Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Komerční sdělení
Středoškolská soutěž Plynař roku 2026 zná své finalisty. Z regionálních kol postoupily do boje o titul dvoučlenné týmy studentů z deseti odborných škol. Soutěž oceňuje nejtalentovanější studenty plynařiny i příbuzných oborů, a zároveň představuje možnosti studia plynárenství v době, kdy roste zájem o plyn.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále | foto: GasNet, s.r.o.

Plynař roku je mezinárodní středoškolská soutěž. Dvoučlenné týmy středoškoláků se poměřují v teoretických znalostech a praktických dovednostech. Finále se uskuteční od 25. do 26. března na Stavebním veletrhu v Brně, kde bude součástí multioborového mistrovství ČR studentů řemesel Mistři všedních dnů.

Minulý ročník soutěže bořil zažité stereotypy, když se do finále historicky poprvé probojovala dívka – Barbora Svobodová, studentka oboru Mechanik plynových zařízení z Brna. Se spolužákem Denisem Sobotkou nakonec společně získali titul Plynař roku 2025.

Do letošního finále postoupily z regionálních kol nejtalentovanější dvojice žáků z těchto škol:

  • Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
  • Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
  • Střední škola řemesel Frýdek-Místek
  • Střední škola polytechnická Kyjov
  • Střední škola technická Znojmo - Uhlárka
  • Střední škola řemesel, Šumperk
  • SOŠ ESOZ Chomutov
  • Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
  • Střední odborná škola Jarov, Praha
  • Stredná odborná škola stavebná, Nitra

Mezi finalisty se nominoval například brněnský student Ondřej Černý: „Na plynařině se mi líbí, že je to technologické řemeslo, které je hodně pestré a neustále se rozvíjí. Můžete pečovat o desítky tisíc kilometrů plynovodů, o tisíce plynárenských zařízení nebo o plynové spotřebiče a rozvody v domácnostech i firmách.“

Česká energetika se bez nových plynařů neobejde

„Zájem o plyn roste a česká energetika se neobejde bez nových plynařů a plynařek, takže studium plynařiny je chytrá, perspektivní volba. Díky soutěži oceňujeme největší talenty,“ upozorňuje Petr Zajíček, ředitel speciálních prací skupiny GasNet, která je největším distributorem plynu v České republice a generálním partnerem soutěže.

„Očekáváme, že jen díky přechodu velkých energetických zdrojů z uhlí na plyn poroste do roku 2030 spotřeba plynu o 11 až 17 TWh. A do toho už dnes pracujeme s obnovitelnými plyny – biometanem, do budoucna s vodíkem. Nové generace plynařů tak budou nadále hrát zásadní roli v české energetice,“ dodává Petr Zajíček.

Jeho slova potvrzuje Jiří Košťál, ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy: „Odborně vyučených řemeslníků je na trhu práce nedostatek, a tak dnes opravdu platí, že řemeslo má zlaté dno. Naši žáci jsou zaměstnavateli velmi žádaní. To platí i pro absolventy oboru Mechanik plynových zařízení.“

Další informace o studiu plynařiny najdete na webu gasnet.jobs.cz/studuj-plynarinu.

Partneři soutěže

Soutěž by se nemohla konat bez podpory partnerů, kteří pomáhají zajišťovat její odborný standard a oceňovat talenty.

  • Generální partner: GasNet
  • Zlatí partneři: Gas Storage CZ, GLUMBÍK, Metrostav, Moravský Plynostav, MONTGAS, NET4GAS, PROCKERT & HYNEK, Pražská plynárenská Servis distribuce, Výstavba sítí Kolín, Lama Energy Group, SEPSafe, TOP CENTRUM
  • Stříbrní partneři: GAS, s.r.o., FASTRA, HUTIRA, ENBRA, innogy, MND
  • Bronzoví partneři: Český plynárenský svaz, Aliaxis ČR, AVK VOD-KA a.s., G.A.S., IPMEG, Plynosklad, TECHKO, FITINGSERVIS, Pipelife Czech, Thermona
  • Partneři: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Jihomoravský kraj, Hospodářská komora JMK, České ručičky, Veletrhy Brno

Nejčtenější

O2 uvádí nové tarify NEO+: víc dat, vyšší rychlost a slevy na zařízení

Komerční sdělení
Nové tarify od O2 přehledně

O2 představuje vylepšené tarify NEO+, které přinášejí více dat, vyšší rychlosti a slevové kupony na nákup 5G telefonů a chytrých zařízení v hodnotě až 7 000 korun. Součástí všech tarifů je také...

BrainMarket vstupuje do Slovanu Bratislava, bude podporovat A-tým

Komerční sdělení
Foto: BrainMarke

Česká značka BrainMarket rozšiřuje své působení ve vrcholovém sportu. Po spolupráci s předními českými kluby, jako jsou SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava, nyní navázala partnerství také se SK Slovan...

Špindlerův Mlýn láká v únoru a březnu na sport i kulturu

Komerční sdělení
večerní lyžování Hromovka

Ať už milujete zimní sporty, horskou atmosféru nebo après-ski, nadcházející měsíce ve Skiareálu Špindlerův Mlýn nabízí perfektní lyžařské podmínky i bohatý program. Těšit se můžete na...

Nové vzdělávací centrum DPO. Ročně jím projde na čtyři tisíce lidí

Komerční sdělení
Nové vzdělávacím centrum DPO

Ve zmodernizovaném vzdělávacím centru DPO v centru města absolvují budoucí řidiči kurzy k získání řidičských oprávnění na autobusy, ale i průkazů způsobilosti k řízení tramvají a trolejbusů.

Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Komerční sdělení
Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Zveme vás na šumavský Špičák v sobotu 14. 2. 2026. Celý den bude nabitý skialpovou tématikou. Můžete testovat skialpovou výbavu špičkových značek, zúčastnit se workshopů pořádaných horskou službou a...

Retail parky: maximální komfort a efektivita

Komerční sdělení
Roháček Humpolec

Kuřimská společnost Fuertes Development staví obchodní zóny na míru městům i lidem.

13. února 2026

Hoštka – Město, kde se dobře žije

Komerční sdělení
Hoštka – Město, kde se dobře žije

„Poptávka po stavebních parcelách dvojnásobně převyšuje nabídku, protože Hoštka je dobré místo pro život, říká Milan Konfršt, dlouholetý starosta města Hoštky v okrese Litoměřice.

13. února 2026

Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Komerční sdělení
Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Středoškolská soutěž Plynař roku 2026 zná své finalisty. Z regionálních kol postoupily do boje o titul dvoučlenné týmy studentů z deseti odborných škol. Soutěž oceňuje nejtalentovanější studenty...

13. února 2026

Pomáháme srdcem, odkaz Alice Masarykové žije

Komerční sdělení
Pomáháme srdcem, odkaz Alice Masarykové žije

Od odkazu Alice Masarykové až k digitálním simulacím krizových situací. Ředitelka Iva Wajshajtlová nám prozradila, jak teplický Červený kříž letos hodlá přilákat nové dobrovolníky a podpořit dětskou...

13. února 2026

Jak vybrat povlečení pro alergiky? Hodně záleží na materiálu

Komerční sdělení
Jak vybrat povlečení pro alergiky? Hodně záleží na materiálu

Alergie na prach, roztoče nebo plísně trápí stále více lidí a často se zhoršují právě v noci. Lůžko je totiž ideálním prostředím pro alergeny. Jedním z nejjednodušších kroků, jak snížit jejich...

12. února 2026

Expo 2025 v Ósace zveřejnilo data o výstavě

Komerční sdělení
Expo 2025 v Ósace zveřejnilo data o výstavě

Japonská asociace pro světovou výstavu Expo 2025, pořadatel nedávno skončené Všeobecné světové výstavy, sestavila komplexní soubor dat týkajících se průběhu Expa 2025 v Ósace.

12. února 2026

O2 uvádí nové tarify NEO+: víc dat, vyšší rychlost a slevy na zařízení

Komerční sdělení
Nové tarify od O2 přehledně

O2 představuje vylepšené tarify NEO+, které přinášejí více dat, vyšší rychlosti a slevové kupony na nákup 5G telefonů a chytrých zařízení v hodnotě až 7 000 korun. Součástí všech tarifů je také...

12. února 2026

Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je letos připraveno 48 milionů

Komerční sdělení
Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je letos připraveno 48 milionů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém únorovém zasedání Program obnovy venkova Ústeckého kraje.

12. února 2026

BrainMarket vstupuje do Slovanu Bratislava, bude podporovat A-tým

Komerční sdělení
Foto: BrainMarke

Česká značka BrainMarket rozšiřuje své působení ve vrcholovém sportu. Po spolupráci s předními českými kluby, jako jsou SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava, nyní navázala partnerství také se SK Slovan...

12. února 2026

Špindlerův Mlýn láká v únoru a březnu na sport i kulturu

Komerční sdělení
večerní lyžování Hromovka

Ať už milujete zimní sporty, horskou atmosféru nebo après-ski, nadcházející měsíce ve Skiareálu Špindlerův Mlýn nabízí perfektní lyžařské podmínky i bohatý program. Těšit se můžete na...

10. února 2026

Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Komerční sdělení
Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Zveme vás na šumavský Špičák v sobotu 14. 2. 2026. Celý den bude nabitý skialpovou tématikou. Můžete testovat skialpovou výbavu špičkových značek, zúčastnit se workshopů pořádaných horskou službou a...

10. února 2026

Můžou lodě ulevit pražské dopravě?

Komerční sdělení
Jedna loď nahradí desítky kamionů v pražské dopravě

Kolony, uzavírky a přetížené křižovatky patří k běžnému obrazu Prahy. Vedle osobních aut a MHD zatěžuje městské silnice i nákladní doprava, bez níž se město neobejde. Právě u zásobování a přepravy...

10. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.