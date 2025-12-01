Pilates Mini Tower – když se spojí tradice a inovace

Jednou z nejvýraznějších osobností české Pilates scény je Soňa Šplíchalová, která je „Second Generation Pilates Master Teacher“ s více než třicetiletou praxí, zakladatelka hradeckého studia Happy Life Pilates a autorka několika cvičebních programů. Její studio patří mezi průkopníky metody v České republice a nyní přichází s unikátní novinkou –Pilates Mini Tower, revolučním zařízením, které mění přístup ke cvičení i rehabilitaci.
Vaše studio patří mezi studia s nejdelší tradicí v České republice. Jak byste ho představila?
Jako studio, kde Pilates nejen cvičíme, ale hlavně učíme a rozvíjíme. Ctíme odkaz jeho zakladatele, ale zároveň se snažíme adaptovat tuto metodu na potřeby současného člověka. Základní principy a cviky zůstávají, ale způsob výuky a využívání pomůcek se vyvíjí. Téměř dvacet let nám při výuce pomáhají originální Pilates stroje – Reformer, Cadillac, Tower a další. A nyní jsme tuto škálu doplnili o zcela nové zařízení Pilates Mini Tower, které u nás v Česku zatím nikde jinde nenajdete.
Prozradíte, o co jde?
Jde o úspornou verzi klasické Pilates věže. Liší se vzhledem, minimalistickým designem, velikostí a jednoduchostí. Je stabilní, pevná, neskutečně skladná a stejně jako klasická věž i velmi variabilní. Připevňuje se jednoduše na zeď a zabírá minimum prostoru. Co mají společné, je účel – dají se na ní dělat veškeré cviky jako na klasické věži. Systém gum a pružin poskytuje proměnlivý odpor, který pomáhá posilovat a protahovat svaly zároveň. Podporuje správnou techniku pohybu a udržuje rovnováhu mezi silou a pružností.
Doporučujete tedy toto zařízení pořídit?
Určitě! Pilates Mini Tower je univerzální, nic neodpustí a tělu neuvěřitelně prospívá. Donutí vaše tělo udělat i to, co nechcete. Cvičení na ní je velmi efektivní a výsledky jsou rychle patrné. Navíc je výrazně levnější než klasická věž, a tedy finančně dostupná nejen pro profesionální studia, ale i pro domácnosti. Pilates Mini Tower by podle mě měl mít doma každý, komu záleží na zdraví.
„PILATES VAŠE TĚLO NEJEN LÉČÍ, ALE Z GRUNTU MĚNÍ!“