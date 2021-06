Pivní prameny se samoobsluhou učí lidi poctivosti

Zeptali jsme se majitele projektu, jak takové Pivní prameny fungují, zdali jsou ještě lidé poctiví a co to všem přináší.

Pivní prameny v Ostravickém Dvorku jste otevřeli v červnu 2021. Jak tato služba vlastně funguje a kdo ji využívá?

Naše Pivní prameny jsou vlastně dvě velmi kvalitní výčepní zařízení, kde se denně čepují čtyři druhy piva. Kvalitní plyn a kbelík, do kterého padají peníze. Mechanické staré kukačky s hracím strojkem a postavičkami, které pijí pivo, hlídají správný chod Pivních pramenů. Zařízení je umístěno ve venkovním stánku na soukromém pozemku a mají sem přístup všichni, kteří navštíví náš region. Máme nasmlouvané velmi známé kvalitní značky velkých pivovarů, ale také spolupracujeme s malými a velmi oblíbenými pivovary. Nikoho nepreferujeme a nikoho neznevýhodňujeme.



Vy tedy prodáváte různé druhy piva různých značek. Jak jste to dokázali, protože ve většině restaurací a hospod je sortiment omezený?

Pro nás je svoboda rozhodování a podnikání na prvním místě. Máte pravdu, že mnoho restaurací je vázáno jedním dodavatelem piva, a tím je i omezený výběr. My své Pivní prameny nebereme jako byznys, ale jako starou tradici v ochutnávání různých druhů piva. Celý Ostravický Dvorek je místo, kde ctíme tradice a snažíme se tuto myšlenku maximálně podporovat. Je to jednoduché. Veškeré výčepní zařízení jsme si pořídili z vlastních zdrojů a nyní můžeme nakupovat to, o čem si myslíme, že by měl náš zákazník ochutnat.

Zákazník si tedy čepuje pivo sám a také platí sám. Nestane se vám, že někdo nezaplatí?

Správná otázka! Ano, tento počin je pro nás i jakýmsi sociálním experimentem, zdali jsou lidé v dnešní době ještě poctiví. Vyhodnotíme ho na konci sezóny v září 2021, kdy budeme prameny na zimu zavírat. Asi nejdůležitější je říct, že Pivní prameny jsou určeny pouze pro poctivé. Mnozí z nás jistě byli ve Švýcarsku a objevili přímo u cest budky s lednicí plnou skvělých sýrů. A zde také platíte pouze do kasičky. Někdo byl možná zase na Novém Zélandu, kde u cesty stojí stánky s ovocem a zeleninou od farmářů. Nikdo by si tam ani nepomyslel, že by si něco vzal a nezaplatil. Uvidíme, jak jsme na tom my všichni, když chceme být tak světoví. Celý proces přesto u nás hlídá kamerový systém. Na kontrolu kamer jsou naši návštěvníci upozorněni již před vstupem do areálu. Přesně víme, kolik kdo vhodil do pokladny peněz. Někdy je pro nás zjištění, kdo zrovna šidil, trochu šokující.

Stalo se tedy, že někdo dobře vychlazené pivo nezaplatil?

Že by doslova nezaplatil, se říct nedá, ale najdou se jedinci, kteří se snaží trochu šidit. Pro nás je ale nejdůležitější dát zákazníkovi zážitek. Takový ten zážitek, kdy uchopíte černou páku pevně do ruky, potáhnete k sobě a po skle při náklonu 45 stupňů si načepujete své orosené pivko. Někteří fajnšmekři si světlý ležák říznou černým pivem a skloubí tak chuť piva, které se nedá nikde u číšníka objednat. Každý má svůj recept a každý si namíchá, co mu chutná.

Mne by zajímalo, co se stane, když někdo správně nezaplatí. Jak zjistíte, že někdo šidil?

Jednoduše. Jedna kamera snímá obličej, druhá kamera snímá platbu a třetí kamera kontroluje platbu, která padá do kovového kbelíku, což je vlastně kasa. Už podle toho, jak mince padají, sluchem rozeznáte, zdali tam hodil někdo korunu nebo dvacetikorunu. V počítači pak porovnáte tři záznamy - obličej, platbu a kontrolu platby - a přesně vidíte, kdo kolik v kolik hodin, minut a sekund zaplatil. Pokud je vše pořádku, pak každý den na konci směny jsou záznamy smazány. U nás pivo dvanáctka stojí od 30 do 35 Kč a cena se každý den mění. V pondělí je nejlevnější za 30 a o víkendu je za 33 až 35 Kč, vše podle poptávky a co je zrovna naraženo. Lidé to umí ocenit a jsou z našich Pivních pramenů tak nadšení, že nám do kasy vhazují za dobře vychlazenou dvanáctku i 40 Kč. Dokonce jsou jedinci, kteří tento projekt podporují, snaží se, aby poctivost nevymizela, a vhazují do kasy za 0,5 l dvanáctky i 50 Kč. U kasy je také hláška, že neplatič souhlasí se zveřejněním svého obličeje. Na 99 % ale všichni platí skvěle a štědře. A ti, co zkusí podvádět, pak mají velkou ostudu. Nikdy není pozdě učit se poctivosti.

Jaké druhy piva si může zákazník v Pivních pramenech načepovat?

V nabídce máme většinou dva druhy světlých ležáků 12 stupňového piva, jeden druh polotmavého nebo černého piva a jedno pivo nealkoholické. Cena je pro všechny druhy piva stejná. Malé pivo, šnyt nebo hladinku si můžete načepovat, ale to se u nás neděje. Každý si načepuje pořádnou míru vychlazeného půllitru.



Pivo si může zákazník vychutnat v kelímku nebo ve sklenici?

K dispozici jsou letos nejspíš naposled kelímky, než nám to EU zakáže, ale je možnost si načepovat i do skla, které je připravené a napulírované ve stojanu. Pro fajnšmekry máme i sklenice s logem Ostravického Dvorku, které jsou na zálohu nebo se dají koupit jako suvenýr.

Co na to konkurence a myslíte, že budou Pivní prameny existovat i příští rok?

Nechceme pro nikoho být konkurencí. Chceme rozšířit tradici v ochutnávání piva, což do našeho kraje skvěle zapadá. Chceme to dělat s láskou a úplně jinak. Baví nás to. Pivní prameny si za pár týdnů našly mnoho příznivců, kteří tento projekt podporují. Věřím, že do budoucna budeme spolupracovat s pivovary, jejichž pivo možná ještě u nás nikdo neochutnal, a že budeme moci našim návštěvníkům poskytnout to, co ostatní restaurace, hospůdky a bary vůbec neřeší.