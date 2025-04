Pití kávy je jako ranní rituál plný energie. Napomáhá i zdraví

Zdraví v každém šálku

Káva je bohatá na antioxidanty, které chrání tělo před volnými radikály a zpomalují stárnutí. Pravidelná konzumace kávy také může zlepšit koncentraci, paměť a náladu. Kofein obsažený v kávě zase stimuluje metabolismus a pomáhá spalovat tuky. Šálek kávy před tréninkem tak zvýší výkon a vytrvalost, šálek po obědě podporuje trávení.

Studie také naznačují, že káva může snižovat riziko srdečních onemocnění a také zlepšit citlivost na inzulin a snížit riziko vzniku diabetu 2. typu. Můžeme si ji tak s klidným srdcem dopřát každý den.

Českobudějovická oáza kávy

V malebné obci Plav na Českobudějovicku si nenechejte ujít návštěvu pražírny Kávaloka, která přináší do jižních Čech to nejlepší z celého kávového světa. Přímo zde se praží pečlivě vybraná zelená kávová zrna, a to s maximální péčí a odborností.

V pražírně Kávaloka je pražena káva s citem a v malém množství, aby si zachovala svou jedinečnou chuť a aroma. V e-shopu pražírny najdete zrnkovou i mletou kávu, příslušenství, ale i pochutiny. Vše vám ručně zabalí a obratem odešlou. Rozvoz kávy je po celých Českých Budějovicích a blízkém okolí zdarma, ale e-shop zasílá také po celé České republice, při objednávkách nad 800 Kč za dopravu nic neplatíte. Skvělou volbou je také kávové předplatné, kdy vám tým Kávaloka doručí vaši oblíbenou kávu až domů nebo do kanceláře.

Našimi dodavateli jsou zkušení obchodníci, kteří tráví na plantážích kávy převážnou část roku. Chceme mít radost z toho, že vám káva chutná. Inspirací nám je také krajina a příroda, která nás obklopuje, do které rádi chodíme a chováme se k ní zodpovědně,“ prozradil Petr Tichánek, zakladatel pražírny Kávaloka. Však se také pražírna pyšní svou lokálností a je hrdým nositelem certifikace „Opravdu od nás“ – regionální produkt Novohradsko – Doudlebsko.

Navštivte pražírnu Kávaloka, nechte se unést vyváženou chutí a okouzlující vůní vybrané kávy a dopřejte si jedinečný kávový zážitek. Nebo si kávu objednejte z pohodlí domova na e-shop Kávaloka.

Více informací najdete na www.kavaloka.cz.

O pražírně Kávaloka nám povyprávěl Petr Tichánek, její zakladatel:

Proč by si milovníci dobré kávy měli dopřát kávu právě z Kávaloka?

Pražíme kávu dle objednávek, proto se k zákazníkovi dostane vždy čerstvá. Upraženou kávu skladujeme před expedicí jen po takovou dobu, aby si káva odpočinula a dozrála. Balíme do třívrstvých sáčků s ventilem, káva si tak zachová tu nejvyšší kvalitu a vůni a je vhodná ihned ke konzumaci po objednání.

Zaměřujeme se na prodej kvalitní kávy, především Arabiky, máme cca 10 druhů z celého světa (převážně výběrová káva). Nabízíme i kávu Robusta. Tu ovšem prodáváme jen ve směsích vhodných pro přípravu espressa, nebo pro zákazníky, kteří chtějí silnější kávu s větším množstvím kofeinu.

Milovníci kávy ocení kávu čerstvě praženou se silným aroma a hlavně originálním pražením a chutí, na které si zvyknou a nebudou chtít pít jinou kávu. Takovou kávu najdou v naší pražírně. Máme individuální přístup k zákazníkům a známe jejich potřeby a přání. „Zákazník má svého osobního pražiče“.

Můžete nám prozradit příběh pražírny Kávaloka? Jak dlouho je na trhu a jaké myšlenky nebo situace vedly k jejímu vzniku?

Pražírna vznikla jako sociální podnik před pěti lety, jelikož jsem se jako zakladatel pražírny v předchozím zaměstnání zabýval projekty zaměřené převážně na sociální oblast a podporu podnikání. Zaměstnáváme tedy zaměstnance se zdravotním hendikepem. Zároveň nabízíme firmám možnost uplatnění „náhradního plnění“ dle zákona o zaměstnanosti. Dalším impulsem k založení pražírny bylo provozování našich rodinných kamenných obchodů „Bylinka“ v Třeboni a Jindřichově Hradci, kde již 30 let prodáváme kávu, čaj, ořechy a další pochutiny a dárkové zboží. Začali jsme tedy v těchto obchodech prodávat vlastní kávu pod značkou KÁVALOKA.

Jaké máte plány do budoucna?

Chtěli bychom více rozšířit působení především v našem regionu a rozšířit službu „rozvozu zdarma až domů“. Kdy zákazník dostane kvalitní kávu s dovážkou až domů čerstvě praženou s individuálním přístupem. S tím souvisí zvětšení provozu a pořízení větší pražičky.

Výhledově do budoucna bychom chtěli zřídit malý espresso bar ve městě, který by sloužil jako výdejní místo pro e-shop s možností koupě kávy s sebou. Nyní máme provozovnu pražírny pouze v obci Plav 8 km od Českých Budějovic.