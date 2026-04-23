Plzeň bude hostit konferenci Inovujeme o AI, byznysu a bezpečnosti

Plzeň se letos stane dějištěm jedné z nejvýznamnějších technologických akcí v České republice. Konference Inovujeme Next Level proběhne 9. a 10. června a přinese dvoudenní program zaměřený na aktuální témata ze světa inovací, technologií a podnikání.
Akce navazuje na předchozí ročníky festivalu zaměřeného na drony a inovace, letos však přichází s výrazně proměněným konceptem. Organizátoři z plzeňského SIT Portu vsadili na odbornější program, širší tematický záběr a větší důraz na aktuální témata, jako jsou bezpečnost, umělá inteligence nebo rozvoj podnikání. Konference je určena především pro odbornou veřejnost, studenty a všechny, kteří chtějí držet krok s technologickým vývojem.
Program nabídne kombinaci přednášek, panelových diskuzí i praktických workshopů vedených experty z praxe. Celkem se představí více než 50 řečníků a účastníci si budou moci vybírat z desítek tematických bloků.
Konference se odehraje ve třech lokalitách v Plzni, konkrétně v technologickém parku TechTower, v areálu v Cukrovarské ulici a v Plzeňském Prazdroji. Program je rozdělen do čtyř hlavních pilířů. Patří mezi ně Podnikání & Marketing, Umělá inteligence, Drony & Robotika a také Security Forum.
První den zahájí Plzeň Security Forum, které se zaměří na aktuální bezpečnostní výzvy. Diskuze otevřou témata ochrany měkkých cílů, odolnosti společnosti i role technologií v bezpečnostním prostředí. Mezi řečníky vystoupí Tomáš Šebek, chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic, Barbora Vegrichtová, která se věnuje problematice radikalizace a prevence násilí, nebo Jiří Baloun, bývalý velvyslanec ČR v Afghánistánu.
Druhý den nabídne paralelní program ve třech částech města. V areálu v Cukrovarské ulici se představí drony a robotika včetně jejich praktického využití. Odborný pohled přinese například Martin Saska z ČVUT, který patří mezi přední české experty na autonomní systémy.
Plzeňský Prazdroj se zaměří na podnikání a marketing. Vystoupí zde Aneta Martinek, spoluzakladatelka platformy #HolkyzMarketingu, Vilém Franěk z agentury Close Friends, která stojí za projekty jako Mikýřova úžasná pouť internetem, dále Pavel Hrstka, zakladatel značky CityZen.
Technologický park TechTower bude hostit blok zaměřený na umělou inteligenci. Program nabídne vystoupení uznávaného experta na AI Jana Romportla, nebo Ondřeje Svobody, který se specializuje na praktické a kreativní využití umělé inteligence, zejména v audiovizuální tvorbě.
Konference nabízí vstupenky na jednotlivé tematické bloky i na celý program. Účastníci si tak mohou zvolit variantu podle svého zaměření.
Cílem akce je představit Plzeň jako moderní centrum inovací, technologického rozvoje a podnikání.
