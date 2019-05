PENNY MARKET završil další etapu přestavby. Po Plzni dokončil Prahu.

Nový kabát dostalo v několika posledních letech více než 150 prodejen, po Plzni bylo modernizována každá z 30 provozoven v Praze.

„Praha pro nás představuje milník hned z několika důvodů. Kromě toho, že se jedná o hlavní a největší město České republiky, je to vůbec poprvé od našeho vstupu na trh, kdy máme všechny prodejny v Praze v jednotném designovém stylu. Praha je také prvním městem, kde testujeme nový koncept městských prodejen. Ve srovnání se standardními prodejnami jsou menší a sortimentem orientované na typické potřeby městského obyvatelstva,“ vysvětluje generální ředitel PENNY MARKET pro ČR Jens Krieger.

Inovace prodejen začaly v září 2016 v Praze 9-Lehovci. Pro letošek je plánována úprava 70 obchodů, do konce roku zbývá dokončit 50 adres. Celkový počet přestaveb stoupne na konci prosince na 200.

Výdaje na budování nových prodejen se pohybují v řádu stovek milionů korun, investice na přestavby vyjdou do roku 2020 na jednu rovnou miliardu, z toho samotná Praha vyšla už na 200 milionů korun.

PENNY MARKET Česká republika je součástí mezinárodního obchodního řetězce REWE se sídlem v Německu. V Česku působí 22 let, od roku 1997. Počtem provozen je jedničkou na trhu.

Farmářská tržiště s ostrůvky

Podoba rekonstruovaných provozoven vychází z potřeb nakupujících a provedeného průzkumu. „Ptali jsme se našich zákazníků, v jakém prostředí by se cítili dobře, a ukázalo se, že lidé touží po přátelštějším a útulnějším prostředí, evokujícím prostředí tržiště místo nekonečných neosobních regálů,“ popisuje jednatel Penny Market Martin Peffek.

Po návrhu stylu celého konceptu vznikla už zmíněná pilotní prodejna v Praze 9 v Kolbenově ulici (Praha Lehovec) a dalších 16 provozoven. Na základě připomínek zákazníků byl projekt upraven a postupně je do požadované podoby přestavováno všech 380 prodejen této diskontní sítě.

PENNY MARKET se řídí heslem „Nakupujte hezky česky” a garantuje, že 7 z 10 nabízených potravinářských výrobků je domácího původu. V každé nové prodejně převládají rustikální prvky. Prodejna je uspořádána do podoby farmářského tržiště s jednotlivými ostrůvky s daným sortimentem. Novinkou jsou zálivy, které usnadňují orientaci. Z jednoho místa vidíte celou nabídku v konkrétním sortimentu – například zeleniny, v jiném zálivu víno, jinde zase pečivo. Celá provozovna umožňuje intuitivní průchod prodejnou. Tento přístup usnadňuje zákazníkům nákupní proces - vidí celou šíři nabídky a nemusí jednotlivé nákupní položky složitě hledat.

„Kladli jsme při návrhu důraz na snadnější orientaci zákazníka a jednoduché nakupování. Bylo pro nás zásadní, aby se neztrácel v množství zboží vyrovnaném v regálech, ale měl vždy daný sortiment přehledně na očích a mohl si vybrat to, co má rád,“ vyzdvihuje jednu z výhod nového konceptu Zlata Ulrichová, vedoucí strategického marketingu společnosti Penny Market.

V Horních Počernicích, kde se prodávalo v nevyhovující budově, byla tamní provozovna dokonce zbourána. Na místě původního objektu vyrostlo nové moderní zařízení.

Pět dnů a dost

Přestavba každé prodejny trvá pět dnů. Během nich je zcela vyměněno nejen veškeré zařízení prodejny, u většiny prodejen také zázemí pro zaměstnance, instalováno nové LED osvětlení a upraveno kompletní značení prodejny. Náklady na přestavbu se podle rozlohy prodejny pohybují v průměru okolo tří milionů korun.

„V pátek večer po otevírací době rozvezeme veškeré zboží na nejbližší prodejny. Následuje demontáž zařízení, tedy starých regálů nebo mrazáků. Provedeme potřebné stavební úpravy, například výměnu dveří, úpravu elektrické sítě pro zapojení chladicích boxů, současně vyměníme osvětlení. Třetí den namontujeme nové regály, v úterý, tedy čtvrtý den dokončíme přestavbu a doladíme detaily a ve středu navážíme zpět zboží tak, abychom mohli ve čtvrtek ráno opět otevřít už v nové podobě,“ říká vedoucí stavebního oddělení PENNY MARKET Václav Šíma.

Upravuje se rovněž zázemí prodejen. Na více než polovině z nich to znamená zcela nové denní místnosti pro zaměstnance s novými skřínkami, kuchyňku, sprchy, toalety i kanceláře.

Režim prací pro rok 2019 předepisovala přestavbu tří prodejen týdně, na úpravách se podílí 15 dodavatelských firem: na každé adrese po dobu 5 dnů, 24 hodin denně, pracuje vždy okolo 50 lidí.

Jednička v počtu prodejen

Síť PENNY MARKET má nejvyšší počet prodejen v Česku. Na 98% území republiky mají zákazníci obchod Penny do 15 km od svého bydliště.

Přibližování se lidem v menších městech potvrdilo otevření nové prodejny v Pečkách na Kolínsku. Její výstavba začala 3. listopadu 2018 a práce byly dokončeny po šesti měsících. S obchodní plochou 831 m² je navržena a koncipována podle nového konceptu prodejen PENNY MARKET v přátelském a sousedském stylu.

„Tato nová prodejna je naší výkladní skříní a jsme rádi, že se nám podařilo obyvatelům Peček ukázat to nejlepší, co v dnešní době nabízíme. Snažili jsme se také, abychom do místního prostředí co nejlépe zapadli, a tak jsme také naši prodejnu navrhovali – v souladu s místním prostředím,“ zdůrazňuje Mathias Mentrop, jednatel PENNY MARKET.

Provozovna v Pečkách vyrostla na zelené louce v těsné blízkosti autobusového a vlakového nádraží. „Jde o naši nejmodernější provozovnu, u níž jsme například navrhovali zcela novou vstupní fasádu tak, aby zapadla do okolního prostředí. I když jsme nakonec vše stihli, nešlo to zcela tak, jak bychom chtěli. Během výstavby jsme narazili na zasypané staré sklepní prostory, které jsme museli sanovat a zasypat, a podobně,“ popisuje výstavbu Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení PENNY MARKET.

Charakteristickou podobu dává prodejně originální hnědo/béžová fasáda prodejny, která ladí s okolím. Vnější a vnitřní LED osvětlení usiluje o co nejvyšší úspornost provozu. Vytápění prodejny je zajištěno tepelným čerpadlem. Součástí stavby je i nové parkoviště s kapacitou 51 parkovacího místa.

„Při výstavbě jsme dbali na šetrnost k přírodě. Velký důraz jsme kladli na okolí prodejny. Součástí pozemku byl mimo jiné i dub lesní, který jsme zachovali a budeme o něj pečovat,“ doplňuje Václav Šíma.

Další nové prodejny byly loni postaveny v Blovicích, Šlapanicích, v Praze na Vinici, Staré Boleslavi, ve Vamberku, v Praze na Arbesově náměstí a v Suchdole nad Lužnicí.

Plasty ne, elektromobily ano

Nedílnou součásti filozofie řetězce Penny Market je ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Zkraje tohoto roku doprodala firma zásoby plastových tašek a místo nich nabízí tašky z recyklovatelných materiálů. V sortimentu přibyly sáčky na ovoce, zeleninu a pečivo pro opakované použití, což PENNY MARKET nabízí jako první řetězec v republice. V březnu se PENNY MARKET připojil k celosvětové akci Hodina Země a zhasl ve večerní době na 60 minut všechny prodejny.

V dubnu otevřela firma ve spolupráci s Pražskou energetikou novou a v pořadí druhou dobíjecí stanici pro elektromobily u nově rekonstruované prodejny v Praze – Uhříněvsi. Tímto krokem začala vzájemná spolupráce obou subjektů na podpoře elektromobility pro zákazníky diskontních prodejen. Zákazníci, kteří se rozhodli chovat ekologicky, pořídili si elektromobil a přijedou s ním do Uhříněvsi, si ho mohou dobít zcela zdarma. Běžný vůz tohoto typu se dobije za 30 minut na 80 procent. Pro řidiče je rovněž připraveno exkluzivní vyhrazené parkování. Součinnost s Pražskou energetikou by měla vést k výstavbě dalších více než 20 dobíjecích míst po celé republice. Premiérovou spustil PENNY MARKET loni v v Praze Lehovci ve spolupráci se skupinou E.O.N. a celkově plánuje postavit okolo 50 dobíjecích stanic po celé zemi.

Šetrný přístup se projevuje i v boji proti plýtvání jídlem. Potravinové banky dostaly od PENNY MARKET znovu zdarma k dispozici centrální sklad v Modleticích v hodnotě milionů korun. Od podzimu se v něm podařilo zachránit na 150 tun potravin. Do účasti v národní Sbírce potravin, tedy do nákupu potravin a drogistického zboží pro ty, kteří si to nemohou dovolit, se letos zapojilo 60 vybraných prodejen PENNY.

PENNY MARKET: nejpočetnější síť v republice

Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 22 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje 380 prodejen, což je nejširší síť v České republice, a poskytuje práci více než 5 600 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta. Kromě Česka působí PENNY v Německu, Rakousku, Itálii, Maďarsku a Rumunsku.

PENNY provozuje nejširší síť prodejen ve všech regionech. Mottem firmy je: „Nakupujte hezky česky.“ PENNY garantuje, že 7 z 10 našich potravinářských výrobků je skutečně českých. „Klademe velký důraz na spolupráci s lokálními dodavateli, kdy je naším cílem v daném regionu vždy podporovat místní výrobce kvalitních českých produktů tak, aby zákazníci dostali to nejlepší, a to co mají rádi,“ říká Zlata Ulrichová, vedoucí strategického marketingu společnosti PENNY MARKET.

V prodejnách najdou spotřebitelé více než tisíc položek v celé šíři potravinářského sortimentu. Tuto nabídku rozšiřuje každý týden nové akční zboží z oblasti potravin i spotřebního zboží.

REWE: 90 let úspěchu v Evropě

REWE založilo celkem sedmnáct partnerů v roce 1927 v Kolíně nad Rýnem. Cílem bylo spojit a zorganizovat nákup jídla. Výsledkem této snahy se stala spolupracující korporátní skupina, jejíž identita stojí na hodnotách solidarity, spolupráce a spojenectví, stejně jako na principu trvalé udržitelnosti. Devadesát let po svém založení se REWE Group stala úspěšnou mezinárodní korporací. REWE provozuje v současnosti přes 15 tisíc prodejen v 20 evropských zemích a zaměstnává kolem 360 tisíc lidí.