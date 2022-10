Péče o pleť proti stárnutí na míru vašemu věku? Vybírejte správně

Jak si vybrat správnou kosmetiku? Posuzujte typ, stav a věk pleti

Základem správného výběru kosmetiky je určení hlavních problémů, které chcete řešit. Kosmetičky v beauty salonech, které Sensualité školí a zásobuje kosmetikou, vždy postupují takto: V prvé řadě určí typ vaší pleti. Zároveň posoudí její aktuální stav (např. dehydrataci, citlivost, akné nebo nedostatek jasu). A teprve na třetím místě řeší váš věk a projevy stárnutí na pleti.

Základním efektem každé kosmetiky je hydratace. Čím jste starší, tím víc dalších pěsticích účinků přidávejte. Vždy však přihlížejte k aktuálnímu stavu pleti. Pokud je dehydratovaná, řešte zvýšení hydratace a výživu. Podrážděnou a citlivou pleť nejprve zklidňujte, protože zánětlivé reakce ji oslabují a stav se bez dobré péče věkem výrazně zhoršuje. (Více o citlivé pleti a jiných problémech pokožky se dočtete v blogu na Sensualité.)

20 let – Stačí vám základní hydratace pleti

Mezi 20. a 30. rokem má obvykle pleť vše, co potřebuje. Kromě specifických problémů se můžete věnovat pouze prevenci a nácviku správné péče. Naučit se pleť pravidelně a správně odličovat můžete i podle návodu Sensualité. Nečistoty na pleti působí jako bariéra, přes kterou se účinné látky z krémů a sér dobře neprobojují. Myslete také na zdravý spánek, při kterém vzniká růstový hormon důležitý mimo jiné pro obnovu kolagenu a elastinu. V létě chraňte pokožku před UV zářením pro prevenci předčasného stárnutí. Můžete se začít jistit kosmetikou k vyhlazení prvních vrásek nebo péčí proti znečištění z životního prostředí THALGO Spiruline Boost.

30 let – Posilujte hydrataci a kolagen jako prevenci prvních vrásek

Po 30. roce se začínají vrásky a jemné linky v pleti už viditelně objevovat. Soustřeďte se na jejich vyplnění a vyhlazení. Podporujte tvorbu kyseliny hyaluronové, která účinně zvyšuje hydrataci pleti a její přirozený obsah v pleti se začíná snižovat. Volit můžete také produkty pro podporu tvorby kolagenu, jehož vlákna postupně slábnou a začínají se lámat. Kombinace těchto dvou účinků najdete v kosmetice THALGO Hyalu-Procollagene. Pleť, která vypadá mdle a unaveně, si zaslouží extra péči na okysličení a ochranu antioxidanty, například detoxikační kosmetiku THALGO Spiruline Boost. Zkusit můžete zařadit speciální sérum pod noční krém. Podporuje účinky krému a využívá k tomu noční regeneraci během spánku.

40 let – Zařaďte liftingovou anti-aging péči

Vrásky a linky se prohlubují. Rozhodně už neotálejte s pravidelným pleťovým peelingem 2-3 x týdně. Rysy obličeje začínají povadat, protože se uvolňují svaly i tuková tkáň. Liftingovou a zpevňující kosmetiku doplňte také správnou technikou nanášení (vždy odspodu směrem nahoru) a třeba i obličejovou jógou. Rozhodně už nešetřete ani na očních konturách, krku a dekoltu. Dobře vybírejte i pečujicí odličovací produkty. Některé mají i anti-aging účinky.

50 let – čas na komplexní péči proti stárnutí

Kromě ochabování pleti začínáte řešit její ztenčování, suchost a vznik pigmentových skvrn. Sáhněte už po opravdu efektní anti-aging kosmetice s komplexními účinky na všechny znaky stárnutí včetně hlubokých vrásek, rozjasnění pigmentových skvrn, celkové výživy a regenerace. Dámám, které milují opravdu luxusní péči proti stárnutí, bude nejlépe vyhovovat řada Mille francouzské kosmetiky MARIA GALLAND nebo THALGO Exception.

Proč je lepší si připlatit za kvalitní péči?

