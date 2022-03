Pěstování okrasných a lesních dřevin

Na různá vylepšení okolí našich obydlí je možné si pozvat zahradníka, nebo si od něj nechat třeba jen poradit a pak se do osazování pustit sami. Takové rostliny, které budou dělat radost po mnoho dalších let, je možné zakoupit v okrasné školce. Je zde možné zajistit od trvalek a travin, přes různé druhy jehličnatých i listnatých keřů, různých tvarů, barev listů i květů až po vzrostlé stromy ať už alejové nebo takové, které budou dominovat na okrasné zahradě či v parku. Mohou to být různé formy od nízkých, pomalu rostoucích, vhodných třeba do skalek, přes keřové na skupinové výsadby, do svahů nebo na živý plot. Ale také třeba sloupovité, do míst s omezeným prostorem. Většinou bývá k dispozici i výběr substrátu, který je doporučen při výsadbě použít. S volbou jistě prodejce poradí. Jiný potřebuje nějaká malá trvalka ve skalce, jiný listnatý keř a jiný třeba kyselomilný Rhododendron.

Jak takové rostlinky vznikají? Liší se to u různých skupin. Keře, které ozdobí záplavou květů jarní zahradu, nebo takové, co se sazí do živých plotů se většinou množí řízkováním, čili oddělením části stonku od matečné rostliny, která se nechá zakořenit a poté se přesazuje do květináče, ve kterém je možné rostlinu zakoupit. Rostliny je možné také sázet na pole, kde mají lepší podmínky, hlavně co se vláhy týče. Nevysychají totiž tak rychle jako v květináči. Tyto rostliny se při prodeji vykoupou a prodávají se s kořenovým balem nebo prostokořené. Nevýhodou je, že kopat je lze pouze mimo vegetační období, tj. podzim nebo začátek jara. Jehličiny různých barevných a tvarových forem jsou většinou roubovány na podnož základního druhu. Tato bývá pěstována z výsevu. Roubování je přenos části rostliny, která se nechá přirůst k matečné rostlině.

Z výsevu se také pěstují sazenice pro výsadbu do lesa. Touto problematikou se zabývají hlavně lesní školky. Ale vzhledem k situaci s kůrovcem v posledních letech a podobnosti pěstování se přidávají také okrasné školky. Sazenice mohou být prostokořené nebo pěstované v obalech. Tato obalovaná sadba má výhodu, že tak rychle nevysychá a v lese na pasece před výsadbou déle vydrží. Lépe se pak také ujímá. Jednou z možností pěstování je na tzv. vzduchovém polštáři, kdy rostliny v sadbovačích jsou umístěny na speciálních rámech, aby nebyly v kontaktu se zemí, a tím je zajištěno, že celý kořenový systém zůstane v obalu a nedojde k poškození kořene při sklizni.

S pěstováním ať už okrasných nebo lesních sazenic pomáhají různé technologie. Jsou to manipulační stroje, traktory, atd. Ale také specializované linky pro výsev a sázení. Nezbytný je zavlažovací systém, bez něhož by to celé nevyrostlo. Pro plošné závlahy hlavně u lesních sazenic se používají závlahové mosty. Je to vlastně takový rám s tryskami, který jezdí nad záhonem tam a zpět a dodává potřebnou vláhu i živiny.

Pokud vás tato problematika zaujala, je možné zjistit více u firmy AGRO Brno-Tuřany, která na našem trhu působí již od roku 1993.