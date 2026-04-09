Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Mezinárodní středoškolská soutěž PLYNAŘ ROKU 2026 zná vítěze: zlato vybojovala dvojice žáků Miroslav Kadlečík a Tomáš Bohunský ze Střední školy polytechnické Kyjov.

Druhé místo získali studenti Matyáš Bittner a Serhii Zharikov z Akademie řemesel Praha a bronz si odnesli Sebastien Novák s Dominikem Pušem ze Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice. Cílem soutěže bylo ocenit nejtalentovanější studenty plynařiny i příbuzných oborů, představit veřejnosti možnosti studia a české plynárenství. Generálním partnerem akce byla skupina GasNet.

Čtvrtý ročník klání mladých řemeslníků proběhl na právě ukončeném Stavebním veletrhu v Brně a zúčastnilo se ho deset dvoučlenných týmů z Česka a Slovenska. Studenti soutěžili především v praktických plynárenských dovednostech – například v napojení plynoměru na ocelové potrubí nebo v montáži plynovodní přípojky. „Dvoudenní soutěž byla nejen pestrá, ale i náročná, takže o to víc máme radost z prvního místa,“ říká student Tomáš Bohunský z vítězného týmu.

Organizátoři PLYNAŘE ROKU letos připravili několik novinek: „Brněnskému finále historicky poprvé předcházela regionální školní kola po celé republice a soutěž získala novou vizuální identitu. Rekordní byl počet finalistů i partnerů soutěže,“ vysvětluje Petr Zajíček, manažer akce a ředitel speciálních prací skupiny GasNet.

Česká energetika se bez nových plynařů neobejde

„Soutěž PLYNAŘ ROKU se během čtyř let stala prestižní, etablovanou akcí, o čemž svědčí rostoucí zájem škol i partnerů. Nové generace plynařů budou nadále hrát zásadní roli v české energetice, jsem proto rád, že takto posilujeme povědomí o plynárenství, řemesle a jeho studiu,“ dodává Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.

Upozorňuje tak i na skutečnost, že z dlouhodobého hlediska zájem o plyn roste. GasNet loni distribuoval 63,3 TWh energie, což je meziročně o 7 % více. Zároveň připojil 84 nových odběrných míst v segmentu velkých a středních odběratelů, tedy téměř o třetinu více než v předchozím roce. GasNet současně předpokládá, že jen díky přechodu velkých energetických zdrojů z uhlí na plyn může vzrůst spotřeba plynu do roku 2030 o 11 až 17 TWh.

Plynárenství prochází generační obměnou, poptávka po absolventech potrvá

Středoškolský učební obor každoročně ukončí 30 až 50 plynařů, přičemž nemalá část z nich pracuje jako OSVČ. Skupina GasNet přitom ročně nabírá obdobný počet plynařů pro terénní práce, například inspektory plynárenských zařízení nebo montéry. Počet absolventů plynařiny tedy nestačí pokrýt poptávku GasNetu ani dalších firem. GasNet se proto kromě posilování povědomí o plynárenství zaměřuje na další zintenzivňování spolupráce se školami a zvyšování kvalifikací u příbuzných oborů, kupříkladu instalatérských. Studentům pak firma zajišťuje individuální praxe v místě bydliště a nejtalentovanějším vyplácí stipendia.

Další informace o studiu plynařiny najdete na webu gasnet.jobs.cz/studuj-plynarinu.

Partneři soutěže

Soutěž PLYNAŘ ROKU by se nemohla konat bez podpory partnerů, kteří pomáhají zajišťovat její odborný standard a oceňovat talenty.

  • Generální partner: GasNet
  • Zlatí partneři: Gas Storage CZ, GLUMBÍK, Metrostav, Moravský Plynostav, MONTGAS, NET4GAS, PROCKERT & HYNEK, Pražská plynárenská Servis distribuce, Výstavba sítí Kolín, Lama Energy Group, SEPSafe, TOP CENTRUM, MND
  • Stříbrní partneři: GAS, s.r.o., FASTRA, HUTIRA, ENBRA, innogy
  • Bronzoví partneři: Český plynárenský svaz, Aliaxis ČR, AVK VOD-KA a.s., G.A.S., IPMEG, Plynosklad, TECHKO, FITINGSERVIS, Pipelife Czech, Thermona, BERNER, TITAN Metalplast, Ariston Group
  • Partneři: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Jihomoravský kraj, Hospodářská komora JMK, České ručičky, Veletrhy Brno

Soutěž byla součástí multioborového mistrovství studentů řemesel Mistři všedních dnů, které pořádala Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy.

gasnet.jobs.cz/studuj-plynarinu

Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic


