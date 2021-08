Petr vyzrál nad inflací a vydělává 15 %

Celkový rozdíl tak po odečtení úroku banky od inflace činil -2,7 % v neprospěch Petra. Jak se podařilo Petrovi nad inflací nakonec vyzrát?

Co to vlastně inflace je a proč nám tak škodí?

Inflace je definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v určitém časovém období. Jednoduše řečeno nám říká, o kolik procent vzrostly ceny a o kolik procent je hodnota našich peněz nižší. Abychom hodnotu svých peněz neztráceli, potřebujeme naše naspořené peníze zhodnotit o více procent, než je aktuálně inflace. Tedy v loňském roce o více než 3,2 % a to se Petrovi s 0,5 % úrokem v bance nepodařilo. V letošním roce proto zaujal zcela jinou strategii.

Jak Petr nad inflací zvítězil!

Před půl rokem začal používat českou investiční platformu Bondster, kterou mu doporučil kamarád. Petr si platformu Bondster.cz nejprve vyzkoušel s malým obnosem peněz a zjistil, že investice na platformě fungují a vynášejí – každý měsíc mu tak začal chodit pravidelný příjem. Přidal se tak k více než 12 000 lidí, kteří na platformě dosahují průměrného výnosu 14,9 % ročně.

Investovat na platformě lze jednoduše online a dá se na ní investovat v korunách i eurech – a to už od 100 Kč. Stačí se jednoduše zaregistrovat na Bondster.cz a člověk může začít. A tak to Petr zkusil a aktuálně své finance zhodnocuje o 15,1 % ročně, čímž poráží inflaci zhruba pětinásobně. Jeho měsíční příjem z platformy dosahuje 1250 korun a zároveň s penězi může v případě potřeby rychle převést zpět na svůj bankovní účet.

Jak Bondster funguje?

Bondster.cz je platforma, která využívá principu sdílené ekonomiky a umožňuje široké veřejnosti investovat online do půjček lidí nebo do úvěrů firem. Po registraci na Bondster.cz si už můžete vybírat z jednotlivých půjček, do kterých chcete investovat. U každé je uvedena minimální doba investice, procentuální výnos a forma zajištění.

A právě zajištění má několik podob. Investoři jednak vkládají své finance do již poskytnutých půjček lidí i firem, kteří prošli prověřením a skóringem společnosti, jež půjčku poskytla. Úvěry bývají navíc zabezpečeny tím, že dlužník za úvěr ručí například nemovitostí nebo automobilem.

Odpadá riziko nesplácení



Dalším prvek jištění je garance zpětného odkupu. Spočívá v tom, že když dlužník úvěr přestane splácet, nebankovní společnost vykoupí úvěr zpět a vyplatí všem investorům investovanou částku a k tomu navíc i úrokový výnos. Pro investora tak odpadá riziko, když dlužník půjčku přestane splácet.

Na Bondsteru mají investoři k dispozici velký výběr investičních příležitostí. Můžou si vybrat, zda chtějí investovat do krátkodobých nebo dlouhodobých půjček, do úvěrů českých firem v korunách, anebo své investice diverzifikují také do zahraničních půjček, které jsou v eurech. Převedení českých korun na eura a zpět jim usnadňuje převod měn přímo na platformě za příznivý kurz.

Díky diverzifikaci investic rozložením částky do desítek půjček si investoři snižují investiční riziko na minimum a zároveň získávají stabilní, pasivní příjem, který jim chodí na účet třeba i každý den.

Začněte ještě dnes a získáte 500 Kč

Mnoho investorů na Bondsteru si chválí to, že investování se pro ně stalo zábavou. Stovky z nich baví prakticky každý den kontrolovat investiční účet a zjišťovat, kolik vydělali. Výdělek následně na Bondsteru zase reinvestují – třeba pomocí automatického investování (AutoInvest), který si investoři mohou nastavit podle svých preferencí.



Mezi hlavní výhody tohoto investování patří minimální poplatky – pouze 1 % ročně z investované částky u investic v korunách, u eurových investic dokonce 0 %. A také fakt, že s ním může začít prakticky kdokoliv a online z pohodlí domova.