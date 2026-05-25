Plzeňský kraj chystá studentský kampus v Tachově

Střední průmyslovou školu v Tachově čekají v následujících letech velké změny. Plzeňské hejtmanství chce postavit moderní vzdělávací areál, do kterého by se škola přestěhovala. Kampus by měl mít kapacitu až pro šest stovek studentů a nabídne také sportoviště a moderní stravování.

Plzeňský kraj chystá studentský kampus v Tachově | foto: Plzeňský kraj

Kraj společně s městem Tachov už uzavřeli memorandum o spolupráci při výstavbě.

„Tachovsko dlouhodobě řeší výzvy v oblasti vzdělávání i demografie. Proto jsme společně s městem Tachov hledali konkrétní řešení. Dnes totiž téměř polovina žáků odchází za středoškolským vzděláním mimo okres a řada z nich se už nevrací. To chceme změnit. Kvalitní škola, širší nabídka oborů a moderní zázemí můžou mladé lidi v regionu udržet a zároveň přispět k dalšímu rozvoji celého Tachovska,“ říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.

Právě podpisem memoranda se Plzeňskému kraji a Tachovu otevírá cesta k výstavbě nového moderního kampusu Střední průmyslové školy v Tachově. Nový vzdělávací areál nabídne moderní technické zázemí, nové studijní obory i možnost pokračovat ve vyšším odborném vzdělávání přímo na místě. „Součástí bude vedle moderního výukového zázemí také domov mládeže, sportoviště a projekt počítá také s úpravou a rozvojem oborové nabídky škola tak, aby lépe odpovídala potřebám trhu práci i společnosti,“ doplňuje hejtman Farhan. Vedle tradičních technických oborů by tak studenti mohli nově studovat také pedagogické, ekonomické, sociální nebo zdravotnické obory. Pro Tachovsko jde tak o klíčový vzdělávací projekt. „Záměr zahrnuje nejen rozvoj středního vzdělávání, ale také vznik vyšší odborné školy jako přirozeného pokračování studia v regionu. Důraz bude kladen na obory podporující sociální soudržnost a společné vzdělávání v souladu se specifiky regionu i potřebami místním veřejných služeb,“ přiblížil starosta Tachova Petr Vrána.

Stávající areál školy ve Světcích je za hranou kapacity a pokud chce kraj školu dál rozvíjet, tak bez nových prostor se to neobejde. Nový areál se má současně více přiblížit k centru města, aby studenti nebyli izolováni v okrajových částech a zároveň se jim tak zlepšila dostupnost školy. Memorandum, které schválila Rada Plzeňského kraje, vymezuje konkrétní korky obou stran od výběru vhodné lokality a přípravy území ze strany města až po zajištění architektonické soutěže a projektové dokumentace ze strany kraje. „Hlavní investorem bude kraj. Město Tachov připraví pozemek po výstavbu. My už pak dál zajistíme projekt. Budeme stavět po etapách. Nejdříve škola, pak internát, hřiště a tělocvična,“ upřesnil hejtman Kamal Farhan.

