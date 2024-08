Pasivní dřevostavba - komfortní únik před letním vedrem

Ing. Jaroslav Jiruška, DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. - „Na toto krásné místo jsem se vrátil po pěti letech. Dům je ve výborné kondici, což jsem viděl, když jsem si dům nyní prošel, a dokazují to i slova majitelů. Jsem nadšený z jejich elánu a schopnosti dotáhnout plány do konce a vůbec nevadí, že to chvíli trvá. Vše má svůj čas. Hynek se Zorkou jsou úžasní lidé. Jsou profesionálové ve své práci a velmi oceňuji, že to byli schopni respektovat i u nás během projektu a stavby. O to víc mě těší, že jsme dokázali naplnit jejich přání a očekávání. Vnímat tu radost byl nádherný́ zážitek a potvrzení toho, že tak jak to děláme, to dává smysl. Děkuji za to!“