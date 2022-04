Perfektně ostré vidění pro všechny umožňují revoluční brýlové čočky

Brýlové čočky B.I.G. EXACT™ mají vysoký stupeň biometrické preciznosti, protože jsou založené na přesném modelu oka nositele. „Jako jediní na trhu zohledňujeme jedinečný tvar a velikost každého oka. Pouze jeho precizním změřením mohou totiž vzniknout individuální brýlové čočky, které poskytnou to nejostřejší možné vidění,“ vysvětluje produktový specialista společnosti Rodenstock Libor Pivoňka. K přesnému měření požívají v Rodenstocku přístroj DNEye® Scanner, jenž určí biometrii celého oka. To zahrnuje například délku oka a měření dalších několika tisíc datových bodů, což je v přesnosti měření zraku revoluční. To potvrzuje i množství spokojených zákazníků s perfektním viděním. Dokonalé brýle znamenají to nejostřejší možné vidění v každém úhlu a směru pohledu a v celé ploše brýlové čočky.

„Hledali jsme nový způsob, jak umožnit ostřejší vidění pro všechny, kteří brýle opravdu potřebují. DNEye® Scannerem jsme změřili biometrické parametry stovek tisíc očí. Tento obrovský soubor tvoří jeden z největších souborů biometrických dat v našem oboru a byl vstupní cestou k biometrické revoluci ve výrobě brýlových čoček. Pomocí statistických analýz jsme dokázali nastavit nové, daleko přesnější hodnoty všech důležitých biometrických parametrů oka. Kromě jeho délky jsou to především průměr zornice, tloušťka rohovky a mnoho dalších hodnot. Dosáhli jsme tak zcela nové úrovně biometrické přesnosti pro výpočet progresivních brýlových čoček,“ upřesňuje Libor Pivoňka.

Nový standard výpočtu brýlových čoček umožnil vytvořit biometrický model oka založený na umělé inteligenci, biometrické čočky je proto možné poskytnout i v těch případech, kdy nejsou k dispozici přesná měření DNEye® Scannerem. „Brýlové čočky vytvořené pomocí umělé inteligence nazýváme B.I.G. NORM™ a ve spolupráci s Univerzitou aplikovaných věd v Mnichově jsme podrobili externímu testování. Přínosy pro lepší vidění testovaných osob byly jednoznačné: 97 % nositelů brýlí pociťovalo menší periferní zkreslení a 91 % zaznamenalo menší plovoucí efekt. Další výsledky studie zahrnovaly širší progresivní zónu v brýlové čočce u 94 % případů, což má za následek zvýšení pohodlí při vidění,“ říká produktový specialista Rodenstocku s tím, že přesnost a výhody čoček B.I.G. EXACT™, vyrobených na základě přesných měření DNEye® Scanneneru jsou stále bezkonkurenční, ale cíl Rodenstocku je daleko větší: poskytnout biometrické vidění všem. A ten byl splněn prostřednictvím brýlových čoček s umělou inteligencí. S nimi vstupujeme do éry biometrické revoluce v souladu s filozofií: B.I.G. VISION® FOR ALL.