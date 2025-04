Pernerka fandí udržitelnosti: Odkaz tradice a moderní technologie

Mlýn Perner ležící ve Svijanech, má dlouhou a fascinující historii, která sahá až do roku 1420. Stal se symbolem českého mlynářství, prošel mnoha proměnami a mezi jeho majitele patřily nejen mlynářské rodiny, ale také významné šlechtické rody. V roce 1933 se do jeho historie nesmazatelně zapsal Bohumil Perner, dědeček současného jednatele Daniela Pernera, který mlýn zakoupil a zahájil jeho modernizaci. Po komunistickém převratu v roce 1948 však rodina o svůj majetek přišla a až v roce 1993 se tento historický objekt vrátil do rukou Pernerových.

Dnes je Mlýn Perner považován za jeden z nejmodernějších v České republice. Unikátní technologie mu umožňují semlít celozrnné mouky na jemnost hladké mouky, což je v tuzemsku naprosto ojedinělé. Kromě vysokého podílu vlákniny je další výhodou těchto mouk fakt, že těsto se z nich dobře zpracovává, správně kyne a má dobrý objem. Rodina Pernerových se tak úspěšně spojila s moderními trendy v mlynářství a pekařství, čímž vyšla vstříc rostoucímu zájmu jak od běžných spotřebitelů, tak profesionálních pekařů.

Daniel Perner, současný jednatel a pokračovatel rodinné tradice, přinesl do mlýna nové impulzy. Po studiu strojní průmyslovky a následných zkušenostech v Německu a Švýcarsku, kde se seznámil s moderními trendy a technologiemi, provedl zásadní modernizaci mlýna. Pod značkou Pernerka se denně semele až 500 tun obilovin a pseudoobilovin. Portfolio zahrnuje i výrobu speciálních mouk, které jsou nyní mezi spotřebiteli i pekaři velmi žádané. Prémiovým produktem mlýna jsou již zmíněné hladce umleté celozrnné mouky s vysokým podílem vlákniny, které si získaly oblibu pro své nutriční benefity a všestranné využití.

Pokrokové podnikání s ohledem na udržitelnost je synonymem této české značky, což ji vedlo k partnerství s novým projektem se stejnými ideály - design marketem PURE fest. Na něm dostávají prostor čeští drobní podnikatelé a designéři s nesporným talentem a ohledem na zásady udržitelnosti.