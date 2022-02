Pivovar Svijany: Staletí dlouhá úspěšná historie

Na konci roku bývá obvyklé bilancovat jeho průběh. Jaký byl pro vás ten letošní z ekonomického hlediska?

V mezích možného to byl dobrý rok. Samozřejmě nebyl tak úspěšný jako rekordní rok 2019, ale na druhou stranu ani tak komplikovaný jako rok 2020, kdy jsme sčítali ztráty z několika lockdownů a na vlastní náklady likvidovali prošlé pivo a pomáhali restauračním provozům vůbec přežít. Nestane-li se nic neočekávaného a nebudeme-li do konce roku čelit dalšímu plošnému zavírání hospod, odhadujeme celkový letošní výstav zhruba na úrovni roku 2018 a nebudeme tak již muset sahat na rezervy vytvořené v předchozích letech.

Co především stojí za vaším úspěchem?

Řekl bych, že hlavně to, že jsme se z prvního covidového roku dokázali dost rychle poučit. Jednali jsme racionálně a pružně jsme za pochodu měnili zajetá schémata výroby, logistiky a zásobování restaurací, což v případě pivovaru naší velikosti nebylo tak snadné, ale zvládli jsme.

Rok 2021 byl v pivovaru ve znamení viditelných změn. Začali jste používat nové etikety, změna zasáhla i plechovky, máte nové půllitry. Co vás k tomu vedlo?

Kovidová krize nám přidělala spoustu starostí, vytvořila nám však paradoxně současně prostor pro uskutečnění několika záměrů, které jsme nosili v hlavě už pár let, ale ve víru všedních provozních starostí na ně nezbýval čas ani energie. Jedním z nich byla změna designu všech našich výrobků, která odráží posun požadavků na vzhled pivních lahví, plechovek a dalších balení v posledních letech. Nové ztvárnění je graficky čistší, ale také pro spotřebitele čitelnější a přehlednější.

Vaříte čtrnáct piv s obsahem alkoholu, ale v obchodech i v hospodách se většinou setkáme jen se Svijanským Mázem. Není to škoda? Čím to je způsobeno?

Na to byste se měla zeptat spíše hospodských, proč si z naší nabídky vybírají stereotypně jen Máz. Ale myslím, že se to dá dobře pochopit: jedenáctka je univerzální a velmi oblíbená ve venkovských hospodách a Svijanský Máz je navíc pivo velmi povedené. Rozhodně není důvodem to, že bychom se nesnažili nabídku svijanského piva v českých hospodách diverzifikovat. Právě tato naše snaha totiž stála letos třeba za zrodem nového piva Šlik, které je určeno téměř výhradně jen pro restaurační provozy. Věříme, že si časem získá podobnou oblibu jako Máz.

Česká republika se nyní jako ostatně celá Evropa potýká s problémy zdražování energií a finančními problémy. Dotkla se tato situace i vás? Jak se s ní vypořádáváte?

Výroba piva je energeticky poměrně náročná. Navzdory důslednému řízení pořizovacích nákladů a všem snahám o úspory bude od nového roku dopad aktuálně extrémně vysokých cen na hospodaření podniku samozřejmě markantní. Snažíme se jej snižovat, jak to jde, plánujeme například instalaci vlastních solárních zařízení na výrobu elektřiny na střechy pivovarských budov. Momentálně je tak naším bezprostředním cílem co nejvíce oddálit moment, kdy budeme muset rostoucí ceny energií zahrnout do cen našich výrobků.

Máte pokročilý systém společenské odpovědnosti, kdy progresivně propojujete byznys se zájmy regionu, jeho obyvatel, životního prostředí...

Pivovar Svijany je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu a tuto svou roli si dobře uvědomuje. Není proto náhodou, že největší investici v celé moderní historii pivovaru představovalo odkoupení a nákladná kompletní rekonstrukce chátrajícího zámku Svijany, k němuž kdysi pivovar patřil. Zámek dnes představuje centrum společenského a kulturního života širokého okruhu obcí kolem pivovaru.

A otázka na závěr: Jaké jsou vaše plány do budoucna? Kterým směrem chcete pivovar Svijany rozvíjet?

V dlouhodobém horizontu se i nadále budeme držet tradičních výrobních postupů a nebudeme z nich nijak slevovat v celé šíři našeho výrobního sortimentu. K aktuálním úkolům blízké budoucnosti patří několik nových investičních počinů, například rozšíření varny a skladovacích prostor, další podpora exportu a také další rozšiřování výrobního programu nealkoholických nápojů.

Bohumil Brejžek