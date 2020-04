Péče o trávník: Jak docílit krásného porostu bez chemie?

Ve skutečnosti stačí pravidelně vykonávat pár základních činností po dostatečně dlouhou dobu a za několik týdnů bude váš trávník k nepoznání. Budete si na něm rádi hrát s vašimi dětmi nebo trávit čas při grilování.



Sekání trávníku

Abychom trávník zbavili dvouděložných plevelných rostlin, nemusíme používat chemii. Protože plevelné rostliny nemají rády sekání, stačí trávník sekat pravidelně, ideálně 2x týdně a plevel sám zmizí. Trávník také díky častému sekání začne více odnožovat a výrazně zhoustne. To však pouze za předpokladu, že vždy budete trávník sekat sekačkou s velmi dobře nabroušeným nožem. Ideální pro nízké sekání upravených trávníků je vřetenová sekačka. Na rozdíl od klasických rotačních, které trávu sekají nožem točícím se ve vysokých otáčkách kolem své osy, ty vřetenové stříhají travní stébla o protiostří stejně jako nůžky. Řez je čistý, travní stébla se rychle zacelí a mají tak ideální podmínky pro růst. Trávník více odnožuje do stran, neroste tolik do výšky, je hustší a zdravější. Díky rychlému zacelení travních stébel se také z trávníku odpařuje velmi málo vody a je odolnější vůči plísním a dalším chorobám.

Vlevo travní stébla useknutá rotační sekačkou, vpravo tráva ustřihnutá vřetenovou sekačkou.

Vřetenové sekačky se z výše zmíněných důvodů používají k úpravě trávníků na golfových a fotbalových hřištích.



Česká vřetenová sekačka Swardman Edwin 2.1.

Trávník potřebuje vzduch, živiny a vodu

V trávníku se časem přirozeně hromadí zbytky posekané trávy a odumřelé rostlinky, které tvoří tzv. travní plsť. Přes tuto vrstvu se do trávníku špatně dostává voda, světlo a živiny a je třeba ji odstranit. Proto bychom 3x – 5x ročně měli provést vertikutaci. Tím z trávníku odstraníme travní plsť a mírně prořežeme (3 mm – 5 mm hluboko) vrchní vegetační vrstvu. Díky tomu může trávník dobře dýchat, má dostatek světla a efektivně využije všechnu vodu z dešťových srážek nebo závlahy. Pro vertikutaci lze využít elektrického nebo benzinového vertikutátoru. Sekačky Swardman však disponují možností výměnných kazet. Během dvou minut lze vyjmout vřeteno, kterým trávu sekáte, a nahradit ho vertikutační nebo vyčesávací kazetou. Pro to, abyste dosáhli kvalitního trávníku, tedy nemusíte vlastnit nespočet různých strojů, ale pouze jeden.



Výměnné kazety do sekaček Swardman. Vřeteno, vyčesávač, vertikutátor, rotační kartáč.

Po vertikutaci je dobré trávník ještě dočista vyčesat buď hráběmi, travní frézou anebo sekačkou Swardman s vyčesávací kazetou a dodat mu živiny prostřednictvím kvalitního, přírodního, organominerálního hnojiva. Hnojit je dobré po každé vertikutaci, tedy asi jednou za šest týdnů. Pokud vertikutací vznikla v trávníku holá místa, je dobré trávník přesít stejným osivem, které jste použili při jeho založení.



Regenerace trávníku.

V Česku bohužel kolem nízce střižených, upravených trávníků stále panuje řada mýtů. Jedním z nich je ten, že anglické trávníky nedokáží v půdě zadržet vodu a musí se každý den zalévat. Anglické trávníky mají dlouhé kořeny a díky své extrémní hustotě dokáží udržet půdu vlhkou i několik dní po zavlažení. Trávník je vhodné zavlažovat 2x týdně. Dávka vody za týden by měla být kolem 25 l na 1 m². Při extrémních teplotách můžeme četnost zavlažování zvednout na 3x týdně a dávku vody na 35 l na 1 m². Při dešťových srážkách naopak počet zavlažování snížíme a dávku vody ubereme.



Péče o trávník: nezapomínejme na aerifikaci

Myslíme si, že by trávníky neměly sloužit pouze na okrasu, ale pro aktivní trávení volného času. Ať už si na trávníku hrajete s dětmi, rádi se na něm procházíte bosi nebo po něm běhá váš pes, to vše jsou činnosti, pro které by nám trávníky měly sloužit. Utužujeme tím ale jeho horní vrstvu. Jednou za 2 roky ke konci sezóny (září až první polovina října) je tedy dobré provést aerifikaci. Aerifikace není nic jiného než propíchání trávníku dutými hroty. Na aerifikaci menších ploch lze použít aerifikační vidle. Na větší trávníky je vhodné si zapůjčit aerifikátor. Vzniklé díry v trávníku se zapískují křemičitým pískem, který půdu provzdušní. Poté stačí trávník pohnojit a přesít. Aerifikace je poměrně časově náročná činnost, ale pro trávník velmi prospěšná. Pokud trávníku jednou za dva roky aerifikaci dopřejete, odmění se vám jeho vysokou kvalitou.