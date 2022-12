Penny otevřelo ve skutečnosti nejekologičtější prodejnu

Jedná se o první celodřevěný diskont v České republice a zároveň o jednu z nejekologičtějších prodejen u nás.

Nová prodejna o rozloze 830 m2 vyrostla na Bílém kopečku na severním okraji Skutče během 4 měsíců. „Při návrhu a výstavbě této prodejny jsme využili všechny technologie, které snižují její energetickou náročnost, a které jsme už vyzkoušeli na jiných prodejnách. V tomto případě jsme je využili v maximální možné míře, a výsledkem je zcela unikátní ekologická prodejna. Ukazujeme tak, že nám příroda a naše budoucnost nejsou lhostejné. Současně také v reálném světě využíváme možnosti, které nám moderní ekologické technologie dávají, a ukazujeme, jak je chceme v nejbližší budoucnosti při výstavbě našich prodejen využívat,“ řekl při slavnostním otevření prodejny Mathias Mentrop, jednatel PENNY odpovědný za rozvoj prodejní sítě.

V rámci výstavby této ekologicky šetrné prodejny dojde i k úpravě okolí prodejny. „V rámci úprav jsme investovali 3 milióny korun do vybudování chodníků a okolní dopravní infrastruktury. Naším cílem je být všude dobrým sousedem, a proto ve spolupráci s obcemi vytváříme pro lidi žijící v blízkosti našich prodejen nejen příjemné, ale i bezpečné prostředí. S tím souvisí, samozřejmě, i další úpravy okolí, zejména výsadba nových stromů a rostlin,“ popisuje Mathias Mentrop. Okolo prodejny tak vznikne 3 350 m2 květnané louky doplněné keři a bude vysázeno 20 nových stromů (bříza, habr, třešeň, javor). V rámci podpory včelstev a hmyzu opylujícího rostliny nezbytné pro produkci potravin budou u nové prodejny na jaře rovněž instalovány také včelí úly a hmyzí domečky.

TECHNOLOGIE PRODEJNY PENNY VE SKUTČI

Celodřevěná nosná konstrukce s využitím vrstvených masivních panelů ze dřeva (CLT), lepených konstrukčních nosníků (BSH) a dřevěného fasádního obkladu Thermowood

Technologie chlazení ESyCool Green

Fotovoltaická elektrárna

LED osvětlení

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Elektronické cenovky

Unikátní technologie byla využita už při samotné výstavbě nové prodejny. Na nosnou konstrukci bylo použito 399 m3 dřeva, konkrétně 346 m3 křížem lepeného masivního dřeva CLT a 53 m3 lepených BSH nosníků a k tomu navíc 17 m3 dřevěného fasádního obkladu Thermowood.. Díky tomu se jedná o první celodřevěný diskontní obchod v České republice. „Dřevo pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů. Na výrobu 1 m3 CLT je použito dřevo ze 3 stromů, ovšem dřevo z každého stromu je využito takřka do „poslední piliny“. Za každý pokácený strom je také vysazen v původním lese jeden až tři nové. Lepidla použitá na výrobu CLT jsou zdravotně nezávadná bez obsahu formaldehydů a v rámci struktury stavebního panelu tvoří pouze 1 %, když 99 % materiálu je masivní dřevo. Dřevo je přitom ve srovnání s betonem 4x až 5x lehčí. Tomu odpovídá i menší množství kamionů putujících na stavbu a menší zátěž okolí staveniště,“ popisuje ekologický přínos použité technologie Tomáš Hýrek ze společnosti Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., která zajišťovala dodávku dřevěných materiálů pro výstavbu.

Využitím technologie lepeného masivního dřeva se nejen o třetinu zkracuje doba výstavby, ale snižují se rovněž nároky na samotnou výstavbu. Stavby z precizně zpracovaného a masivního dřevěného materiálu nebo prefabrikovaných prvků posouvají hranice běžného využití dřeva jako stavebního materiálu. Umožňují stavět pevné, stabilní, současně lehké konstrukce a dosahovat větších délek a výšek staveb, a to bez komplikovaného zaměřování, specializovaných prací nebo nákladného vybavení. Významnou roli pak hraje i ekologická stránka tohoto řešení výstavby. „Při výrobě každého metru krychlového železobetonu je vyprodukováno 500 kilogramů CO 2 . V případě masivního dřeva se ovšem jedná o obnovitelný zdroj, který do sebe naopak v průběhu svého růstu vstřebává a ukládá oxid uhličitý z okolí. Právě recyklací a opakovaným používáním takovýchto stavebních prvků se prodlužuje doba uložení uhlíku, a to proto, že nedochází k jeho zpětnému uvolňování do okolí. To opět přispívá ke snižování ekologické zátěže planety,“ popisuje Václav Šíma ze stavebního oddělení PENNY.

Unikátní prodejna ve Skutči je také vybavena u nás i v Evropě ojedinělou technologií chlazení ESyCool Green od společnosti Viessmann Refrigeration Solutions. Tou byla jako první vybavena prodejna PENNY v Kolíně otevřená na počátku března letošního roku. Ojedinělé modulární řešení chlazení i vytápění prodejny je řešeno komplexně a energetická úspora pouze v případě chlazení a vytápění je ve srovnání s posledními používanými systémy na bázi CO 2 až 25 %. Současně je použito ekologické přírodní chladivo, kterého je v celém systému až o 95 % méně, než bylo doposud potřeba u běžných expanzních systémů. Nehrozí tak riziko úniku freonů a odborný servis je mnohem méně náročnější. Celý systém se stará o kompletní chladící techniku prodejny, tedy chladící i mrazící boxy, a současně i vytápění a klimatizaci celého prostoru prodejny.

O snížení energetické náročnosti se od jara 2023 postará rovněž fotovoltaická elektrárna na střeše prodejny, která sníží její spotřebu elektrické energie z veřejné sítě až o 40 %. Další snížení spotřeby zajistí použití LED světel na externí i interní osvětlení. Ke snižování spotřeby papíru a tonerů pak zase přispějí elektronické digitální cenovky, který nejen snižují ekologickou náročnost prodeje a přeceňování zboží, ale významně šetří čas samotným zaměstnancům. A v neposlední řadě prodejna nabídne ekologicky smýšlejícím zákazníkům možnost dobití jejich elektromobilů u dobíjecí stanice.