Pandemie koronaviru zdvojnásobila počet mužů, kteří byli doma s dětmi

Pandemie koronaviru téměř zdvojnásobila počet tatínků, kteří trávili čas doma s dětmi. Zatímco na rodičovské, mateřské nebo otcovské bylo doma s dětmi 21 % mužů, kvůli protiepidemickým opatřením přibylo dalších 18 %, ukázal průzkum analytického projektu Česko v datech, který provedla agentura Ipsos na reprezentativním vzorku 840 mužů v polovině června 2021. Ze stejného průzkumu také vyplývá, že 63 % oslovených mužů by zůstalo doma s dítětem aspoň část rodičovské nebo mateřské dovolené. Ve skutečnosti se ale takto rozhodne jen zlomek mužů, kteří mají obvykle výrazně vyšší plat a odchod na mateřskou by znamenal významné snížení příjmu domácnosti.

Podle mužů v Česku by aspoň na část rodičovské nebo mateřské dovolené měl nastoupit otec. Vyjádřilo se tak téměř 81 % dotázaných v průzkumu analytického projektu Česko v datech. Otec na rodičovské tedy není vnímán jako podivín, jeho volbu většina respondentů naopak vnímá jako smysluplnou. Průzkumu se zúčastnilo 840 mužů ve věku 20–45 let. Ukázal také, že otcové v Česku využili pandemickou situaci k tomu, aby byli více doma se svými dětmi. Jejich počet se v důsledku koronaviru zdvojnásobil. Doma s dětmi prostřednictvím rodičovské, mateřské a otcovské dovolené bylo 21 % oslovených mužů, čas strávený doma kvůli opatřením proti šíření Covid-19 pak využilo pro péči o děti dalších 17,6 %. Tento trend zaznamenala mezi svými zaměstnanci například Česká spořitelna: „Z našich interních analýz vyplývá, že zhruba 10 % otců z řad našich zaměstnanců využilo možnost práce z domu k větší péči o děti v předškolním věku. V řadě případů šlo o zaměstnance, jejichž manželky neměly s ohledem na charakter jejich zaměstnání tak velkou možnost pracovat z domova,“ říká tiskový mluvčí banky Filip Hrubý.

Čeští muži na rodičovskou chtějí...

Většina mužů by doma s dítětem ráda trávila aspoň část rodičovské či mateřské dovolené, vyplývá z dat sesbíraných prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos. Na „mateřskou“ či „rodičovskou“ by šlo 63 % oslovených, přičemž nejvíce takto odpovídali ti, kteří už doma mají dvě nebo více dětí. Určitý vliv má ale i vzdělání. Přesvědčenější v tomto postoji totiž byli muži, kteří ukončili vzdělávání základní školou nebo jsou vyučeni. Podle 31 % dotázaných by měl otec strávit na rodičovské či mateřské dovolené ideálně měsíc až tři měsíce.

… zatím na ni ale nechodí

Ačkoli by tedy muži na rodičovskou či mateřskou dovolenou chtěli, v praxi se tak příliš neděje. Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí otcové v roce 2020 tvořili jen zlomek příjemců rodičovského příspěvku. Na stejnou skutečnost poukazuje i průzkum Česka v datech: zkušenost s rodičovskou dovolenou má podle něho jen 3,5 % mužů, zatímco s otcovskou 13,6 %. Podle socioložky Hany Maříkové ze Sociologického ústavu AV ČR rodiče sami nejčastěji zdůrazňují finanční bariéru: „Vzhledem k tomu, že příjem muže bývá obvykle vyšší než příjem ženy, lidé uvažují pragmaticky. Jak ukazují zkušenosti ze zemí, kde otcové pečují o své dítě celodenně, pokud výše náhrady za mzdu v podobě rodičovského příspěvku není nastavena jako univerzální dávka, nýbrž jako dávka, která má vztah k předchozímu příjmu jedince, pak se zvyšuje ochota otců odcházet na rodičovskou. Typickým příkladem jsou skandinávské země.“ Jak ale dodává, důležité je i to, zda je určitý rozsah rodičovské péče vymezen pro určitého rodiče jako jeho právo. „Pokud tomu tak není, může se jednoduše stát, že žena muži leckdy nevěří, že by péči zvládl, a tak muž na mateřskou/rodičovskou nenastoupí, třebaže by chtěl.“

Poradenský psycholog Tomáš Novák, který se ve své praxi dlouhodobě věnuje především otázkám spojeným s manželstvím, komentuje, proč je otců na rodičovské dovolené stále málo: „Tradice mateřské dovolené je tak dlouhá, že se blíží archetypu. Změnit ji vyžaduje čas.“ Souhlasí s tím, že větší zapojení otců do péče o děti se pozitivně projeví ve vztahu, a to sounáležitostí, větší tolerancí a oceněním partnera. „Může ale současně dojít k tomu, že žena v této sféře ztrácí pocit nezbytnosti. V případě eventuálního budoucího rozvodu pak bývá otec více motivovaný usilovat o společnou péči,“ dodává Tomáš Novák.

Největší překážkou jsou finance

Nejčastějším důvodem, proč muži naopak o rodičovské ani mateřské dovolené neuvažují, je strach z nedostatku financí. Plat partnerky a rodičovský příspěvek by podle nich nestačily na pokrytí výdajů domácnosti. Tuto obavu sdílí přes 54 % oslovených mužů. Pokud by se rodičovská podpora ze stávajících 300 tisíc korun zvýšila na 600 tisíc korun, více než 29 % z nich by svůj postoj přehodnotilo. Čtvrtina ale uvádí, že by na rodičovskou ani mateřskou dovolenou stále nešla. Druhým nejčastějším důvodem, proč by otec neměl zůstávat doma s dětmi, je přesvědčení, že péče o dítě předškolního věku je tradičním posláním ženy. Tento názor zastává téměř 24 % z těch, kteří by rodičovskou a mateřskou dovolenou raději přenechali své partnerce.

Problematiku financí ve své zkušenosti zmiňuje i novinář Vojtěch Wolf, který v březnu minulého roku, 2 týdny před lockdownem, odešel na rodičovskou dovolenou starat se o dvojčata. „O tom, že budu chtít být s dětmi nějaký čas doma, jsem se rozhodl mnohem dříve, ještě než jsme s manželkou měli děti. Nebudu ale zastírat, že když na tento scénář došlo, hrálo v tom roli i vyšší finanční ohodnocení manželky v práci. Možnost být s dětmi pro mne znamená příjemnou změnu po téměř 10 letech náročné práce v novinařině, kterou navíc mohu i částečně vykonávat. Být s dětmi mě nakonec baví víc, než mnozí předvídali. Pokud bych měl možnost jít na rodičovskou dovolenou znovu, neváhal bych.“

Týden otcovské dovolené nestačí

V současnosti si mohou otcové během šestinedělí vybrat týden otcovské dovolené, po který je jim propláceno 70 % z jejich mzdy. Ve většině evropských států se přitom mzda proplácí v plné výši a štědřejší je i délka tohoto volna. Rekordmanem v tomto ohledu je Finsko, kde mohou být otcové s dítětem po narození až devět týdnů. Podle většiny českých mužů je týden otcovské dovolené nedostačující. Spokojeno s ním je 28 %, zatímco podle 43,4 % by měl být prodloužen na dva až tři týdny. K tomuto prodloužení by zhruba během jednoho roku skutečně mělo dojít. Členské státy EU se totiž dohodly, že délka otcovské dovolené by měla trvat minimálně deset dnů. Každý otec si ale bude moci sám zvolit, zda tohoto placeného volna využije, nebo ne. Pokud se pro něj rozhodne, bude si ho moci nově vybrat po částech, a ne pouze celé najednou, jako je tomu u nás nyní. Česko by mělo svá národní pravidla této evropské dohodě přizpůsobit do srpna příštího roku.

Seznam infografik: