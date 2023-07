Plynaři radí: teď je správný čas na servis plynových spotřebičů

Pravidelný servis je základ spolehlivého fungování domácích spotřebičů na plyn. Plynaři a topenáři doporučují, aby si například svůj plynový kotel nechali lidé zkontrolovat alespoň jednou za rok.

„Doporučujeme všem odběratelům, aby prováděli pravidelný servis svých odběrných plynových zařízení, jako jsou kotle, sporáky nebo také domovní rozvody plynu. Taková kontrola vám přinese nejen jistotu jejich bezpečného provozu, ale dokáže výrazně prodloužit i jejich životnost,“ říká Josef Kotrba, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu.

Kromě provozních nedostatků může kontrola odhalit i drobné úniky plynu. S nimi pomalu utíkají do vzduchu i peníze za plyn, který odběratel nespálí, ale „ztratí“ po cestě ke spotřebiči.

Servis plynových spotřebičů dokáže předejít nepříjemnostem spojeným se zanášením hořáků a dalších částí zařízení. Odhalí i problémy, které souvisí s nedokonalým spalováním plynu a které mohou způsobovat vznik škodlivých látek, jako je oxid uhelnatý.

„Na kontrolu odběrných plynových zařízení nebo seřízení kotle je právě nyní ideální čas. Plynoservisy mají ještě volné kalendáře. Čekat na poslední chvíli se nemusí lidem vyplatit,“ doplňuje Josef Kotrba z Českého plynárenského svazu.

Servisy mají na podzim plno

Sjednat si termín návštěvy topenáře nebo technika plynoservisu není složité. Servis nabízejí výrobci a distributoři plynových spotřebičů nebo firmy specializující se na oblast vytápění, plynu a instalatérské práce.

Stejně jako v dalších případech se ani u pravidelných revizních prohlídek nebo servisu kotle nevyplatí vybírat pouze podle ceny. Zvážit byste měli předchozí zkušenost nebo doporučení. Sice levný, ale nekvalitní servis vyjde v konečném důsledku poměrně draho.

„Kontrolu plynových zařízení by měli vždy provádět odborníci. Jsou to lidé, kteří prošli školením od výrobce plynového spotřebiče a jsou kompetentní pro jeho servis a případnou opravu,“ vysvětluje Ivo Kršek, ředitel Technického odboru Českého plynárenského svazu, a doplňuje: „Termín kontroly doporučujeme domluvit co nejdříve a nedělat ji za pět minut dvanáct, kdy už bude potřeba topit a kdy může být těžké najít volný termín.“

Nečistoty sulfidu měďného

V loňském roce zaznamenali plynaři v celé České republice několik desítek případů vzniku sulfidu měďného, který se objevil na odběrných plynových zařízeních (v kotli nebo v domovním rozvodu plynu). V rámci celé české plynárenské infrastruktury jde o poměrně ojedinělé případy – celá síť obsluhuje přes 2,8 milionu odběrných míst. Přesto plynaři upozorňují, že pravidelný servis zařízení tady dokáže odběratelům plynu pomoct. Pokud prohlídka tyto nečistoty odhalí, technik rozvody vyčistí profouknutím.

Tyto nečistoty mohou mít původ v reakci sulfanu s měděnými částmi odběrného plynového zařízení. Sulfan je složkou, která se vyskytuje v zemním plynu přirozeně. Jeho obsah v plynu se pravidelně měří a množství sulfanu je v mezích stanovených předpisy. Problém tedy nejspíše souvisí s konkrétními technickými parametry odběrných plynových zařízení zákazníků.

Odborníci se shodují, že nejlepší způsob, jak předejít nejen těmto nepříjemnostem, je právě pravidelný servis. Lze očekávat, že letos bude poptávka po kontrolách opět vysoká. Proto je dobré neotálet a objednat si termín už nyní. Ušetříte čas, peníze i nervy.