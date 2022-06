Plánujete letní výlety? DinoPark je plný zábavy!

Největší síť zábavních parků v ČR, to je DinoPark, který najdete v Plzni, Liberci, Praze, Vyškově a nedaleko Ostravy. Co je však na této síti opravdu unikátní, je fakt, že každý DinoPark je skutečný originál! V žádném totiž nenajdete stejnou strukturu, stejné atrakce nebo stejné modely. Pokud tedy rádi cestujete, můžete si udělat výlet i do několika DinoParků a pokaždé budete opouštět brány druhohor plní dojmů, nadšení a nových zážitků.

Pokud tedy zavítáte třeba do DinoParku v Plzni , můžete si „sestřelit“ dinosaura vodní DinoStříkačkou, vyfotit se u obrovského Apatosaura nebo spojit návštěvu s přímo sousedící zoologickou zahradou, kterou máte z vyhlídky u Brachiosaura společně s celou Plzní jako na dlani. Unikátním modelem je nejnovější robotický Triceratops, který se nejen hýbe, ale dokonce umí i čůrat!

V krytém a klimatizovaném DinoParku v Libercipřitahuje největší pozornost DinoTerárium, v němž můžete obdivovat Krokosaury, kteří jsou živými potomky dávných dinosaurů. Ojedinělá je také opravdová druhohorní bouře se skutečným deštěm, která vás osvěží každých patnáct minut. Pro vydovádění je ideální dětmi zbožňovaný veliký skákací hrad, dobrodružná stezka DinoTrack, dovednostní DinoLaser, hravý Xbox a mnoho dalšího.

Pokud se vypravíte navštívit DinoPark v Praze, budete muset „vyšplhat“ až na střechu obchodního centra Galerie Harfa, odkud se vám naskytne nádherný výhled po okolí. Navíc se tu můžete projít cestou do minulosti země a pořídit originální selfie s jedním z největších létajících tvorů všech dob Quetzalcoatlusem, jehož hnízdečko dosahuje velikosti zadního kola od traktoru. V Praze najdete také oblíbenou VR zónu, tedy virtuální realitu, která vás pomocí digitálních technologií přenese do prostředí téměř skutečných druhohor.

DinoPark Vyškov je naproti tomu situován v nádherné přírodě lesoparku, do kterého se dostanete jízdou vláčkem ze ZOO, jejíž prohlídka i jízda DinoExpresem jsou v ceně celého vstupného. Kromě statických i pohyblivých modelů dinosaurů je zde největším lákadlem DinoBike, což je unikátní lanovka poháněná vlastní silou, připomínající projížďku na kole. Můžete si tak užívat jízdy nad hlavami dinosaurů a k tomu obdivovat úžasnou krajinu z ptačí perspektivy.

Zvolíte-li si za svůj cíl DinoPark Ostrava, můžete se těšit na superporci nekončící zábavy. Nedaleko severomoravské metropole se totiž nachází největší DinoPark rozkládající se na dvou náhorních plošinách o velikosti několika hektarů a modely a atrakcemi je doslova nabitý. Dvanáct metrů vysoká aktivní druhohorní sopka, DinoExpres projíždějící i ta nejodlehlejší místa a zákoutí, MINIZOO, kde si děti mohou zvířátka dokonce i pohladit, ztroskotaný vrak DinoExpedičního letadla nebo závodní dráha DinoRace, to je jen malý výčet toho, co na vás v největším DinoParku v ČR čeká.

DinoPark však nejsou jen ozvučené modely dinosaurů, zpestřené vláčkem a několika zábavnými doplňky. DinoPark chce zabavit opravdu celou rodinu! A tak v každém parku najdete DinoCafe a DinoGrill, kde rodiče mohou posedět a vychutnat si pohodu u kávy, děti se vyřádí na oblíbeném paleontologickém hřišti, kde si vykopou svou první kostru dinosaura, společně všichni mohou navštívit 3D nebo 4D kino s filmem o dinosaurech, klouzačky, houpačky, skákadla a prolézačky už děti většinou hravě najdou samy. V bláznivém DinoHurikánu, který vám sundá čepici z hlavy a pořádně rozcuchá vlasy, se pobaví úplně každý. Pro paleontologické nadšence je připravena DinoAnatomie nohou nebo pohled pod kůži studijního Triceratopse. Nakonec nemůže chybět ani DinoShop, což je obchod plný suvenýrů, které budou připomínat báječně prožitý den. DinoPark také myslí na návštěvníky, kteří jsou jakkoliv omezeni pohybově, vstříc vychází rovněž maminkám a tatínkům s kočárky, a proto jsou všechny bezbariérové.