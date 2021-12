„Papírák“ je naše Malá strana, říká šéf Kanceláře architektů v Liberci

Vzniká tam i řada klíčových dokumentů, například Manuál veřejných prostranství a povrchů nebo Zásady spolupráce s investory na rozvoji veřejné infrastruktury. Podle šéfa KAMu Jiřího Janďourka město a jeho kancelář teď stojí i před první velkou výzvou, kterou je soutěž na území známém jako Papírové náměstí.

Které z projektů, na kterých pracujete, považujete za nejdůležitější?

Všechny. Jde o obrovský rozsah, na kterém je třeba následný koncensus a spolupráce mnoha lidí a oborů. Naší snahou je uvést do praxe dlouhodobou koncepci rozvoje města, ze které vzniknou nezávisle na nás dobrá zadání pro další projekty. Ať už se jedná o dopravní stavby, veřejné prostory, rekonstrukce městských budov nebo příprava architektonických soutěží. Spolupracujeme i na strategii kultury v souvislosti s kandidaturou Liberce na Evropské hlavní město kultury 2028.

V září jste prosadili Manuál veřejných prostranství a povrchů. A nyní i nová Pravidla pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury, což je sen všech městských architektů. Jak se vám to povedlo?

Spadáme přímo pod primátora, který si uvědomuje, že dlouhodobá koncepce rozvoje města je důležitá. Od používání přírodních odolných materiálů v městských ulicích, přes adaptační opatření na změnu klimatu, až po jasnou vizi dopravy, městské bydlení i prostupnosti města do volné krajiny a naopak. Manuál umožní koordinovat a nastavit kritéria kvality, účelnosti, ale i dlouhodobé ekonomické efektivity.

Jedním z klíčových projektů, na kterém váš tým spolupracuje, je příprava soutěže pro území Papírového náměstí v dolním centru Liberce. Jak by podle vás mělo vypadat?

Jedná se o průmyslový a textilní brownfield uprostřed města, tzv. „Papírák“, jež má spolu s jižními terasami mimořádnou historii, potenciál a ducha. Je to taková naše „Malá strana“. Městu se povedlo získat směnou zpět významnou část pozemků a díky tomu teď připravujeme architektonicko-krajinářskou soutěž, která má položit dobrý základ rozvoje místa na další desítky let. Pro oživení centra je to klíčový úkol. Chceme místo proměnit na kreativní čtvrť s dostupným městským bydlením a synergicky propojit i s kandidaturou na Evropské hlavní město kultury 2028

Součástí místa je bývalá budova slévárny Linser, s níž se rovněž v rámci budoucího rozvoje území na „Papíráku“ počítá. K čemu má podle vás sloužit?

Dochovaný fragment slévárny je mimořádným kulturním a historickým dědictvím. Christian Linzer se zde postupně vypracoval od výroby kol až ke svému prvnímu automobilu v r. 1906. V duchu zachování dědictví této rodiny a konverze celé čtvrti bychom rádi, aby se objekt stal místem sdílení invence.

S rozvojem a mobilitou ve městech se stále častěji mluví o koncepci takzvaných měst krátkých vzdáleností. Jaký má být Liberec?

Liberec by měl dokončit inteligentně a neinvazivně městský okruh ovšem důsledně transformovaný v pobytové městské ulice se stromy, parkováním, cyklodopravou a velkým prostorem věnovaným chodcům s doplňky městského mobiliáře krajinářských úprav. Na okruhu musíme posílit přestupní místa pro městskou i meziměstskou dopravu a v uzlových bodech parkování pro lidi dojíždějící do Liberce. Centrum je třeba dopravně zklidnit, ale na ulicích musí být zajištěno parkování pro rezidenty i obchodní činnost. Ale i posílit fenomény města jako třeba krásná Masarykova třída nedávno označená jako nejkrásnější ulice v ČR.