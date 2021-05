Partneři S.A.W.E.R. a zahrady: hlavní atrakci vyvinulo a přiveze ČVUT

Prototyp se osvědčil v poušti Sweihan, výkonná verze se stane součástí budovy českého národního pavilonu v Dubaji. „Komerční uplatnitelnost výzkumu a vývoje by měla být cílem každého výzkumníka,“ připomíná tajemník UCEEB Jakub Dytrich.

České vysoké učení technické, konkrétně Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), představí na Všeobecné světové výstavě v Dubaji systém S.A.W.E.R. Tento unikát, který umí získávat vodu z horkého a suchého pouštního vzduchu (více viz v boxu níže), bude součástí pavilonu. „Dále budeme prezentovat i menší lidskou silou přenositelné řešení ve velikosti něčeho, co uveze pick-up (to již máme také připraveno, ale řešíme ještě vylepšení). Zároveň připravujeme ještě jedno řešení, které půjde ještě o velikostní řád dál,“ naznačuje tajemník UCEEB Jakub Dytrich.

Od účasti na odložené výstavě EXPO 2020 si škola slibuje především propagaci pro tuto akci speciálně vytvořeného S.A.W.E.R.u. „Je produktem našeho výzkumu a vývoje a hlavně zvyšuje možnosti jeho komerčního uplatnění. Vždyť komerční uplatnitelnost výzkumu a vývoje by měla být cílem každého výzkumníka, proto jsme byli zřízeni,“ zdůrazňuje Dytrich.

Tato šance je pro UCEEB důležitá právě v době, kdy se středisko podle vlastního vyjádření „protlouká“. „Jsme sice součástí vysoké školy, a tudíž i veřejného sektoru, ale naše centrum je bytostně závislé na spolupráci s průmyslovými partnery. Ty koronavirus těžce zasáhl a přes ně pak zasáhl i nás,“ vysvětluje Dytrich.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov vzniklo v roce 2012 jako samostatný vysokoškolský ústav ČVUT v Praze. Sdružuje špičkové akademiky ze čtyř fakult Českého vysokého učení technického (fakulty stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství), kteří se společně zabývají udržitelnými budovami.

Klade si za cíl přirozeně sladit vědce z oborů, které mají k energeticky úsporným budovám blízko, a řešit problematiku komplexně. „V projektu S.A.W.E.R. řešíme na objednávku kanceláře generálního komisaře trochu jiné téma, a to vodu. I výrobou vody ze vzduchu se však zabýváme udržitelně a s maximálním s ohledem na trvalou udržitelnost,“ shrnuje tajemník Dytrich.

Autonomní jednotka na solární energii dá až 500 litrů vody denně

Systém S.A.W.E.R. (Solar Air Water Earth Resource) dokáže i v extrémně suchém a horkém klimatu získat vodu, kterou je možné použít pro lidskou spotřebu, napájení hospodářských zvířat nebo pro zavlažování rostlin.

Je využíván jako dvojstupňový systém. V první fázi se použije desikant – materiál, jenž na svůj povrch váže vodní páru adsorpcí. Ten venkovnímu vzduchu odebere vodní obsah a zadrží ho na svém povrchu.

Zároveň se do systému nasaje další venkovní vzduch se svým přirozeným obsahem vodní páry, který se nejdříve ohřeje na tak vysokou teplotu, aby bylo možné z povrchu desikantu vodní páru uvolnit, a tím pouštní vzduch navlhčit. Na chladič tak přichází výrazně vlhčí vzduch než z pouště. Díky tomu lze chladičem získat daleko více vody kondenzací ze vzduchu.

Typová jednotka S.A.W.E.R. vyprodukuje v autonomním provozu průměrně 100 litrů vody denně. Pokud je zařízení napojeno na síť, produkce je zhruba dvojnásobná.

S myšlenkou vzniku systému S.A.W.E.R. přišel v únoru 2017 generální komisař české účasti Jiří F. Potužník. Odborný vývoj a realizaci technologie převzal na podzim 2017 tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vedený Tomášem Matuškou. Patenty a licenční práva k zařízení proto patří této výzkumné instituci.

V létě 2019 spustili vědci z ČVUT UCEEB zkušební provoz systému v poušti Sweihan ve SAE. Systém testovali šest měsíců. Poznatky získané během zkušebního provozu byly využity při výrobě výkonnějšího zařízení s produkční kapacitou 500 litrů vody denně. Tato verze systému S.A.W.E.R. byla v únoru 2020 vypravena na cestu z buštěhradských laboratoří ČVUT UCEEB do Dubaje, kde se stane součástí národního pavilonu.