PERNÍK JANOŠ – dopřejte si pravý pardubický perník

Už jste ochutnali pardubický perník? Určitě si říkáte, co je to za otázku. Není ale perník jako perník. Ten pravý s dokonalou chutí a nádherným zdobením se vyrábí přímo v Pardubicích. Více než sto let je pro vás peče cukrářská firma PERNÍK JANOŠ, a to přímo „Král perníku“ Pavel Janoš.