Pár užitečných tipů, jak efektivně šetřit

Nejednejte impulzivně

Asi každý to zná. Vidíte v obchodě určitou věc a ihned víte, že to musíte mít. Pokud taková situace nastane a vy si to budete chtít koupit, zastavte se, nadechněte a řekněte si: opravdu to potřebuju? Opravdu to využiju? Nezůstane to po pár dnech/týdnech ležet doma? To všechno jsou důležité otázky. Klidně si dejte pár dní na rozmyšlenou nebo se poraďte se známým a třeba vás ta vášeň ke koupi opustí úplně. Uvidíte, že nakonec budete rádi, že se vám daná věc jen tak neválí doma a peníze zůstaly na účtu.

Věnujte nákupům čas

Pokud si plánujete koupit něco určitého, stojí za to věnovat nějaký ten čas průzkumu. Skoro vždy existují obchody, které prodávají totožné zboží za výhodnější ceny. Ty ostatní pak už jen čekají na lidi, kteří se o cenu nezajímají. Pomoci vám v mnohých případech mohou srovnávače zboží. Ty vám ušetří spousty práce.

Pokud chcete nakupovat přes internet, poohlédněte se po e-shopu s doručením zdarma nebo si počkejte na nějakou akci. Kromě toho je často možné dohledat na internetu slevový kód, s kterým dalších pár korun ušetříte. Slevové kódy je možné uplatnit ve většině českých internetových obchodů, klidně třeba i při nákupu léků můžete použít slevový kód DrMax. Uvidíte sami, že použít při nákupu slevový kód se prostě vyplatí.

Přemýšlejte o koupi z dlouhodobého hlediska

Spousty věcí si nakupujeme jednorázově a ve výsledku ani nevidíme, kolik za to zaplatíme v delším časovém horizontu. Je dobré si výdaje zapisovat, nejen proto, abyste měli přehled, za co nejvíce celkově utrácíte, ale i kolik za tyto jednotlivé drobnosti vyhodíte peněz.

Kolikrát si říkáte: ta láhev s pitím/sušenka apod. stojí jenom 20 Kč, to jednou nevadí. Takhle to ale uděláte třeba i několikrát za týden a z 20 Kč je třeba 100 Kč. Za měsíc 400 Kč a za rok 4 800 Kč, a to při nejmenším. Zkuste se tedy vždy zamyslet, zda to buď opravdu potřebujete teď hned mít, nebo zda se to nedá koupit v předstihu do zásoby ve větším balení a za výhodnější cenu.

To samé platí například s jízdenkami a permanentkami. Spočítejte si, zda se vám v delším časové úseku nevyplatí koupit například nějaký tarif, permanentka do posilovny či podobné dlouhodobější karty. Na jedno zaplacení vám to může přijít jako hodně peněz, ale pokud si pak sečtete všechny ty jednorázové výdaje, zjistíte, že vás to ve výsledku vyjde třeba ještě mnohem dráž. Myslete dopředu a snažte se takovým situacím předcházet či je minimalizovat.

Vařte si a neplýtvejte

Ano, oběd nebo večeře v restauraci je super, ale nepotřebujete to mít každý den? Věnujte čas přípravě jídla na další dny a vaše peněženka vám poděkuje. Naučíte se vařit, jíst zdravěji, krabičkovat si do zásoby a navíc pro vás jídlo v restauraci bude vzácnější.



Dobře také uděláte, když si svůj nákup pořádně promyslíte. Nekupujte si věci, které víte, že nemáte šanci sníst, a tak je budete ve výsledku muset vyhodit. To, že je věc zlevněná, ještě neznamená, že vám ušetří peníze. Pokud ji koupíte jen kvůli slevě a pak vám bude ležet v lednici do svých posledních dnů, vlastně jste na tom prodělali. I zde tedy platí, abyste se nad nákupy pořádně zamýšleli.

Půjčujte si knížky z knihovny

Pokud si zrovna doma záměrně nevytváříte knihovničku, většinu knížek, které přečtete, už nebudete potřebovat. Akorát je někam odložíte a budou vám zabírat místo. V mnoha případech je tak výhodnější založit si kartičku do knihovny, na které ve výsledku mnoho ušetříte. Knížky si pak můžete vypůjčit, kdy potřebujete, a nezaplatíte navíc ani korunu. Jednotlivé knížky z obchodu by vás pak mohly vyjít i na tisíce.



Vyzkoušejte second-handy

V dnešní době najdete obchody podobného typu v každém městě. Nakupování v second-handech se totiž stalo celkem populární, a tak byste ho měli vyzkoušet i vy. Prozkoumejte vaše místo bydliště a objevujte nová místa. Můžete získat originální kousky za pár korun, z kterých budete mít větší radost než z těch z obyčejného obchodu. Navíc neušetříte pouze peníze, ale i naši planetu.



Slovo na závěr

Doufáme, že vám tyto tipy přišly vhod a že se nad svými nákupy od teď pořádně zamyslíte. Je fajn mít nad sebou kontrolu, stejně tak jako nad svým účtem. Pokud začnete tyto rady aplikovat ihned, za pár měsíců si určitě poděkujete, že jste do toho šli. Budete si pak třeba moci dovolit i tu věc, po které už tak dlouho toužíte. Anebo už netoužíte?!