytí. V opačném případě může při škodě zjistit, že pojistná ochrana neodpovídá skutečné hodnotě majetku a je tak podpojištěný,“ upozorňuje Flajšar.
Největšímu tlaku však nadále čelí zemědělství. Kombinace krupobití, jarních mrazů, sucha a dalších živlů přináší rok od roku vyšší škody.
„Rok 2024 patřil z pohledu zemědělského pojištění k nejnáročnějším za poslední roky. Jen v pojištění plodin počet pojistných událostí meziročně vzrostl z 521 na 1 204 a objem škod se přiblížil 800 milionům korun. Pro zemědělce dnes není největší výzvou jedna konkrétní kalamita, ale skutečnost, že se během jedné sezóny kumuluje několik mimořádných událostí, které přinášejí stále vyšší ekonomické ztráty,“ říká Alena Stiborová, senior manažerka zemědělského pojištění v Generali České pojišťovně.
Podle ní už vysoká škodovost nepředstavuje výjimečný rok, ale dlouhodobý trend. Zemědělci proto stále více investují do prevence, moderních technologií a efektivnějšího hospodaření s vodou. Současně roste význam kvalitního pojištění, které pomáhá zmírnit finanční dopady stále častějších výkyvů počasí
Navíc podle odborníků budou v budoucnu úspěšné především ty firmy, které budou vedle investic do technologií a energetických úspor systematicky pracovat také s řízením rizik a prevencí.