Páteřní rozvody jsou klíčem k modernizaci

Žijeme sice ve 21. století, ale z velké části v domech, které vznikly v tom minulém. Jejich modernizaci často brání zastaralé páteřní rozvody, které se jako mícha vinou celým domem. Mimo jiné i s jejich modernizací pomáhá dceřiná společnost Pražské energetiky PREenergo, jejímž ředitelem je Rudolf Červenka.

Jaké byly vaše začátky v PRE?

Pro Skupinu PRE pracuji už od roku 1992, strávil jsem tak zde celou svou dosavadní kariéru. Začínal jsem jako technik, přes marketing jsem se dostal do prodeje, kde jsem měl na starosti prodej elektřiny a plynu klíčovým zákazníkům.

Čím se zde zabýváte nyní?

V současné době mám na starosti energetické služby pro bytové domy. Pro zákazníky především zajišťujeme rekonstrukce páteřních rozvodů elektřiny v domě. S tím souvisí například i výměna domovních telefonů, výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše a podobně.

Proč nejčastěji lidé přistoupí k rekonstrukci páteřních rozvodů?

K jejich předělání může vést zákazníky hned několik důvodů. Tím nejzásadnějším je bezpečnost. Především z pohledu použitého materiálu a průřezu vodičů, tak i s ohledem na instalaci moderních jisticích prvků. Navíc je nové provedení mnohem lépe protipožárně zajištěné. Dalším významným důvodem je i modernizace jednotlivých bytů.

Jak staré rozvody zpravidla bývají?

Typický příklad je dům o třiceti bytech, který vznikl v 60. letech minulého století.

Sporák je tu na plyn, zbytek na elektřinu. Nicméně v době, kdy se dům stavěl, to znamenalo jen svícení, ledničku, pračku a televizi, zkrátka jen pár spotřebičů. V 80. letech pak ale přišly automatické pračky, elektrické sporáky a podobně, následované myčkami na nádobí, sušičkami prádla, počítači a dalšími vymoženostmi. A ty páteřní rozvody jsou vždycky ještě původní a zdaleka na dnešní vybavení nestačí.

V čem je to omezující?

Staré páteřní rozvody blokují modernizaci většiny bytů v domě. Pokud se udělají nové páteřní rozvody, ale v bytě má člověk staré, nijak to na něj nedopadá. Zkrátka bude připojený stejně, jako když tam byly původní. Problém nastává v opačném případě. Pokud si člověk zmodernizuje elektroinstalaci v bytě, která mu umožní bezpečný provoz všech spotřebičů, a spolu s ním pár dalších sousedů, tak ostatní v domě mají smůlu, protože tato skupina vyčerpá zbývající kapacitu páteřních rozvodů. Nelze pak již bezpečně připojit další zmodernizované byty.

Co musí takové modernizaci páteřních rozvodů předcházet?

Jako první vypracujeme projekt, což je vlastně komplexní studie. Z ní vyplyne, co všechno se bude dělat, kolik to bude stát, jak dlouho to bude trvat a podobně. Projektová dokumentace zároveň poslouží pro výběr zhotovitele, pro kterého je to přesné zadání a eliminují se tím vícepráce a různá překvapení. Mimochodem celý projekt se vytváří na základě neinvazivní prohlídky, což je na jednu stranu šetrné, ale zároveň se mohou objevit nové skutečnosti, například že ve výtahové šachtě měla být podle plánů dutina, ale reálně tam není.

Jak dlouho celý proces trvá?

Od první myšlenky až k realizaci 6 až 24 měsíců. Průměrně zakázka trvá 15 měsíců. Liší se případ od případu, záleží na výběru zhotovitele i specifikách daného domu. Samotná demontáž a montáž páteřního rozvodu a rozvaděčů ale trvá pouze den, obyvatelé jsou tedy bez elektřiny jen od rána do odpoledne. Následně při instalaci nového vedení do bytů od páteřního rozvodu jsou zákazníci bez elektřiny maximálně dvě hodiny.

Jaké jsou náklady na rekonstrukci?

V případě bytového domu o 30 bytech, ve kterém se rekonstruuje páteřní rozvod, zvonky a domácí telefony, datové rozvody, společná televizní anténa i osvětlení společných prostor, vyjde tato renovace na 1,5 až 2 miliony korun.

Co toto odvětví čeká v budoucnu?

Jednoznačným trendem je, že čím dál více domů se bude dovybavovat klimatizací, instalovat fotovoltaické elektrárny nebo budovat přípojky pro nabíjení elektromobilů. Vedle toho se postupně rozvíjí koncept chytré domácnosti. Velkou výzvou je také zavádění pokročilejšího monitoringu spotřeby elektřiny, díky kterému má zákazník přehled každý měsíc, nikoliv jen ročně, jako je to běžné.