Plzeňský hejtman: Jsem proti škrtům u dobrovolných hasičů

Jaký vidíte rozdíl v přístupu k dobrovolným hasičům mezi předchozí vládou ODS a současnou vládou Andreje Babiše?
Vidím, že s námi ministři komunikují a mají snahu řešit problémy. Zatím ale naráží na problém, že předchozí vláda při sestavování rozpočtu nebrala příliš ohledy na potřeby země a lidí. Dám příklad. Realistický odhad dobrovolných hasičů byl, že potřebují na letošní rok 700 milionů korun. Zbyněk Stanjura do rozpočtu narýsoval nějakých 500 milionů a hotovo. Oproti tomu současná vláda řekla, že tam dá 700 milionů korun.
Takže kraj může ušetřit, ne?
Ne úplně. Těch 700 milionů korun pro celé Česko je realistický odhad. Ve skutečnosti potřebují hasiči samozřejmě daleko větší podporu. A právě tu, již roky, zajišťují kraje, tedy i ten náš. A já odmítám na nich šetřit. Zaprvé proto, že právě oni jsou často první u zásahů a pomáhají lidem v krizových situacích a zadruhé, protože právě dobrovolní hasiči často drží život v obcích a regionech.
Kolik peněz jde tedy na dobrovolné hasiče v Plzeňském kraji?
Letos máme v rozpočtu vyčleněno již 37,8 milionů korun. Tyto peníze půjdou například na nákupy nových automobilových stříkaček, přenosných stříkaček, opravy techniky, výstroje apod.
Bude to stačit?
To je otázka, která samozřejmě přímo svádí k odpovědi ne. Každý by chtěl mít to nejlepší a nejnovější vybavení a já to chápu. Navíc souhlasím s tím, že na technickém vybavení složek integrovaného záchranného systému není moc chytré šetřit.