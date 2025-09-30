Pětina domácností ignoruje revize spalinových cest, 40 % neřeší servis

Podle aktuálního průzkumu E.ON realizovaného prostřednictvím panelu Instant Research agentury IPSOS doporučené pravidelné roční kontroly kotle však značná část domácností zanedbává - přestože šest z deseti lidí ví, že jejich vynechání může vést k požáru nebo otravě oxidem uhelnatým.
Každoroční servis plynového zařízení provádí jen 60 % domácností. Alarmující je, že 14 % lidí se o revizi nestará vůbec. Nepravidelnost kontrol je výrazně častější u mladších lidí oproti lidem v předdůchodovém věku. „Nepravidelný servis kotlů může vést nejen ke snížení účinnosti zařízení, ale i vyššímu bezpečnostnímu riziku – zejména riziku požáru, výbuchu nebo otravy oxidem uhelnatým. Zanedbání kontrol může mít navíc dopad i na pojistné plnění v případě nehody,“ upozorňuje Lukáš Paur, vedoucí energetických řešení pro domácnosti společnosti E.ON.
Češi znají rizika jen napůl
Bezpečnostní rizika v případě zanedbání kontrol vnímá 6 z 10 dotázaných. Téměř polovina se pak obává, že v případě nehody může hrozit snížení nebo ztráta pojistného plnění. Překvapující je i fakt, že 29 % respondentů vnímá jako riziko pokuty od úřadů, což v případě každoroční prohlídky plynového kotle neplatí a ukazuje to na fakt, že lidé se v této problematice hůře orientují.
Povinnou revizi spalinových cest dělá jen polovina lidí
Majitelé nemovitostí mají zákonnou povinnost provádět každoroční revizi spalinových cest. Tu si uvědomuje 70 % respondentů, ale dodržuje ji jen 51 %. Téměř 30 % provádí revizi jednou za dva roky nebo na ni občas zapomene a pětina ji neřeší vůbec. „Revize spalinových cest je ze zákona povinná, ale mnoho lidí si to buď neuvědomuje, nebo nemá systém, jak si termíny pohlídat,“ doplňuje Lukáš Paur. Povinnost si častěji uvědomují vysokoškoláci (74 %) než lidé se základním vzděláním (52 %). Ve velkých městech je podíl prováděných revizí nižší než v menších obcích.
Revize si přes dodavatele energie zajišťuje čtvrtina domácností
Služby dodavatelů energií mohou revize a kontroly hlídat za zákazníky. Pouze 26 % lidí využívá těchto služeb svých dodavatelů energií. Třetina respondentů o těchto službách neví, 29 % preferuje vlastního technika a jen 14 % lidí volí levnější tarif bez dodatečných služeb. Jen 10 % dotázaných uvedlo, že jeho dodavatel takovou službu nenabízí.
Společnost E.ON už více než pět let nabízí produkt Komplet plyn, který zahrnuje pravidelné kontroly kotlů v ceně dodávky plynu a za příplatek i revizi spalinových cest smluvním technikem.
„Produkty Komplet patří k čím dál tím oblíbenějším variantám. Počet klientů s tímto ceníkem se za posledních pět let více než zdvojnásobil a dnes pokrývá zhruba třetinu našeho portfolia. Pravidelné kontroly jsou základním předpokladem bezpečného a úsporného provozu domácností. Proto se snažíme zákazníkům tento proces co nejvíce usnadnit a nabízíme jim servis v rámci našich služeb, aby mohli mít jistotu, že jejich zařízení nepředstavují riziko a fungují efektivně,“ uvádí Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.
Tři čtvrtiny zákazníků využívají kontrolu kotlů od E.ONu
V rámci produktů Komplet plyn E.ON zákazníkům aktivně nabízí termíny návštěv techniků a hlídá jejich opakování. Službu využívá 75 % zákazníků, kteří mají plynový kotel a balíček se servisem v ceně a realizoval tak několik desítek tisíc výjezdů techniků k revizím.
„Jen ve výjimečných případech se setkáváme s tím, že by lidé měli svého technika a službu od nás nechtěli, i když ji mají v ceně,“ doplňuje Petra Kohoutová, vedoucí řízení servisních zakázek společnosti E.ON a dodává, že zhruba polovina klientů si nechává udělat obě prohlídky najednou – kontrolu kotle i revizi spalinových cest.
Společnost E.ON podobné balíčky nabízí i pro domácnosti s elektřinou. Produkt Komplet elektřina zahrnuje každoroční služby elektrikáře v hodnotě 5 000 Kč.
Nové služby i pro soláry a tepelná čerpadla
Od letošního roku rozšířila společnost produkty i pro majitele fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel. Produkt Komplet elektřina pro soláry nabízí fixovanou cenu elektřiny na dva roky, pravidelné kontroly zařízení, nonstop havarijní linku, dálkový monitoring a snímkování termokamerou. Obdobně funguje produkt Komplet elektřina pro tepelná čerpadla.
„U řešení na míru nekončíme instalací panelů na střechu nebo tepelného čerpadla vedle domu. Víme, že je potřeba myslet i na následný servis, protože jde o investice na desítky let,“ dodává Lukáš Paur.
O průzkumu / Instant Research
Sběr dat byl realizován v září 2025 prostřednictvím aplikace Instant Research agentury IPSOS na reprezentativním vzorku 1 051 respondentů obyvatel České republiky ve věku 18–65 let, kteří využívají zemní plyn k vytápění.