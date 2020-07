Pivovarská stezka na Vysočině: Spojte zajímavý výlet a ochutnávku piva

Vždyť v blízkosti pivovarů je spousta zajímavých míst a atraktivních cílů, které zaujaly i filmaře. A skvělé přitom je, že občerstvení je tak blízko. Mnohé pivovary totiž mají své restaurace, kde nabízejí vedle různých vzorků tekutého zlata i vynikající jídlo. A některé také velký kus historie k tomu.

Pivovarská stezka Vysočiny

Naše virtuální stezka spojuje šestnáct pivovarů z Vysočiny. Je vám více než osmnáct? Vydejte se Pivovarskou stezkou Vysočiny, dejte si v pivovaru pivo a sbírejte razítka. Až zaplníte celou herní kartu, získáte upomínkový půllitr s logem Pivovarské stezky Vysočiny a možnost zúčastnit se slosování o ceny, jež do soutěže věnovali zástupci jednotlivých pivovarů.

Herní karta Pivovarské stezky Vysočiny je k dispozici ve všech TIC Kraje Vysočina a v zúčastněných pivovarech. Do slosování se odesílá vyplněná herní karta se všemi razítky. Slosování proběhne 1x ročně vždy na konci roku. Přesný termín slosování a seznam cen bude zveřejněn na webových stránkách www.vysocina.eu , kde jsou také kompletní informace o pivovarské stezce a tipy na výlety po Vysočině.

Pivovary na stezce:

Pivovar Jihlava Rodinný pivovar Bernard Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod Rodinný minipivovar Pacov Akciový pivovar Dalešice Pivovar Jelínkova vila Velké Meziříčí Balónový hotel a pivovar Radešín Pivovar Kozlíček Horní Dubenky Želivský klášterní pivovar Podklášterní pivovar Třebíč Račínský minipivovar Richard Pivovar Kamenice Pivovar Trojan Telč Panský pivovar Telč Horácký pivovar Jihlava Měšťanský pivovar Polná

V balónovém hotelu a pivovaru Radešín si přijdou na své milovníci gastronomie

Do dalešického pivovaru za Maryškou

Začít sbírat razítka na pivovarské stezce můžete třeba v Dalešicích. Že se v dalešickém pivovaru natáčela česká filmová klasika podle novely Bohumila Hrabala, totiž Postřižiny, to není žádná novinka. Ale že jeho historie sahá až k roku 1609, to asi každý neví. Pivovar během staletí měnil majitele, až byl roku 1977 uzavřen a chátral. A pak jej objevil Jiří Menzel pro svůj film. Nicméně svou někdejší pivovarskou slávu začal nabírat až po roce 1999, kdy jej získali v dražbě nynější majitelé, kteří mu postupně vracejí podobu z období první republiky. Otevřeli zde i muzeum rakousko-uherského pivovarnictví, kde se dozvíte mnohé o vaření piva.

Dalešický pivovar

Ochutnáte zde sudové nepasterizované pivo, ale i spoustu dalších dobrot v pivovarské restauraci. A závěrem se můžete ubytovat v pivovarském hotelu, abyste na druhý den vyrazili třeba na vodu Dalešické přehrady. Lodí Horácko proplujete kolem Wilsonovy skály, na jejímž vrcholu jsou nepatrné zbytky středověkého hradu, a doplujete do Kramolína skoro až k rozhledně Babylon na Zeleném vrchu. Milovníci techniky si jistě nenechají ujít prohlídku nitra hráze nebo také exkurzi do nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany. A ti, kteří dávají přednost přírodě, si raději vyšlápnou naučnou stezkou unikátní Mohelenské hadcové stepi.

Dalešická přehrada

Na kole po stopách architekta Santiniho

Další váš výlet se zastávkou v pivovaru, tentokrát na kole, může vést po stopách slavného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Jeho nejznámější a nejvyhledávanější stavbou na Vysočině je kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, jenž má půdorys postavený na pěticípé hvězdě.

Santiniho stavby

Zelená hora ale není zdaleka jedinou Santiniho stavbou na Žďársku. Pojďte po stopách geniálního architekta do Obyčtova. Tam stojí kostel Navštívení Panny Marie, jehož raritou je tzv. želví půdorys, symbol stálosti ve víře. Ostatně Santini si s půdorysy uměl vyhrát. Vždyť jen o kousek dál, v Ostrově nad Oslavou, narazíte na další jeho zajímavou stavbu – hostinec, tentokrát s půdorysem W. Je to anagram opata žďárského cisterciáckého kláštera Václava Vejmuty, jenž se Santinim velice často spolupracoval. Zadal u něj i přestavbu původně středověkého kostela sv. Petra a Pavla v nedaleké Horní Bobrové nebo kostela sv. Václava ve Zvoli, který tak získal půdorys řeckého kříže. Zhruba v půli cesty z Obyčtova do Ostrova n. O., Horní Bobrové a Zvole narazíte v Radešíně na Balónový pivovar. Ten sice nestavěl Santini, ale zato se v něm můžete ubytovat, odpočinout si, posilnit se na další cestu nebo si užít nezapomenutelný let balonem nad zvlněnou krajinou Žďárských vrchů.

Santiniho cyklotrasa kopíruje značení Klubu českých turistů č. 5061 z Vojnova Městce do Bystřice nad Pernštejnem.

