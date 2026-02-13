Perspektivní řemeslo láká mladé talenty. Plynař roku jde do finále

Plynař roku je mezinárodní středoškolská soutěž. Dvoučlenné týmy středoškoláků se poměřují v teoretických znalostech a praktických dovednostech. Finále se uskuteční od 25. do 26. března na Stavebním veletrhu v Brně, kde bude součástí multioborového mistrovství ČR studentů řemesel Mistři všedních dnů.
Minulý ročník soutěže bořil zažité stereotypy, když se do finále historicky poprvé probojovala dívka – Barbora Svobodová, studentka oboru Mechanik plynových zařízení z Brna. Se spolužákem Denisem Sobotkou nakonec společně získali titul Plynař roku 2025.
Do letošního finále postoupily z regionálních kol nejtalentovanější dvojice žáků z těchto škol:
- Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
- Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
- Střední škola řemesel Frýdek-Místek
- Střední škola polytechnická Kyjov
- Střední škola technická Znojmo - Uhlárka
- Střední škola řemesel, Šumperk
- SOŠ ESOZ Chomutov
- Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
- Střední odborná škola Jarov, Praha
- Stredná odborná škola stavebná, Nitra
Mezi finalisty se nominoval například brněnský student Ondřej Černý: „Na plynařině se mi líbí, že je to technologické řemeslo, které je hodně pestré a neustále se rozvíjí. Můžete pečovat o desítky tisíc kilometrů plynovodů, o tisíce plynárenských zařízení nebo o plynové spotřebiče a rozvody v domácnostech i firmách.“
Česká energetika se bez nových plynařů neobejde
„Zájem o plyn roste a česká energetika se neobejde bez nových plynařů a plynařek, takže studium plynařiny je chytrá, perspektivní volba. Díky soutěži oceňujeme největší talenty,“ upozorňuje Petr Zajíček, ředitel speciálních prací skupiny GasNet, která je největším distributorem plynu v České republice a generálním partnerem soutěže.
„Očekáváme, že jen díky přechodu velkých energetických zdrojů z uhlí na plyn poroste do roku 2030 spotřeba plynu o 11 až 17 TWh. A do toho už dnes pracujeme s obnovitelnými plyny – biometanem, do budoucna s vodíkem. Nové generace plynařů tak budou nadále hrát zásadní roli v české energetice,“ dodává Petr Zajíček.
Jeho slova potvrzuje Jiří Košťál, ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy: „Odborně vyučených řemeslníků je na trhu práce nedostatek, a tak dnes opravdu platí, že řemeslo má zlaté dno. Naši žáci jsou zaměstnavateli velmi žádaní. To platí i pro absolventy oboru Mechanik plynových zařízení.“
Další informace o studiu plynařiny najdete na webu gasnet.jobs.cz/studuj-plynarinu.
