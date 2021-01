Petr Chládek: Firmy z jižní Moravy mohou mít světový úspěch

Flowmon, Webnode, Netcope – firmy, které před několika týdny či měsíci odkoupili zahraniční investoři za řádově miliardy korun. Kde se vzal ten úspěch jihomoravských firem?

Je to souhra několika důležitých faktorů. Jednak za všemi stojí osobnosti, které měly odvahu do podnikání jít a věřily svému nápadu. Za druhé jejich nápady měly globální potenciál. A za třetí působily ve zdravém prostředí, které jim poskytlo dobré podmínky pro to, aby uspěly.

Co si představit pod pojmem zdravé prostředí?



Solidní univerzity, vědecká pracoviště, firmy i korporace a k tomu příjemné místo pro život. V oblasti inovačního podnikání patří jižní Morava do špičky střední Evropy.

A Česká republika?



Nedávno vyšel výzkum srovnávající žáky základních a středních škol a jejich schopnost orientovat se v globálních problémech. Skončili jsme mimo interval, ve kterém žáci vyspělých zemí běžně jsou. Přitom právě orientace v globálních problémech je ta klíčová ingredience, která podnikatelům pomáhá formulovat podnikatelský záměr a identifikovat trh. To je jen jeden ilustrativní příklad kvality českého vzdělání. A přitom právě ta je naprosto klíčová pro dobrý lidský kapitál, který je zase předpokladem mezinárodního podnikatelského úspěchu.

Kupříkladu technologické nebo digitální startupy se bez kvalitního výzkumu neobejdou. Je to široká báze, odkud vyvěrají myšlenky, na kterých podnikatelé můžou stavět. A tady bohužel také pokulháváme. Od roku 2007 jsme získali dvacítku nejprestižnějších výzkumných ERC grantů. Srovnatelně velké Holandsko jich má přes 400. Vím, že to zní hodně negativně, ale je potřeba upřímně říct, z jaké startovní čáry začínáme.

To je tedy podle vás klíčem k tomu, aby Česko mohlo být zemí budoucnosti?



Jeden z nich. Musíme vědět, jak na tom jako země jsme, jakou roli můžeme hrát v budoucnosti se zdroji, které máme k dispozici – ať už s lidskými nebo sociálními. Z mého pohledu by společnost typu našeho státu měla mít ambice řešit problémy. Nejen ty, které máme u nás, ale hlavně ty světové – ať už to jsou klimatické změny, sociální problémy, problémy spojené s bezpečností – zejména s kyberbezpečností. V JICu věříme, že celou řadu těchto problémů lze řešit skrze podporu podnikatelů a podnikání.

Inovační agentura JIC má sídlo v brněnském Technologickém parku

Úspěšní podnikatelé chtějí sdílet své zkušenosti

Pojďme zpět k trojlístku úspěšných firem. Jakou roli v jejich rozvoji sehrál JIC?

U každé z nich to bylo trochu jiné. Webnode byl náš první klient. To už je více než patnáct let. Tehdy bylo naším hlavním úkolem poskytovat nadějným startupům hlavně prostory, ale i konzultace. V nich Webnode vybudoval základy úspěšného systému na výrobu webových stránek. V příběhu Flowmon Networks a Netcope jsme, troufám si tvrdit, sehráli ještě výraznější roli. Původně se jednalo o jeden společný projekt tří lidí z akademické půdy, kteří se rozhodli konkurovat Ciscu. Vytvořili programovatelný směrovač, který sice Ciscu mohl konkurovat, ale držet krok s americkými vědci bylo nad jejich síly. Proto svoji pozornost upnuli k monitorování a bezpečnosti počítačových sítí. A to bylo skvělé rozhodnutí. Hned od začátku firma využívala naše prostory i konzultace expertů.

Jak si máme takového experta představit?

Jsou to velmi často úspěšní podnikatelé. Lidé z byznysu, kteří v něm už něco dokázali. A teď mají chuť se o své zkušenosti podělit s dalšími podnikateli. Vnímají to jako svůj díl podpory regionu a jejich role je nesmírně důležitá. Majitelé firem, se kterými naši experti mluví, jsou vlastně v některých momentech velmi osamoceni. Problémy nebo dilemata nemají ve firmě s kým upřímně probrat. A to je jedna z velkých hodnot, kterou naši experti přinášejí. Pak jsou mezi nimi samozřejmě odborníci na dílčí témata – lidské zdroje, expanze, organizační struktura, marketing, finance.

To je tedy ten hlavní způsob, jak JIC firmy podporuje?

Jeden z nich, ale dá se říci, že konzultační služby jsou takovým pilířem naší nabídky. Například v případě Flowmon jsme se zaměřili na mezinárodní expanzi. Náš expert – tehdejší obchodní ředitel firmy Y Soft Richard Brulík firmu nasměroval k tomu, aby se sama nejenom vnímala jako globální společnost, ale aby tak navenek také působila. Pro majitele firem je nesmírně cenné, když mohou své záměry a myšlenky konzultovat a probrat s lidmi, kteří už v podobné situaci stáli. A toto byl přesně ten případ. Y Soft byl tehdy ve vývoji pět let před Flowmon, navíc ve firmě byli hlavně lidé z univerzit bez větších podnikatelských zkušeností, Richard Brulík byl tedy přesně tím člověkem, kterého hledali.

Flowmon tedy vzešel z akademického prostředí?

Ano, jedná se o spin-off. Původně to byla jedna firma, ze které pak vzešel Flowmon a Netcope Technologies. Svůj podíl v ní měla jak Masarykova univerzita, tak Vysoké učení technické.

Je takový univerzitní původ firem častý?

Určitě ne tak, jak bychom si všichni přáli. Za rok na jižní Moravě vznikne v průměru jeden čistý spinoff – tedy firma, ve které má podíl sama univerzita. To je zoufale málo. V Evropě jsou regiony, kde jde to číslo do vysokých desítek. Akademici nebo lidé spjatí s univerzitním či vědeckým prostředím se na nás se svými nápady ale obracejí napřímo. Spousta firem, které mají naši podporu, tedy z tohoto prostředí nějakým způsobem vycházejí.

Zatím mluvíme hlavně o firmách, které jsou v začátcích. Máte mezi klienty i zavedenější firmy?

Samozřejmě. Čelí ale trochu jiným výzvám než startupy na začátku. Velmi často mají zájem o propojení na zahraniční partnery – a díky našemu zapojení do mezinárodních sítí, jako jsou Evropský inovační a technologický institut, Enterprise Europe Network nebo Síť evropských inovačních center, jim můžeme zprostředkovat kontakty a propojit je. Další zajímavou službou je propojení na korporace. Pro ně je totiž velmi složité samostatně reagovat na aktuální trendy a věnovat kapacitu vývoji inovací. Proto je pro ně zajímavá spolupráce s firmami, které dokážou fungovat pružně.

Flowmon působí ve více než 40 zemích. Koncem roku 2020 jej koupil americký technologický podnik Kemp Technologies

Globální výzvy přinášejí podnikatelské příležitosti

Mluvil jste o tom, že podnikání je jeden z nástrojů, které mohou pomoci čelit globálním výzvám. Jak je to myšleno?

V podnikání je podstatné, zda váš produkt dokáže vyjít vstříc tomu, co lidé potřebují, a zda o vaše řešení budou mít zájem. Ve světě inovací je klíčová unikátnost řešení. A právě globální výzvy s sebou přinášejí pro nová řešení obrovský prostor – energetika, klimatické změny, kyberbezpečnost, stárnutí populace, digitalizace – tady všude jsou obrovské podnikatelské příležitosti.

Je některá ze zmíněných oblastí ta, na kterou by se čeští inovátoři měli zaměřit?

Nemám to sice podloženo čísly, ale domnívám se, že nejzajímavější je celý sektor energetiky. Do něj je potřeba mít strčený nos, protože se v něm odehraje nová revoluce. Decentralizace výroby, ukládání energie, distribuce energie, elektromobilita – to všechno je neobjevený svět. Navíc je to sektor, který velmi souvisí s cíli Zelené dohody, a může mít právě i největší vliv na to, jestli Evropa vykročí dostatečně rázně k bezuhlíkové budoucnosti.

Jdou vaši klienti v oblasti klimatické změny těmto příležitostem vstříc?

Napadá mě třeba startup World from Space, který používá informace z vesmírných technologií. Pomocí satelitních dat dokáže třeba identifikovat, jak správně a efektivně dávkovat chemické ošetření. Takových aplikací nebo firem je celá řada a nepochybně snesou evropské nebo světové srovnání. Uvidíme, jak porostou nahoru, ambice škálování a růstu u českých firem je pomalejší, protože nemáme zkušenost a nemáme v těchto firmách špičkový střední management, který umí dělat globální byznys. Firem, které tohle umí, je v Česku opravdu jako šafránu.

Co brání tomu, aby takových firem bylo více?

Tady budu také velmi kritický. Stav leadershipu ve vedení země je jedna z měkčích věcí, které nám brání být zemí budoucnosti. Příkladem může být právě Zelená dohoda. Většina lidí, kteří mají vliv a jsou lídry, ji vnímají jako nepříjemnou povinnost, jako bariéru a problém – místo toho, aby ji chápali jako příležitost. Přitom je to to nejzajímavější, co nás teď mohlo potkat! Pokud si neuvědomíme skutečný stav, nezměníme myšlení do pozice příležitosti, bude to pak podstatně náročnější. Velmi těžko budeme hledat budoucnost a rozumět jí.

Mohou tomu nějak pomoci regionální lídři?

Z mého pohledu to na úrovni našeho regionu funguje dobře. A jsem rád, že i s novým hejtmanem Grolichem máme na věc v pro nás zásadních otázkách podobný pohled. Klimatická změna byla pevnou součástí jeho předvolební kampaně. Naprosto se shodneme, že je klíčové hledat řešení pomocí inovací i podnikání.

Je podobnou výzvou i koronavirová pandemie?

Nepochybně ta situace výjimečná je. Během jara a na sklonku léta loňského roku jsme dělali průzkum mezi 150 firmami. Na některé pandemie opravdu dopadla, nicméně hned několik z nich na situaci reagovalo a svůj produkt třeba upravilo tak, aby lépe vyhovoval aktuální situaci. Část firem situaci vnímala opravdu jako příležitost.

Jak velký vliv na společnost – hlavně tu byznysovou bude pandemie mít?

Hodně lidí teď ekonomicky i lidsky strádá. Myslím si, že si podnikatelé a tvůrci nových nápadů uvědomili, že společnost může být podstatně zranitelnější a že má smysl na to víc nahlížet a věnovat se tomu. A to je asi nejzásadnější.