Patnáct let jistoty

Když pojištění není jen smlouva, ale skutečná pomoc.

Už 15 let propojují moderní pojištění, lidský přístup a pomoc tam, kde má skutečný smysl. České pojištění dnes chrání tisíce klientů i jejich životní příběhy.

Před patnácti lety vznikla firma s jednoduchou vizí – dělat pojištění jinak. Srozumitelněji, férověji a především lidsky. V době, kdy byl online svět pojištění teprve na začátku, vsadilo České pojištění na moderní přístup, rychlost a dostupnost služeb pro klienty napříč Českou republikou. Dnes patří mezi stabilní hráče na trhu a stará se o více než 10 000 klientů.

Za úspěchem však nestojí jen technologie nebo široké portfolio produktů. Klíčovou roli hraje důvěra a lidský osobní přístup. Právě to rozhoduje ve chvílích, kdy lidé řeší zdravotní komplikace, nehody, škody nebo nejistotu spojenou s pobytem a životem v cizí zemi.

Firma se dlouhodobě specializuje mimo jiné na zdravotní pojištění cizinců, povinné ručení či pojištění dopravců a spolupracuje s významnými pojišťovnami na českém trhu. Za 15 let existence se ale ukázalo ještě něco důležitějšího – že silná značka se nepozná jen podle obchodních výsledků, ale i podle toho, jakou stopu zanechá ve společnosti. Proto se České pojištění dlouhodobě zapojuje do projektů s reálným dopadem.

Významnou součástí této cesty je spolupráce s Nadačním fondem Kapka naděje, který už 25 let pomáhá dětským pacientům po celé republice prostřednictvím financování moderních lékařských přístrojů, podpory nemocnic i psychosociální péče. Spojení světa financí a pomoci může na první pohled působit neobvykle. Ve skutečnosti ale stojí na stejné hodnotě – jistotě. Stejně jako pojištění pomáhá lidem zvládnout nečekané životní situace, Kapka naděje pomáhá tam, kde rodiny často bojují o to nejcennější. Nejde jen o finanční podporu. Jde o odpovědnost vůči společnosti a schopnost vracet úspěch zpět tam, kde může něco skutečně změnit. Právě proto České pojištění a.s. podporuje projekty, které mají konkrétní dopad na životy lidí. Od modernizace zdravotnických pracovišť až po podporu léčby nejmenších pacientů.

V době, kdy mnoho značek mluví o hodnotách hlavně v reklamách, se zde dlouhodobě ukazuje, že důležitější než velká slova jsou konkrétní činy stejně tak tomu bylo i na jaře 2025, kdy jsme ve spolupráci s nadačním fondem Kapka Naděje a našimi významnými partnery z řad pojišťoven pomohli zajistit narkotizační přístroj do nemocnice IKEM. Patnáct let na trhu zároveň přineslo obrovskou proměnu samotného oboru. Klienti dnes očekávají rychlost, jednoduchost a možnost řešit vše online. Zároveň ale stále více hledají lidský přístup a někoho, komu mohou věřit. Právě kombinace moderních technologií a osobního servisu se stala jedním z hlavních pilířů společnosti.

Do dalších let proto České pojištění nevstupuje jen s ambicí růstu, ale i s plánem rozšiřovat služby pro domácí i zahraniční klienty, posilovat digitální komunikaci a dál budovat značku, která není jen „prodejcem smluv“, ale partnerem pro důležité životní situace. Protože skutečná hodnota pojištění se nepozná ve chvíli podpisu smlouvy. Ale ve chvíli, kdy ho člověk opravdu potřebuje.

