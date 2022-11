Pěstování okrasných a lesních dřevin

S vhodnou volbou dřeviny vám zajisté rádi pomohou odborníci (v zahradním centru, zahradní nebo krajinný architekti a arboristé), kteří poradí jak se správně postarat o dřevinu při výsadbě; během „puberty“; dospělost i jak se postarat o odumírající dřevinu (zabezpečení pomocí redukce koruny nebo až na torzo kmene a s odřezanými větvemi / kmene poslouží k zhotovení broukoviště) a ji jejich bezpečné pokácení. Správně zvolená dřevina vám bude zajisté dělat radost po mnoho let i generací.

Odborníci vám nejen, že pomohou s volbou dřeviny, ale hlavně jí vhodně umístit do zamýšleného prostoru, tak aby zde svými charakteristikami rysi jej zkrásnila (velikostí / nízkost / obrovitost; do stísněných prostor – sloupovité / převislé dřeviny; rychlostí růstu, kombinace do skupinové výsadby; do svahu / kamenité půdy / živné půdy; i do výsadeb živých plotů) v před zahrádkách; zahradách, parcích; volné krajině i lese.

Alejové stromy

Výsadbou vzrostlých dřevin (alejové stromy) si napomáháme zlepšit svoji zahradu, blízké okolí nebo i celou krajinu, když výsadbu pojmeme ve větším měřítku můžeme vysázet remízek, alej / stromořadí a až lesní holiny. Vysazením vzrostlých dřevin docílíme v zahradě / volné krajině téměř okamžitého efektu: estetického; génia loci; nové niky pro lidi / savce / ptáky / bezobratlí / plazi i flóru; a jeden z nejdůležitějších aspektů vysazených dřevin je „nejlevnější klimatizace“ (dřeviny vypařováním vody ochlazují sebe potažmo svoje blízké okolí, dále svojí korunou vrhají tolik potřebný stín na rozmanité povrchy, které se rozličně zahřívají). A nesmíme opomenout i jeden z nejdůležitějších „produktů“ je uvolňování kyslíku. „Přírodní klimatizace“ = větší porosty dřevin = lesy / velké parky mají účinnost jako kovová klimatizace s výkonem 7kW, proto je v těchto porostech o 3ᵒC chladněji jak ve volné krajině mimo les. Dalším „benefitem“ dřevin pro nás i krajinu je omezení větrné i vodní eroze, absorpce dešťových srážek, zachytávání prachu / popelových složek, uvolňování silic.

Solitérní / samostatně stojící např. 100 letý strom uprostřed polí nebo louky např. u božích muk / kapličky dokáže každý den v letním období vypažit z listové plochy až 300 litrů vody (tuto vodu získává přes kořenovou soustavu). Při vypařování se samotný strom ochlazuje i vypařená voda napomáhá malému vodnímu cyklu, který dále napomáhá velkému koloběhu vody na naší planetě.

Jak vlastně odborníci nám chystají vhodné vzrostlé stromy / lesní sazenice pro naše potřeby: sazenice /stromy se primárně množí za pomoci generativního množení (semeny) a jen se liší délkou dopěstování k prodejní velikosti (od 1 roku po několik let). Na tyto generativně množené dřeviny se mohou za pomoci roubování přenášet „ozdobné / jedlé charakteristiky“ důležité pro zpestření čisté formy daného druhu. Dále některé okrasné dřeviny se množí vegetativně (řízkováním / roubováním / očkováním), jako jsou okrasné keře, stromy. Sortiment si můžete zakoupit ve dvou základních formách: prostokořenou sazenici (zakoupíte sazenici bez substrátu – jsou jen holé kořeny) nebo balovou / obalovanou sazenici (kořenová soustava je obalena zeminou / substrátem).

Zálivka výsevu lesních sazenic závlahovým mostem

Nejvhodnější sazenice jsou z generativních orgánů za pomoci výsevu. Tohoto se nejvíce využívá v lesních školkách. Zde vypěstovaná sazenice je nejčastěji tzv. obalovaná sazenice. Takováto sadba má výhodu, že během výsadby tak rychle nevyschne, lépe se s ní manipuluje a při spojení s mykorrhizními houbami mohou tyto sazenice lépe prosperovat na novém stanovišti po zbytek života (symbiotické houby stromku dodávají hůře přístupné živiny a vodu v okolí kořenové soustavy, který několikanásobně zvětšily díky svým myceliím).

Pokud vás tato problematika zaujala, je možno zjistit více při návštěvě u naší firmy AGRO Brno-Tuřany, a.s., která na zdejším trhu působí od roku 1993.