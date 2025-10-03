Péče o psa na konci léta a začátku podzimu

Koupání
I když horké dny pomalu ustupují, mnoho psů stále rádo využije posledních teplých dní ke koupání, aportu ve vodě nebo skokům do přírodních nádrží. Právě v tomto období je třeba být obzvlášť obezřetní – chladnější počasí už nenabízí tak rychlé osychání a zvýšené riziko představují i chladné větry. Nedostatečné vysušení uší může vést ke vzniku bolestivých zánětů či zapařenin, tzv. „hot-spotů“, což platí hlavně pro psy s huňatou a hustou srstí, ale i pro kočky. Po každém koupání proto pečlivě vysušte uši, případně použijte čistící přípravek, ideálně s obsahem nanokrystalického stříbra, které má antimikrobiální účinky. Stejná péče platí i o kůži – zvíře je potřeba dobře vysušit, zejména v místech kožních záhybů, kde neproudí vzduch.
Procházky v přírodě
Podzimní příroda láká na vycházky, ale je třeba počítat s prašností, zvýšeným množstvím pylů z doznívajících travin a častějším pohybem ve vlhké trávě nebo lesním podrostu. To vše může způsobit u psů podráždění či zánět spojivek. Pokud si všimnete, že si pes tře líce, mžourá, má zarudlé spojivky nebo výtok z očí, můžete mu ulevit použitím očních kapek – buď veterinárních, nebo humánních, ideálně znovu s nanostříbrem. Pokud potíže přetrvávají, je vhodné vyhledat veterinární pomoc.
Grilování a pokračování letních oslav
S koncem léta se stále mohou na zahradách konat grilování nebo posezení s přáteli, kde je pokušení pro psí labužníky opravdu velké. Kořeněné nebo tučné maso však může způsobit zažívací potíže, zvracení, průjem, v horším případě i zánět slinivky břišní. Pokud váš pes či kočka pozře něco nevhodného, do 1–2 hodin má smysl vyvolat zvracení pomocí 3% peroxidu vodíku v dávce 1–2 ml/kg, podávané po lžičkách nebo stříkačkou. Jestliže je váš mazlíček i po delším čase v nepořádku, vyhledejte veterináře. V případě slabších potíží (průjem, zvracení) pomáhá krátká hladovka a dietní režim s vařenou rýží, drůbežím masem a mrkví. Živočišné uhlí dávkujte 1–2 tablety na 5 kg psa. Pořád platí, že klíčem je sledovat celkový stav zvířete.
Bodnutí hmyzem
Na konci léta i začátkem podzimu se stále objevuje zvýšený výskyt vos a včel. Pokud dojde k jejich bodnutí a objeví se lokální otok, ošetřete místo chladivým gelem, ideálně s nanostříbrem. Nebezpečný je otok v oblasti hlavy a zvláště dýchacích cest. Pokud dochází k otékání tlamy či dýchacích cest, podejte urychleně dithiadenu (¼–½ tablety na 10 kg) a ihned vyhledejte veterinární pomoc. Obzvlášť u alergiků může jít o minuty.
Ranky, oděrky a drobná poranění
Podzimní výlety mohou přinést škrábance, oděrky či jiné drobné úrazy. Postupujte stejně jako u hot-spotů: ránu ostříhejte, vyčistěte a ošetřete přípravkem s antimikrobiálním účinkem jako například gel či krém s nanostříbrem. Hodí se mít doma obvazový materiál pro případ krvácení nebo hnisání.
Cestování na podzim
Pokud vyrážíte se psem do zahraničí i v tomto období, nezapomeňte na cestovní pas s platným očkováním a čipováním. Chraňte svého psa proti srdeční červivosti (dirofilarióze), která se v některých oblastech Evropy vyskytuje čím dál více. Prevence je jednoduchá – včasné podání spot-on přípravků či tablet zabrání přenosu tohoto onemocnění.
Přejeme vám i vašim zvířecím parťákům pohodové babí léto a krásný začátek podzimu!