Péče o pokožku v době koronavirové

Časté mytí rukou a jejich dezinfekce jsou bezpochyby potřeba, ale ruce bychom měli také chránit krémem a pečovat o ně. Stejně tak bychom neměli zapomínat na péči o pokožku pod rouškou.

Obnova bariérové funkce pokožky

Ruce několikrát za den myjeme, používáme dezinfekci, nakupujeme v plastových rukavicích, všechna tato opatření mají vliv na stav pokožky rukou. Často se objevuje vysušení kůže, ekzémy a praskliny. Rukám bychom proto měli dopřát speciální pozornost a péči, která je zregeneruje a dodá jim potřebnou výživu a ochranu. Při častém mytí je narušena lipidová vrstva, která chrání kůži před škodlivinami. Kůže je po narušení této vrstvy náchylnější k poškození a podráždění, otevírá se cesta pro mikroby a alergeny. Ty mohou způsobit výše zmíněné problémy.

Krém stále po ruce

Po každém mytí a dezinfekci rukou by měl následovat další krok, kterým je použití krému se schopností ruce vyživit a obnovit jejich ochrannou vrstvu. Skvělou a tradiční volbou je klasická modrá Indulona Original, která obnovuje bariérovou funkci kůže. Krém na ruce bychom měli mít k dispozici doma i při cestě na nákup nebo do přírody. Po každé dezinfekci rukou je důkladně promažte. O ruce můžete pečovat i ve spánku a dopřát si celonoční výživu pomocí zábalů. Kůži důkladně promažte a nasaďte si bavlněné rukavice, čím hutnější krém, tím lépe. Díky tomu dostane pokožka dávku regenerace a výživy, zatímco vy odpočíváte.

Pečujte o pleť pod rouškou

Nošení roušky se stalo běžnou součástí našich životů. I když jsou roušky vyrobené většinou z prodyšných materiálů, pleti neprospívají. Pokožka nemůže volně dýchat, zapařuje se a tření s látkou může vyvolat nežádoucí reakce.

Pod rouškou vznikají „zlé“ bakterie

Nejvíce trpí citlivá pleť se sklonem k tvorbě akné, ekzémů nebo dermatitidy. Pokožka se pod rouškou potí a protože nemůže volně dýchat, množí se na jejím povrchu bakterie, které způsobují vznik pupínků nebo ekzémů. Díky tomu dochází k nerovnováze kožního mikrobiomu a začínají převažovat „zlé“ bakterie. Do menšiny se mohou dostat „dobré“ bakterie, které jsou zodpovědné za to, že naše pleť plní svou ochrannou funkci, zadržuje dostatečné množství vláhy a neprodukuje nadměrné množství kožního mazu, který může být příčinou ucpávání pórů a dalších problémů.

„Dobrým“ bakteriím pomáhají prebiotika

Abychom tyto bakterie udržovali ve správném množství, je potřeba je správně vyživovat nejen zevnitř, vhodnou stravou a dodržováním správné životosprávy, ale můžeme jim pomoci i z venku, používáním přípravků s prebiotiky. Prebiotika neboli „zdroj dobrých bakterií“ jsou všechny druhy ingrediencí, které jsou potravou pro „dobré“ bakterie. Jsou skvělé pro opětovnou kalibraci mikrobiomu, posílení prospěšné mikroflóry pleti a podporu zdravější pokožky. Protože prebiotika všeobecně vyživují existující „dobré“ bakterie v našem organismu, pomáhají při snižování zánětů a bakteriálních problémů a podporují jeho rovnováhu. Kosmetické přípravky s prebiotiky tak mohou pleti v tomto období výrazně pomoci.

Základem je pravidelné čištění pleti

Pleti a jejímu mikrobiomu rozhodně prospějete tím, že vynecháte nebo omezíte make-up na minimum, dekorativní kosmetika může způsobit nežádoucí reakce na pokožce pod rouškou. I když make-up nepoužíváte, měli byste pleti dopřát ráno a večer důkladnou očistu a zbavit ji přebytečného mazu a nečistot. Pokud je to možné, určitě můžete očistný rituál zařadit i přes den. Do povinné výbavy by měla patřit micelární voda, čisticí krémy a gely. Pro odstranění odumřelých buněk je ideálním pomocníkem peeling, s tím byste to však neměli přehánět. Alespoň jednou týdně si také dopřejte pleťovou masku, která pokožku vyživí, detoxikuje a hydratuje.

Právě hydratace je základem péče o pleť a pod rouškou je pokožka často dehydratovaná. Používat byste měli vhodné denní a noční krémy, které hydrataci dodají a pomůžou obnovit ochrannou bariéru pokožky. Dostatečná hydratace také eliminuje vznik suchých míst na pokožce a poranění kůže.

Péče nejen zvenku, ale také zevnitř

Dopřejte si dostatek spánku, nejlépe pokožka regeneruje v noci, když odpočíváme. Snažte se také dodržovat zásady zdravého životního stylu, omezte stres a nezapomínejte na pitný režim a vyvážený jídelníček bohatý na vitaminy.

Tipy na péči o pokožku v době koronavirové:

Péče o ruce:

INDULONA Čisticí gel na ruce s aloe vera

Čisticí gel s aloe vera a vysokým obsahem alkoholu (65 %) účinně čistí ruce bez použití mýdla a vody. Odstraňuje nečistoty, osvěžuje pokožku a chrání oblast rukou. K dostání je ve dvou variantách: velké 500ml balení s pumpičkou je vhodné do domácnosti nebo do kanceláře, kapesní 80ml balení je ideální do kabelky a na cesty.

INDULONA Krém na ruce Original

Tradiční receptura bez konzervačních látek pro intenzivní všestrannou péči. Regenerační, ochranný a promašťující krém na ruce je určený pro každodenní péči o vysušenou a popraskanou pokožku. Pokožce dodává pružnost, pevnost, přirozenou vláčnost a obnovuje bariérovou funkci kůže.

INDULONA Krém na ruce Měsíčková

Krém na ruce s výtažkem z měsíčku lékařského je vhodný pro namáhanou a podrážděnou pokožku. Má zklidňující a regenerační účinky, dodává pokožce hydrataci a zanechává ruce vláčné a jemné.

Péče o pleť pod rouškou:

Expresní pomoc

Revoluční novinkou je Expresní micelární voda ve spreji Astrid Aqua Biotic, která díky možnosti rovnoměrné aplikace přímo na pokožku umožňuje její šetrnější očištění bez drhnutí vatovým tamponkem a dalším případným podrážděním. Pomocí této micelární vody můžete pleť osvěžit i během dne a dodat ji potřebná prebiotika.

Čisticí pleťová mléka

Jsou prvním krokem v čištění pleti a z pleti odstraňují zejména odolné a hrubší nečistoty. V řadě Astrid Aqua Biotic je naleznete ve variantě pro normální a smíšenou pleť s vitaminem E nebo pro pleť suchou a citlivou s ošetřujícím D-panthenolem.

Nutri Moment Astrid: regenerační krém

Výživný regenerační krém vhodný do kabelky. Objevte univerzální krémy vhodné pro celou vaši rodinu! Dokonale pečují o pokožku celého těla i obličeje. Chrání ji před nepříznivými vlivy prostředí a zanechávají ji hydratovanou, vyživenou a jemnou.

Almond Care: výživný mandlový denní a noční krém

Mandlový výživný denní a noční krém. Výživný pleťový krém (denní/noční) Nutri Skin hloubkově vyživuje a posiluje i velmi vysušenou pleť. Díky obsahu přírodního mandlového oleje, který má výrazné hydratační a výživné účinky, je pokožka dokonale chráněna před nadměrným vysušováním. Aktivní složka Hydroviton Plus navíc dodává vaší pleti okamžitou hydrataci, která přetrvává až 24 hodin, takže bude sametově hebká a bez pocitu nepříjemného pnutí.