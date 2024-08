Paříž 2024: Selfie na stupních vítězů pořizuje skládací mobil Samsung

Předávání olympijských medailí je pro sportovce maximálně emotivní okamžik, na který většina z nich nikdy nezapomene – právě se splnil jejich životní sen. Až do letoška na něj měli ovšem vzpomínku jen v podobě oficiálních fotografií, pořízených zdálky konvenčním způsobem. Sami si radostnou chvilku zvěčnit nemohli.

To se právě změnilo. V rámci hesla Games Wide Open (Otevřené hry) pomáhá Samsung na pařížské olympiádě tvořit a sdílet osobní vzpomínky na medailový ceremoniál přímo na stupních vítězů. Akce má název Victory Selfie, tedy „vítězné selfíčko“.

Zleva stříbrný Elijah Winnington z Austrálie, zlatý Němec Lukas Märtens a bronzový Woomin Kim z Koreje po plaveckém závodě na 400 m volným stylem. | foto: Sarah Stier / Getty Images

Medailisté v Paříži mohou své šťastné chvilky dokumentovat ze své vlastní perspektivy pomocí nových telefonů Galaxy Z Flip6 Olympic Edition. Ten dostávají k dispozici na stupních vítězů hned po převzetí medailí. Selfie se následně automaticky uploadují na portál Athlete365, takže je úspěšní sportovci mohou sdílet s celým světem v duchu motta, kterým se Samsung na hrách prezentuje: Open always wins. Otevřenost vítězí a vytváří nové perspektivy a nekonečné možnosti.

„To, že jsem se mohla podělit s fanoušky, rodinou a přáteli po celém světě o okamžik, kdy se mi splnil sen o olympijské medaili, navíc fotkou pořízenou z mé vlastní perspektivy, to bylo prostě úžasné,“ vypráví brazilská skateboardistka a členka týmu Samsung Galaxy Rayssa Leal. „Ještě to vylepšilo ten jedinečný zážitek, a navíc to posílilo výtečný dojem z kamarádství, které v našem sportu navzdory tvrdému soupeření panuje. Na fotografiích jsme totiž všechny tři medailistky společně.“

Takhle slaví medaile skateboardistky – zleva stříbrná medailistka Liz Akama, vítězka Coco Yoshizawa (obě Japonsko) a bronzová Rayssa Leal z Brazílie, členka týmu Samsung Galaxy. | foto: Getty Images/Samsung

Některé z povedených záběrů z pařížských medailových ceremoniálů jsme vybrali i do našeho Newsroomu. Nový program Victory Selfie poběží během celých her.