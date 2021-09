PENNY: Startuje rozhodující fáze projektu HÝBEME SE HEZKY ČESKY

Distanční výuka, zavřená sportoviště, nedostatek pohybu, to vše se se zpožděním začíná projevovat na zdraví našich dětí. „Potvrzuje se to, co dlouhá léta víme, ale v dnešní době často podceňujeme. A to, jak je pro děti a jejich zdravý vývoj sport a pohyb samotný zásadní. Podle údajů ministerstva zdravotnictví má více než pětina dětí ve věku 11 až 15 let nadváhu nebo je obézní. Během lockdownu těchto dětí přibylo, a to podle některých údajů přibližně o čtyři procenta. Může to znít jako malé procento, ale ono to znamená, že prakticky každé třetí dítě má problémy s nadváhou (nárůst z 25 % na 29 %),“ varuje sportovní psycholožka a lékařka Lenka Čadová a dodává: „Nadváha a obezita má přímou souvislost s psychikou dítěte. Jestliže se necítí fyzicky v pohodě, pak není v pohodě ani po fyzické stránce. Zvláště pokud nastala tak zásadní změna během krátké doby. Mohou se zhoršit nejen jeho školní výsledky, ale v kombinaci s omezením sociálních kontaktů dítě, zvláště v pubertálním věku, snadno podlehne nespokojenosti se sebou samým a může se začít propadat do depresí. Následky můžeme napravovat léta, a k tomu je zapotřebí ho co nejdříve vrátit do kolektivu a k pohybu, tedy ideálně ke sportu.“

Do projektu, jehož cílem je podpořit děti po celé zemi a záměrně nemá jednoho jediného vítěze, se přihlásilo více než 1100 týmů ze všech koutů celé republiky. „Bylo by snadné vypsat jednu velkou cenu a udělat okolo toho kampaň. Naším cílem je ovšem skutečně pomoci. A pomoci co nejvíce dětem. Podpořit kluby a pomoci jim vytvářet podmínky k tomu, aby mohly po přerušení své činnosti znovu pracovat a věnovat se dětem i v těch nejmenších obcích a městech,“ vysvětluje Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY.

Ze všech přihlášených veřejnost v červnu hlasováním na internetu rozhodla o 455 finalistech. Ti se nyní ve finálovém hlasování na prodejnách utkají o konkrétní výši podpory. Hlasovat se bude na takřka 400 prodejnách PENNY, přičemž celá země je rozdělena na 150 mikroregionů. Tým, který dostane v daném místě nejvíce hlasů, obdrží podporu 15 tisíc korun, zbývající dva finalisté po pěti tisících korunách. Všechny týmy dostanou balíčky zdravé výživy pro celý tým.

Do poslední fáze akce vstupuje všech 455 sportovních týmů a klubů z celé České republiky na stejné startovní čáře. „Už na samotném začátku jsme byli příjemně překvapeni zájmem ze strany týmů, za který vděčíme i našim partnerům, tedy Asociaci školních sportovních klubů a České obci sokolské a jejich aktivní podpoře a propagaci,“ okomentoval začátek projektu Vít Vojtěch a podotkl: „Nyní bude moci každý, kdo chce podpořit právě ten svůj tým v daném mikroregionu, přijít na prodejnu a dát mu svůj hlas. Ne jeden, ale pokaždé, když nakoupí, bude mít možnost vhodit svůj hlas do připravených hlasovacích boxů. Očekáváme, že to bude napínavé až do samotného konce, protože oproti internetové podobě nikdo nebude po celou dobu hlasování znát jeho stav.“

Fanoušci, příznivci i veřejnost mohou tedy v následujících týdnech rozhodnout o tom, jak vysoké podpory se jednotlivým týmům dostane. Ve které prodejně mohou dát lidé hlas právě svému týmu, zjistí snadno na webu: www.hybemesehezkycesky.cz .

Čtyři týmy ze všech přihlášených navíc dostávají v rámci projektu ojedinělý zážitek. Na návštěvu exkluzivního VIP boxu na vybraném zápase na pražské Slavii se může těšit TJ Sokol Plzeň V a ZŠ ČSA Veselí nad Lužnicí. A zážitek při natáčení reklamy na tuto fázi projektu si užily TJ Sokol Lány a Základní škola Rousínov (viz box).

I v další fázi projektu bude pokračovat 360stupňová komunikační kampaň, včetně TV spotu, propagace projektu v tištěných médiích, na billboardech, v on-line prostředí i na sociálních sítích. Pro třetí fázi projektu byl natočen nový televizní spot, v němž hrají děti z vylosovaných týmů, které se rovněž staly tvářemi této části projektu.

Projekt podporují také známí sportovci a osobnosti českého sportu. Od samotného počátku jsou to fotbaloví internacionálové Vladimír Šmicer a Jan Koller, olympijský vítěz v moderním pětiboji z Londýna David Svoboda a mladí sportovci Sokola, atletka Barbora Malíková, florbalista Filip Langer a šermíř Alexander Choupenitch. Nyní se k nim přidávají populární bojovník MMA Makhmud Muradov, sportovní komentátor Petr Svěcený a fotbalista SK Slavia Praha Ondřej Kúdela.