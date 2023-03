Parková čtvrť: Nejprodávanější luxusní byty v Praze

První blok domů s 390 byty v nové unikátní Parkové čtvrti v Praze 3 bude hotový už v polovině příštího roku. Nyní se dokončuje hrubá stavba prvního městského bloku, který po 90 letech dotvoří Basilejské náměstí. Central Group celé náměstí na své náklady obnovil a rekonstruoval.

„Žižkov je a stále více bude skvělé místo pro život. Této městské části velmi věříme, proto je zde Central Group největším investorem rozvoje. Celkem tady připravujeme tři velké rezidenční projekty – Parkovou čtvrť, Centrum Nového Žižkova a nově i bytovou čtvrť na Jarově,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský. Za všechny tři lokality, které v Praze 3 společnost aktuálně připravuje, činí její příspěvek na veřejnou infrastrukturu města přes 650 milionů korun.

Unikátní čtvrť na dosah centra

Velkou předností nové Parkové čtvrti je výborná dopravní dostupnost. Přímo u rezidenčního areálu se nachází zastávka tramvají, odkud se lze za deset minut dostat na Václavské náměstí. Na stanici metra Želivského je to od projektu jen zhruba pět minut chůze.

Plány navíc počítají se zcela novou tramvajovou tratí, která povede mezi Parkovou čtvrtí a historickou budovou žižkovského nádraží směrem na Jarov. Existují také koncepční plány na rozšíření linky metra přímo do lokality. Díky poloze na dosah centra tak Parková čtvrť nabízí i skvělou příležitost pro investici.

Na Basilejském náměstí vzniká unikátní dům obložený luxusním bílým kamenem s restaurací a kavárnou v přízemí

Za jedinečným architektonickým řešením Parkové čtvrti stojí devět předních ateliérů, které vytvořily 21 různých architektonických konceptů. Celkovou urbanisticko-architektonickou koncepci území navrhl renomovaný ateliér Jakuba Ciglera. Novou čtvrť tvoří polouzavřené městské bloky, které vycházejí z tradice typické pro Vinohrady a Žižkov.

Kromě luxusních bytů zde vznikne množství nové zeleně včetně rozsáhlého 1,5hektarového parku a zelená pěší zóna s vodními prvky. V přízemí domů pak řada prostor pro drobné obchody, služby, restaurace a kavárny. Součástí projektu je i velká spádová mateřská škola se zahradou. Parková čtvrť tak výrazně rozšíří již velmi bohatou občanskou vybavenost v lokalitě.

Luxusní a energeticky úsporné byty s klimatizací

Novou čtvrť tvoří energeticky velmi úsporné domy, které mohou ušetřit až 50 % nákladů na vytápění v porovnání s bytem v panelovém domě a využita je řada ekologických prvků. Kromě řízeného větrání s rekuperací jsou to například zelené střechy, retenční nádrže pro zavlažování nebo výtahy se zpětným získáváním energie.

Na domech jsou většinově použita luxusní skleněná zábradlí, kamenný nebo cihelný obklad a další designové prvky. Všechny byty mají luxusní provedení, k němuž patří klimatizace, rekuperace pro komfortní zdravé bydlení, předokenní žaluzie, dřevěné podlahy s vytápěním a designové koupelny. Většina bytů má také své podzemní parkovací stání a sklep. Ke každému bytu navíc lidé mohou využít nabídku na vybavení z interiérového studia CENTRAL INTERIER v hodnotě až půl milionu korun jako bonus zdarma.

Central Group garantuje vrácení peněz

Central Group také jako jediný na trhu nabízí program Garance vrácení peněz. Lidé mohou vybraný byt až do předání kdykoliv vrátit a firma jim vyplatí zpět veškeré uhrazené peníze. Na koupi bytu v Parkové čtvrti tedy nelze prodělat a je skvělou a bezpečnou volbou pro všechny, ať už chtějí sami bydlet, nebo výhodně a bez obav investovat.

Na všechny byty v Parkové čtvrti se vztahují programy Garantovaná hypotéka 2,99 % i Garance vrácení peněz | foto: Central Group

Nejširší možnosti financování a Garantovaná hypotéka 2,99 %

Central Group nabízí vedle největší nabídky bytů na trhu i nejširší možnosti financování. Na pořízení vlastního bydlení stačí jen 10 % ceny z vlastních zdrojů s možností doplatit zbytek až do 12 měsíců od předání bytu. Na zbylých 90 % ceny lidé mohou využít zvýhodněnou hypotéku.

Společnost klientům umožňuje hypotéku vyřídit až těsně před dokončením a převzetím nového bytu, kdy je již předpoklad, že úrokové sazby budou opět nižší. Její hypoteční specialisté na míru vyhodnotí nejvýhodnější nabídku a zprostředkují úvěr u největších poskytovatelů na trhu. U Central Group tak lidé mohou vyřešit vše na jednom místě, zajištění hypotéky je zcela zdarma a na klíč.

Lidé mohou také při koupi bytu využít finanční program Garantovaná hypotéka 2,99 %. Central Group klientům garantuje, že pro ně k termínu dokončení bytu zajistí prémiové úvěrové podmínky. A to díky rozsáhlé spolupráci s pěti největšími hypotečními bankami na trhu. Program Garantovaná hypotéka 2,99 % dává záruku, že pokud by se společnosti ke dni dokončení vybraného bytu nepodařilo s bankami vyjednat sazbu maximálně 2,99 % ročně, finanční rozdíl po dobu prvních tří let splácení hypotéky vyrovná ze svého.

Všechny důležité informace k vývoji trhu, ale i novinky a aktuality o bydlení, financování a interiérech nabízí nový unikátní magazín - CENTRAL MAGAZÍN. Je dostupný jak v elektronické verzi, tak i zdarma k zaslání poštou v tištěné podobě. Zájemci si nový magazín mohou objednat zde.

CENTRAL MAGAZÍN přináší novinky a aktuality o novém bydlení, přehledné analýzy a předpovědi vývoje trhu i zajímavé rozhovory

