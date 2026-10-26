Piskačova Trasa míří do aukce. Dílo, které stojí za pozornost

Obraz s příběhem
Některá umělecká díla přitahují pozornost nejen svým výtvarným jazykem, ale také příběhem, který je provází. Takovým případem je i obraz Trasa od Bedřicha Piskače (1898–1929).
Dílo, které málem skončilo v kontejneru. Je to bezpochyby nález, který se už patrně nebude opakovat. Umělec totiž žil krátce, počet jeho vrcholných děl je velmi malý a objevit další je jako hledat jehlu v kupce sena.
Je to výjimečný sběratelský kousek, který určitě potěší sběratele a znalce umění.
Toto dílo je i dobrá investice, protože v roce 2029 bude 100leté výročí předčasného úmrtí tohoto malíře.
Toto dílo bylo svěřeno do péče Galerie KODL k odbornému posouzení, zrestaurování, pořízení znaleckých posudků, zkatalogování a následně bude nabídnuto k prodeji formou aukce.
Autor, jehož tvorba stojí za poznání
Bedřich Piskač byl členem spolku výtvarných umělců „Mánes“ a patřil ke generaci umělců, jejíž tvorbu ovlivňovaly proměny evropského výtvarného umění první poloviny 20. století. Jeho život skončil předčasně ve věku 31 let a počet děl, která po sobě zanechal, je proto omezený. Trasa připomíná jeho osobitý výtvarný projev, práci s barvou i atmosférou krajiny. Pro sběratele může být zajímavá právě možnost setkat se s dílem autora, jehož práce se na trhu neobjevují běžně.
Dílo vzniklo v roce 1928 krátce před jeho úmrtím. Zemřel náhle v březnu 1929 při druhé cestě na Korsiku v Lyonu, kde byl nakažen tyfem.
Proč může zajímat sběratele
Na aukčním trhu nerozhoduje pouze jméno autora. Podstatná je také kvalita konkrétního díla, jeho stav, doložený původ a dostupná odborná dokumentace. V případě Trasy se pozornost soustředí i na její dataci do závěru malířova života.
Díla z tvorby B. Piskače z let 1928 jsou na trhu s uměním extrémně ceněná.
Kde obraz uvidět
Zájemci si budou moci dílo prohlédnout během předaukční výstavy, která se podle podkladů Galerie KODL uskuteční od 2. do 28. listopadu v prostorách galerie na Národní 7 v Praze 1. Samotný 96. aukční den Galerie KODL je naplánován na neděli 29. listopadu od 12 hodin v pražském paláci Žofín. Další informace budou dostupné v uvedeném termínu na www.galeriekodl.cz.