Pandemie covidu je pryč

Projekt České unie sportu Tipsport Sportuj s námi dokázal loni od konce června rozhýbat více než 125 000 převážně amatérských a rekreačních sportovců – víc mu nedovolila nejrůznější vládní omezení kvůli covidové pandemii v první polovině roku. Letošní osmý ročník největšího seriálu sportovních akcí, který se dosud konal v České republice, však už opět otevřel svůj kalendář dokořán a s postupujícím jarem se připravuje na start hlavní sezony. Vyznavači pohybu se zapojí v průběhu tohoto roku do více než 500 závodů, soutěží a turnajů ve všech sportovních disciplínách.

„Těší nás, že i ve složité době provázené koronavirovými restrikcemi, častými změnami termínů, nebo dokonce rušením samotných akcí si v minulém roce náš projekt udržel vysoký zájem veřejnosti, který se přenesl také do letošního roku. Lidé v něm nepochybně našli ideální inspiraci, proč začít s aktivním sportem a co udělat pro své zdraví. Projekt však má i další cíle – přilákat neregistrované sportovce a občany k pravidelnému pohybu a zviditelnit práci dobrovolných trenérů, organizátorů i funkcionářů ve sportovním prostředí,“ vypočítává Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, význam a poslání projektu.

Pandemie zájem nesnížila

Po nástupu další vlny pandemie nemoci Covid-19 musel být na začátku března 2020 projekt v důsledku mimořádných opatření vlády a ministerstva zdravotnictví předčasně ukončen. Znovu zahájit se ho podařilo až krátce před prázdninami. Jeho kalendář však přesto pozval účastníky na 332 nejrůznějších akcí v 55 sportovních odvětvích konaných po celé České republice. V jednotlivých regionech se jich zúčastnilo 125 894 zájemců, přičemž z tohoto počtu bylo 64 907 mládežníků do osmnácti let.

Loni v prosinci schválil Výkonný výbor České unie sportu termínovou listinu projektu Tipsport Sportuj s námi na rok 2022. Zájem členských subjektů ČUS o zapojení byl znovu neobyčejně vysoký. Z téměř šesti stovek přihlášených akcí jich na základě doporučení regionálních pracovišť bylo do projektu zařazeno 500. Nejčastěji zastoupenými odvětvími bývají atletika zejména s běžeckými závody, cyklistika, míčové hry jako fotbal, basketbal či volejbal, vodní sporty a také turistika s dálkovými pochody. Program však zahrnuje i méně tradiční odvětví jako jóga, šachy, karate, bouldering nebo kuželky.

„Květen, červen, prázdniny a září jsou už tradičně obdobím, kdy se koná nejvíc akcí a jejich počet v každém měsíci přesahuje stovku. Nesnažíme se přitom v rámci projektu vymýšlet zbytečně žádné další nové kampaně a soutěže, ale snažíme se především pomáhat pořadatelům sportovních podniků, které jsou už zaběhnuté a mají tradici. Těm poskytujeme finanční, organizační a mediální podporu,“ vysvětluje Miroslav Jansta.

Klíčová role partnerů

Velký podíl na tom, že uplynulý – i když zkrácený – ročník Tipsport Sportuj s námi se vydařil, mají také jeho partneři. Tím titulárním se stala společnost Tipsport a generální společnost Car4Way. Dalšími partnery jsou ČEZ, jeho nadace, Česká televize, Český rozhlas a v roce 2022 nově také mediální skupina MAFRA.

„Podporu našich partnerů považujeme v tomto projektu za klíčovou. Bez ní by byla rozhodně ovlivněna jeho propagace a vizibilita a bez těchto chybějících prostředků bychom nemohli ani finančně přispívat organizátorům zařazených akcí. Navíc je velice důležité, že jsme s partnery uzavřeli dlouhodobé kontrakty, což nám umožní financování projektu také v dalších letech,“ oceňuje Miroslav Jansta.

Podpora českého sportu

„Tipsport vloni oslavil 30 let na trhu a je už řadu let největší sázkovkou v České republice. Nabízíme špičkové světové ligy, ale i méně známé sporty a soutěže, o kterých vědí jen opravdoví fajnšmekři. I díky tomu máme bezkonkurenční komunitu sázkařů, která nepřetržitě žije sportem a baví se tipováním výsledků. A proto jsme opravdu blízko našim zákazníkům, jsme blízko různým sportovním spolkům, které žijí sportem ve svých regionech, a víme, co potřebují. Uvědomujeme si, že nemůžeme být jen partnerem hvězd jako Ester Ledecká, extraligového hokeje, reprezentace, fotbalové Sparty, Olomouce. Český sport potřebuje naši podporu i na dalších úrovních, protože je součástí života statisíců amatérských nadšenců i šampionů. Jsme rádi, že prostřednictvím projektu Tipsport Sportuj s námi můžeme podpořit právě je, a to na několika stovkách akcí po celé naší zemi – navíc v moha případech jde o tradiční události s historií udržovanou po desetiletí, v sepětí s krajinou a přírodou,“ říká Jan Čumpelík, marketingový ředitel Tipsport, a. s.

„České unii sportu dáváme k dispozici 94 automobilů na celý rok,“ říká majitel Car4Way Pavel Louda a dodává, že osobní i užitkové vozy poslouží krajským a okresním organizacím ČUS k zajištění organizace 500 závodů v široké škále sportů po celé České republice. Největší tuzemská carsharingová společnost Car4Way zapůjčovala vozy České unii sportu už loni, a to formou dlouhodobého pronájmu, který má jinak v nabídce i pro soukromé a firemní klienty. Se sdílenými vozy Car4Way se lze setkat také v pražských a brněnských ulicích, kde je jich non-stop připraveno k zapůjčení kolem 1200. Společnost Car4Way je součástí holdingu Louda, který je stálým podporovatelem sportu v ČR.

Více informací o projektu Tipsport Sportuj s námi na: www.tipsport-sportujsnami.cz.