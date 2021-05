Pivař s vlastním příběhem – vyber si svou druhou identitu!

Nové etikety na míru pro každého

Deset nových etiket světlého ležáku Kanec 12 přináší deset základních archetypů muže podle jeho největší vášně. První na ráně je samozřejmě PIVOMIL, kterému popíjení pivečka stačí ke štěstí a žádnou další aktivitu už k životu nepotřebuje. Pro pivaře-znalce je určena etiketa s názvem FAJNŠMEKR, za kterou se skrývají léta zkoušení a praxe. Ten, kdo si pokaždé užívá zábavu při pivu nejdéle ze všech a skvěle baví sebe i ostatní, si zaslouží pivo s výmluvným označením PAŘMEN.

Limitovaná série ležáku Kanec 12 nezapomíná ani na muže, kteří se ve svém volném čase věnují nějakému akčnímu hobby. BAJKER si dá své první pivo, až když má v nohách našlapáno na kole aspoň pár kilometrů. Závratnou rychlostí se světem řítí mladistvý PRKNAŘ, který se svým skejtem pod paží i usíná. Posilování hlasivek a jejich pravidelnému zalévání pivkem se věnuje FANDA, ať už povzbuzuje svůj tým u televize, na tribuně nebo přímo v terénu.



Naopak poklidnému sledování vodní hladiny v tichu a o samotě dává přednost pan FIŠMISTR, který ale také musí něco pít. Zaujetí a koncentraci potřebuje všeuměl KUTIL, který se vyskytuje zejména v dílnách, garážích a na zahrádkách. Poslední dva druhy hobby nadšenců najdete výhradně v interiérech. Vsedě tráví hodiny a hodiny s očima přilepenýma k obrazovce svého počítače závislák GEJMR. Kolega GAUČMAN upřednostňuje polohu vleže a dovádí ji na hranici dokonalosti pravidelnými a vyčerpávajícími tréninky.



Zapojte se do soutěže a vyhrajte stylové ceny



Ať už patříte do kterékoliv skupiny, pokaždé to může být výhra. Tedy pokud se zapojíte do soutěžního klání na www.pivokanec.cz. Stačí otevřít pivo a zaslat soutěžní kód, který se ukrývá pod víčkem. Okamžitě budete vědět, jestli vám Kanec přinesl nějaký dáreček. A co můžete vyhrát?

Tričko nebo tílko s originálním designem a nápisem „Ve svém živlu“. Nebo černo-modro-žluté ponožky, kvůli nimž si budete ohrnovat nohavice a vyzouvat se bez vyzvání. A kdybyste někdy potřebovali doplnit tělu i obyčejnou vodu, máme pro vás praktické, lehké a téměř nezničitelné sportovní lahve.



My v Zámeckém pivovaru Břeclav víme, co znamená postavit se žízni čelem. Slibujeme, že s vámi budeme při všem, co rádi děláte a co vás baví, až do samotného KANCE.