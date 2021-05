Pět typů lidí, kteří by měli mít životní pojištění. Patříte mezi ně?

Když je řeč o životním pojištění, jde především o pojištění pro případ smrti. K němu si však můžete dopojistit i další rizika – nejdůležitější je pojistit situace, ve kterých vám vypadne příjem nebo jeho část. Pro většinu dospělých lidí má proto smysl, aby si sjednali pojištění invalidity a pojištění pracovní neschopnosti. A kdo ho ocení nejvíc?

1. Lidé, kteří mají rodinu

Své blízké tak zajistí pro případ, že by došlo na nejhorší. Když si životní pojištění sjednáváte, můžete určit, kdo dostane peníze, pokud byste zemřeli. Nebo nikoho zvolit nemusíte – pak bude pojišťovna plnění vyplácet podle občanského zákoníku. Na prvním místě je manžel, manželka nebo registrovaný partner. Nejste sezdaní? Peníze dostanou děti. Jste-li bezdětní, plnění obdrží vaši rodiče. To všechno jsou lidé, o které se pravděpodobně chcete dobře postarat. Pojištění vám s tím pomůže.

2. Jediní živitelé domácnosti

Můžou samozřejmě patřit i do první skupiny. Ale můžou to být třeba i lidé, kteří žijí (a živí se) sami. Ti všichni by si měli chránit příjmy pro případ, že nějaký čas nebudou moci pracovat. Nejčastějším důvodem k tomu překvapivě nejsou úrazy, ale nemoci. A to jak tělesné, tak ty duševní.

Jako zaměstnanci budete na neschopence pobírat nemocenskou, která ovšem nemusí pokrýt vaše životní náklady. Čím vyšší máte příjem, tím větší bude jeho propad. Jestli pracujete jako OSVČ a neplatíte si dobrovolné nemocenské pojištění, nedostanete vůbec nic. Když budete déle nemocní, vaše domácnost tak přijde o hlavní zdroj peněz – a tomu se dá právě předejít díky pojištění pracovní neschopnosti, které může být součástí klasického „životka“. Podobné je to i s pojištěním invalidity.

3. Lidé, kteří žádají o hypotéku

Hypoteční úvěr je závazek na desítky let dopředu. V ideálním případě ho v pohodě splatíte. Ale pokud by vám vypadly příjmy, může to být problém. Banka vám možná nabídne pojištění neschopnosti splácet. Lepší je však zvolit klasické životní pojištění a pojistnou částku si nastavit tak, aby pokryla nejen celou hypotéku, ale také další potenciální výdaje vaší domácnosti.

4. Domácnosti s napjatým rozpočtem

Vystačí vám aktuálně příjmy jen na pokrytí základních výdajů? Rezervu máte malou nebo nemáte žádnou? Špatná zpráva je, že kdyby se vám něco stalo, můžou vám chybět prostředky na rekonvalescenci, léky, nákladné zdravotnické pomůcky nebo rehabilitaci.

Dobrá zpráva je, že tomu můžete předejít. Může se to zdát paradoxní – platit za pojištění, když doma spíš utahujete opasky. Ale ve chvíli, kdy to bude potřeba, se vám tahle investice vrátí. Mnohonásobně.

5. Lidé, kteří splácejí hypotéku nebo úvěry

Pokud přispíváte velkým dílem do rodinného rozpočtu, ze kterého se navíc splácejí půjčky nebo hypotéka, životní pojištění by pro vás mělo být jasnou volbou. Stejně jako u předchozích bodů tu platí, že vám v danou chvíli může vytrhnout pomyslný trn z paty a ochránit vás před tím, abyste se ocitli ve finanční tísni.